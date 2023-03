Le gouvernement lutte contre la criminalité liée aux armes à feu à la Région de Halton avec près de 3,94 millions de dollars destinés à la prévention

RÉGION DE HALTON, ON, le 13 mars 2023 /CNW/ - Les gens de la Région de Halton et des communautés de l'ensemble du Canada méritent de se sentir en sécurité dans leurs collectivités.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures en mettant en place un plan exhaustif qui enlève les armes à feu de nos rues et offre plus de ressources dans nos collectivités. Un élément important de ce travail est de mettre fin à la violence avant qu'elle ne commence. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a lancé le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FBCS) doté de 250 millions de dollars. Annoncé pour la première fois en mars 2022, le FBCS soutient les initiatives locales qui préviennent la violence armée et aident les jeunes à faire de bons choix.

Aujourd'hui, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a annoncé que la Région de Halton recevra jusqu'à 3,94 millions de dollars du FBCS afin de prévenir la criminalité liée aux armes à feu et la violence dans la région. Ce financement permettra de s'attaquer aux conditions sous-jacentes qui donnent lieu à la criminalité. La municipalité distribuera ces fonds à des projets communautaires destinés aux jeunes à risque et, ainsi, à les aider à cheminer vers une vie réussie.

Aucun programme ou initiative ne peut à lui seul relever le défi de la criminalité liée aux armes à feu. C'est la raison pour laquelle le FBCS est l'un des nombreux éléments du plan global du gouvernement visant à protéger les Canadiens.

Notre travail commence aux frontières canadiennes, où nous avons ajouté des ressources pour lutter contre la contrebande et pour empêcher les armes à feu d'entrer au pays. Il y a deux ans, le gouvernement a interdit les armes à feu de style armes d'assaut comme le AR-15 et il lancera bientôt un programme de rachat afin de retirer ces armes de guerre de nos communautés. En octobre dernier, un gel national des armes de poing a été mis en place. De plus, nous avons récemment déposé le projet de loi C-21, la mesure la plus importante du Canada sur la violence liée aux armes à feu depuis une génération. En plus du gel des armes de poing, ce projet de loi contient des dispositions importantes pour lutter contre le crime organisé et s'attaquer au rôle alarmant des armes à feu dans la violence familiale.

Citations

« En tant que ministre de la Sécurité publique, ma priorité absolue est la sécurité des Canadiens et Canadiennes. Les investissements dans les efforts locaux de la Région de Halton sont essentiels en vue de corriger les conditions sociales qui mènent les jeunes et les jeunes adultes à se livrer à une vie de crime. En termes simples, nous devons arrêter la violence liée aux armes à feu et aux gangs avant qu'elle commence. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« La Région de Halton demeure l'endroit le plus sûr pour élever des enfants au Canada. À titre de secrétaire parlementaire pour le ministre de la Sécurité publique, je sais à quel point il est important d'investir dans les initiatives de prévention locales qui permettent d'arrêter le crime avant qu'il commence. L'investissement d'aujourd'hui permettra de s'assurer que les jeunes à risque auront toutes les chances de faire de meilleurs choix et de réussir. »

- Pam Damoff, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et députée d'Oakville-Nord--Burlington

« Un décès en raison de la violence par arme à feu est un décès de trop. L'annonce d'aujourd'hui de l'investissement de près de 4 millions de dollars dans la Région de Halton par l'entremise du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires aidera à soutenir l'important travail de nos organismes communautaires. En fournissant à nos jeunes les outils et les ressources nécessaires pour réussir, nous nous attaquons aux causes de la violence liée aux armes à feux et aux gangs, tout en bâtissant un avenir plus sûr pour Oakville et pour le Canada. »

- L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale et députée d'Oakville

« En aidant les jeunes, nous favorisons une collectivité plus sûre pour nous tous. Grâce au Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires, notre gouvernement s'attaque aux problèmes de la violence liée aux armes à feu et aux gangs à l'échelle locale. »

- L'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et députée de Burlington

« La Région de Halton est l'endroit le plus sûr où vivre. Toutefois, les récents événements démontrent qu'on doit en faire davantage pour prévenir le crime et protéger notre communauté de la violence et du vol. Soutenir nos jeunes et créer des outils pour prévenir la violence liée aux armes à feu et aux gangs avant qu'elle ne commence fera en sorte que la Région de Halton continue d'être une communauté où tout le monde se sent en sécurité. Je suis fier de ces investissements et je sais qu'ils feront une différence. »

- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports et député de Milton

« Nous sommes heureux de recevoir cet important financement offert par le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires, qui nous permettra d'appuyer d'autres programmes et initiatives de prévention du crime pour les jeunes. Dans le cadre de notre Plan pour la sécurité et le bien-être des collectivités, nous établirons un Tableau des responsabilités avec nos partenaires communautaires, afin d'élaborer une stratégie pluriannuelle et de déterminer les secteurs où les besoins sont les plus grands à l'échelle locale. Merci au ministre Mendicino et à Sécurité publique Canada pour ce financement essentiel. »

- Gary Carr, président du Conseil de la municipalité régionale de Halton

Faits en bref

Sécurité publique Canada finalise les ententes avec les municipalités et les collectivités qui ont été choisies en utilisant des critères fondés sur des preuves et qui répondent aux exigences du programme.

finalise les ententes avec les municipalités et les collectivités qui ont été choisies en utilisant des critères fondés sur des preuves et qui répondent aux exigences du programme. Le montant de l'aide du FBCS pour une communauté est basé sur deux éléments principaux : la gravité de la criminalité (homicides par arme à feu, incidents liés aux armes à feu, crime organisé/crime lié aux gangs) et la densité de population.

Le FBCS s'appuie sur le succès de l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Cela inclut le Fonds d'action pour contrer la violence liée aux armes à feu et aux gangs, un investissement de 358,8 millions de dollars sur cinq ans annoncé en 2018 qui rassemble les soutiens fédéraux, provinciaux et territoriaux pour lutter contre la hausse de la violence liée aux armes à feu et aux gangs au Canada .

