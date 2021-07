Un investissement aidera le secteur minier canadien à profiter des occasions suscitées par la relance économique verte du Canada et à y contribuer

ROUYN-NORANDA, QC, le 13 juill. 2021 /CNW/ - Le secteur minier est un élément crucial de l'économie nationale, et la demande mondiale en minéraux ne fait qu'augmenter son potentiel. Le gouvernement du Canada favorise la prospérité du secteur en investissant dans des solutions innovantes qui renforceront la position du Canada à titre de chef de file international de l'exploitation minière durable, efficiente et sécuritaire.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé un investissement de 40 millions de dollars dans un projet de 112,4 millions de dollars mené par le Centre pour l'excellence en innovation minière (CEIM - anglais). Cet investissement permettra de créer le Réseau de l'Accélérateur de commercialisation d'innovation minière (ACIM), une initiative pancanadienne qui vise à rassembler des intervenants d'un grand nombre de domaines afin d'accélérer la mise au point et la commercialisation de technologies innovantes qui amélioreront la productivité et la durabilité du secteur minier.

Le Réseau de l'ACIM, dont le siège se trouvera à Sudbury, en Ontario, mènera ses activités d'un océan à l'autre par l'entremise de ses partenaires principaux : The Bradshaw Research Initiative for Minerals and Mining, InnoTech Alberta, Saskatchewan Polytechnic, MaRS, le Groupe MISA et le College of the North Atlantic. Le Réseau de l'ACIM entend créer un écosystème pour moderniser l'exploitation minière et améliorer sa productivité et son rendement sur le plan environnemental, renforcer la chaîne d'approvisionnement canadienne en minéraux, et augmenter les ventes des innovateurs canadiens au pays et à l'étranger. En accélérant la mise au point et la commercialisation de technologies propres et d'automatisation pour le secteur minier, l'initiative devrait prolonger la durée de vie opérationnelle des mines actuelles et réduire le temps nécessaire à l'exploitation de nouveaux gisements.

Grâce à ses activités d'un océan à l'autre, y compris dans le Nord, le Réseau de l'ACIM soutiendra la création de 900 emplois et d'au moins 12 entreprises, ainsi que la commercialisation d'au moins 30 nouveaux produits, services ou procédés. Ce soutien suscitera également des avantages intersectoriels, c'est-à-dire par l'échange de technologies innovantes entre les secteurs miniers et non miniers, et attirera des investissements d'au moins 100 millions de dollars du secteur privé. Enfin, le Réseau de l'ACIM pourra prendre de l'expansion et rassembler en tout plus de 350 entreprises et organisations au pays.

Le Canada est riche en minéraux critiques, qui sont essentiels à la fabrication de technologies propres, des panneaux solaires aux batteries de véhicule électrique. Cet investissement aidera le secteur minier canadien à fournir ces minéraux plus rapidement et efficacement à leurs clients internationaux, et à accélérer ainsi la transition mondiale à la carboneutralité. Il aidera également le Canada à devenir un chef de file du marché mondial des technologies à émissions net zéro et à atteindre son objectif d'être un premier fournisseur de produits et technologies sans émission.

« Le secteur minier joue un rôle crucial dans l'économie du Canada. Le financement annoncé aujourd'hui aidera à combler l'écart entre l'innovation et la commercialisation et sera profitable pour les entreprises minières canadiennes, car elles pourront obtenir les outils, les connaissances et le savoir-faire nécessaire pour répondre à la demande future en minéraux critiques canadiens. Le secteur minier joue également un rôle majeur dans la relance verte et dans notre transition à un avenir carboneutre, et j'ai hâte de le voir créer des innovations et des emplois grâce à de nouvelles collaborations. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« En étudiant la fière histoire minière des régions de Nickel Belt et du Grand Sudbury, j'ai pu constater de mes propres yeux comment l'industrie peut nous permettre de prendre les devants au 21e siècle. Le secteur des minéraux critiques présente de belles occasions pour la production de technologies propres qui pourront nous aider à atteindre nos objectifs d'atténuation des changements climatiques. L'investissement annoncé aujourd'hui témoigne du leadership et de l'expertise du Canada dans le domaine des technologies minières propres, qui lui permettront d'innover davantage en la matière. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, Marc Serré

« La commercialisation des innovations au sein de l'industrie minière n'a jamais été aussi importante. Il est essentiel de répondre à la demande en minéraux et en métaux nécessaires à la transition verte vers une économie à faibles émissions de carbone. Mais pour augmenter la production, la rapidité de l'extraction et la durabilité des mines et en réduire les coûts, il faut adopter des solutions innovatrices. Le Centre pour l'excellence en innovation minière croit qu'un réseau national d'innovation est nécessaire pour cerner les innovations requises et les intégrer aux systèmes utilisés par l'industrie. Le Réseau de l'Accélérateur de commercialisation d'innovation minière permettra d'attirer des investissements, aidera les PME canadiennes à croître et consolidera la position du Canada à titre de chef de file de la lutte contre les changements climatiques. »

- Le président du Réseau de l'Accélérateur de commercialisation d'innovation minière, Douglas Morrison

Le Réseau de l'ACIM vise à relier les grappes minières régionales du Canada et à rassembler les entreprises minières, les fournisseurs du secteur, les établissements universitaires et de recherche, les innovateurs de tous les domaines et d'autres intervenants en vue de stimuler la communication de connaissances et la collaboration et de créer une synergie technique et commerciale entre ses membres.

Selon l'Association minière du Canada, le secteur minier représentait 109 milliards de dollars, ou 5 %, du PIB du Canada en 2019. Il emploie directement ou indirectement 719 000 Canadiens, ce qui représente environ 1 emploi sur 26 au pays.

Les minéraux critiques sont ceux dont dépend l'économie. Ils servent à la mise au point de technologies propres, par exemple les panneaux solaires et les batteries de véhicules électriques. Ils sont également utilisés dans les secteurs de l'aérospatiale, des soins de santé et des télécommunications. En conséquence, la demande en minéraux critiques augmente rapidement.

La contribution est octroyée au titre du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme conçu pour attirer et appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans tous les secteurs de l'économie. L'investissement s'inscrit dans le volet 5 du Fonds, qui vise à soutenir des projets pancanadiens portant sur les écosystèmes d'innovation nationaux et menés par des réseaux. Ces projets impliquent une très forte collaboration pour stimuler l'innovation et la commercialisation dans des domaines où le Canada jouit d'un avantage, et pour améliorer les relations entre les entreprises, les universités et le milieu de la recherche.

Le CEIM a adhéré au Défi 50-30 du gouvernement du Canada et s'est engagé à augmenter la représentation et l'inclusion de membres de groupes diversifiés au sein de son milieu de travail, notamment par la parité entre les genres et l'atteinte d'une proportion considérable de membres de groupes sous-représentés au sein de son équipe de la haute direction.

