Le gouvernement du Québec appuie des initiatives favorisant l'intégration des personnes handicapées dans les camps de jour

QUÉBEC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, est heureuse d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 375 000 $ à l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH) afin de soutenir des initiatives visant l'intégration des personnes handicapées dans les camps de jour. Cette aide permettra également de soutenir des programmes de formation favorisant l'accessibilité du loisir.

Grâce à cet investissement, le gouvernement du Québec soutient l'AQLPH dans la mise en œuvre de diverses mesures favorisant une participation sécuritaire et inclusive des personnes handicapées aux activités de loisir. L'accompagnement revêt une importance particulière dans les camps de jour, où la formation des accompagnateurs contribue notamment à assurer des services de qualité et sécuritaires et à favoriser la rétention du personnel dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Ce soutien permet également de développer une offre de loisir adaptée, d'acquérir ou de mettre à la disposition de la clientèle des équipements spécialisés et d'adapter leurs infrastructures afin de mieux répondre aux besoins de celle-ci.

Citation :

« Pour les jeunes, la participation à un camp de jour est bien souvent une expérience enrichissante et amusante. Tous les jeunes, qu'ils aient ou non des incapacités, devraient être en mesure de participer aux activités des camps de jour. L'accessibilité aux loisirs devrait aller de soi pour tous les citoyens du Québec, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. C'est pourquoi je suis fière d'annoncer cette aide financière pour soutenir l'accompagnement dans les camps de jour. Je suis convaincue qu'elle permettra à plusieurs jeunes de vivre un été mémorable. »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Informations supplémentaires :

La mission de l'AQLPH est de regrouper, concerter, représenter et outiller les acteurs clés des différentes régions du Québec travaillant à l'accessibilité aux loisirs pour les personnes handicapées.

L'aide financière maximale de 375 000 $ sera payée en trois versements annuels de 125 000 $ au cours des exercices financiers 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029.

SOURCE Cabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Flore Bouchon, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 514 264-1202, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]