Le financement aidera ArcelorMittal Dofasco à adopter une technologie novatrice à faibles émissions de carbone

HAMILTON, ON, le 30 juill. 2021 /CNW/ - Le Canada est dans la dernière ligne droite de sa lutte contre la COVID-19, et le gouvernement du Canada prend des mesures pour doter les entreprises canadiennes des outils et des ressources dont elles auront besoin pour bâtir des communautés fortes et assurer un avenir plus propre. En investissant dans les technologies propres, le pays créera de bons emplois pour la classe moyenne, renforcera son économie, réduira la pollution et parviendra à rebâtir en mieux.

Aujourd'hui, la vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland, ainsi que le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, ont annoncé un investissement fédéral de 400 millions de dollars dans ArcelorMittal Dofasco G.P. (anglais), le plus important producteur canadien d'acier laminé. L'investissement aidera l'entreprise à réaliser un projet de 1,765 milliard de dollars grâce auquel elle modifiera ses procédés de production d'acier et éliminera la combustion de charbon à son usine de Hamilton (Ontario). Ce projet aidera grandement le Canada à atteindre ses objectifs en matière de climat, car il entraînera une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pouvant atteindre 3 millions de tonnes métriques par année d'ici 2030. Ce projet, ainsi que celui d'Algoma Steel annoncé le 5 juillet 2021, mèneront à une réduction des émissions de GES pouvant atteindre jusqu'à 6 millions de tonnes métriques par année. Il s'agit de l'équivalent d'éliminer 1 800 000 véhicules de tourisme, soit près du nombre de voitures que l'on retrouve à Toronto, Montréal et Vancouver.

Cet investissement aidera ArcelorMittal Dofasco à devenir le premier producteur mondial à adopter à une telle envergure un four électrique à arc alimenté en fer de réduction directe et prêt pour l'alimentation à l'hydrogène. Cette technologie servira à la mise au point d'aciers novateurs destinés aux industries de l'automobile, des soins de santé et des emballages de consommation. Ce type d'acier à faibles émissions étant en demande pour divers produits, comme les véhicules électriques, le Canada pourra se positionner comme un chef de file de la production de produits propres de bout en bout, qui sont de plus en plus populaires sur le marché mondial. La transition se traduira pour ArcelorMittal Dofasco par une plus grande productivité, une meilleure qualité de ses produits, ainsi qu'une efficacité énergétique accrue. Le projet pourrait générer 2 500 emplois bien rémunérés à l'étape de la construction, y compris chez des sous-traitants, et permettra à ArcelorMittal Dofasco de conserver son rôle d'employeur clé à Hamilton. Il offrira également aux travailleurs l'occasion d'améliorer leurs compétences. Ainsi, ArcelorMittal Dofasco maintiendra ses activités à Hamilton pour des décennies à venir.

Les producteurs d'acier au Canada fournissent des milliers de bons emplois à des Canadiens de la classe moyenne. Le soutien accordé par le gouvernement suscite les investissements afin que ces entreprises demeurent des intervenants économiques clés au cours de la transition à un avenir plus propre. Le gouvernement continuera de soutenir des projets innovateurs qui s'attaqueront aux changements climatiques, permettront d'atteindre les cibles environnementales et ouvriront de nouvelles possibilités pour les travailleurs et les entreprises.

« Nous appuyons les travailleurs et les entreprises de l'industrie de l'acier qui, comme ArcelorMittal Dofasco, saisissent les possibilités offertes par une économie à faibles émissions de carbone, tout en contribuant à la lutte contre les changements climatiques. Cet investissement donnera au plus grand producteur canadien d'acier laminé les moyens d'adopter des technologies innovatrices et de continuer d'offrir aux travailleurs des possibilités économiques, tout en prenant des mesures concrètes pour aider le pays à atteindre ses objectifs en matière de climat. Il favorisera la création d'emplois de qualité dans des communautés comme Hamilton et se traduira par la mise au point de produits propres répondant aux besoins du monde entier pour des décennies à venir. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Notre gouvernement s'est toujours porté à la défense des travailleurs de l'acier. Aujourd'hui, nous investissons, par l'entremise de l'accélérateur net zéro, dans la transformation de l'industrie canadienne afin que ses activités deviennent à faibles émissions de carbone. Il s'agit d'une mesure concrète visant à lutter contre les changements climatiques et à maintenir de bons emplois pour la classe moyenne de Hamilton. Nous continuerons de stimuler la croissance et de nous assurer que l'économie de la région demeure dynamique, au profit des travailleurs de l'acier et toute la population de Hamilton. »

- La vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland

« L'investissement de 400 millions de dollars par notre gouvernement permettra à ArcelorMittal Dofasco de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et aura un effet transformateur pour Hamilton. L'entreprise deviendra un chef de file mondial dans la mise au point d'aciers avancés, tout en apportant une contribution importante vers l'atteinte des cibles du Canada en matière de réduction des émissions de carbone polluantes. Nous sommes fiers de travailler avec une entreprise comme ArcelorMittal Dofasco, qui s'engage à bâtir une économie plus forte et plus concurrentielle, à innover pour faire obstacle aux changements climatiques et à créer 2 500 emplois. »

- La ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi

« Les plans annoncés aujourd'hui marqueront l'histoire d'ArcelorMittal au Canada et en Amérique du Nord, car ils représentent le début d'une nouvelle ère pour ce qui est de la production d'acier à Hamilton, qui connaîtra une réduction de 60 % des émissions de CO 2 au cours des sept prochaines années. Nous sommes enchantés de travailler en collaboration avec le gouvernement du Canada. Nous sommes tous conscients qu'il est essentiel d'accélérer la réduction des émissions de carbone et d'accroître nos actions visant à lutter contre les changements climatiques. Des progrès devront être réalisés au cours de la prochaine décennie pour atteindre la carboneutralité dans le monde d'ici 2050. »

- Le président et chef de la direction d'ArcelorMittal, Aditya Mittal

« Nous remercions le gouvernement du Canada d'effectuer un investissement important à Hamilton. Ce projet transformera notre organisation et apportera des avantages exceptionnels à toutes les parties prenantes, y compris à nos clients, à nos employés et à notre communauté. Les nouvelles installations nous permettront de fournir des produits d'acier avancés et hautement résistants dans les créneaux de marché les plus exigeants, dont le secteur émergent des véhicules automobiles électriques. Les nouvelles activités de fabrication d'acier favoriseront aussi le maintien d'emplois qualifiés et bien rémunérés en fabrication de pointe en Ontario. Ainsi, nos travailleurs hautement compétents seront en mesure de tirer parti des installations de production d'acier les plus avancées en Amérique du Nord. Nous avons repensé complètement l'aménagement de notre terrain en bordure de la baie et nous avons fait de grands pas vers une réduction importante de notre empreinte environnementale à plusieurs égards. Ces mesures sont propices à la santé et à la durabilité de notre communauté, de l'environnement et de l'économie. »

- Le président et chef de la direction d'ArcelorMittal Dofasco, Ron Bedard

« ArcelorMittal Dofasco compte sur un solide appui du gouvernement du Canada pour réaliser des progrès importants vers la cible principale de lutte aux changements climatiques, soit la carboneutralité en 2050. Hamilton fait ainsi un grand pas dans la concrétisation de son plan d'action sur les changements climatiques et dans le développement d'une collectivité prospère, saine, équitable et à zéro émissions de carbone. Merci à nos partenaires fédéraux de leur soutien, de leur collaboration et de leur engagement à l'égard de la population de Hamilton. »

- Le maire de Hamilton, Fred Eisenberger

ArcelorMittal Dofasco, dont le siège social est établi à Hamilton ( Ontario ), est le plus important fabricant canadien d'acier laminé et le principal employeur du secteur privé à Hamilton .

( ), est le plus important fabricant canadien d'acier laminé et le principal employeur du secteur privé à . En 2019, l'industrie de l'acier employait plus de 25 000 Canadiens. Sa contribution au produit intérieur brut était évaluée à 3,4 milliards de dollars.

La production d'acier représente 7 % des émissions mondiales de GES dans le secteur de l'énergie, ce qui équivaut aux émissions combinées de l'aviation, du transport de marchandises et de la fabrication de produits chimiques.

Le projet d'ArcelorMittal Dofasco et celui annoncé récemment par le fabricant d'acier Algoma à Sault Ste. Marie devraient à eux seuls entraîner une réduction d'environ 1 % des émissions nationales de GES, ce qui représente plus du tiers de l'objectif de réduction des émissions de GES des industries lourdes afin d'atteindre les objectifs d'émissions pour 2030.

devraient à eux seuls entraîner une réduction d'environ 1 % des émissions nationales de GES, ce qui représente plus du tiers de l'objectif de réduction des émissions de GES des industries lourdes afin d'atteindre les objectifs d'émissions pour 2030. L'entreprise s'est engagée à investir 15 millions de dollars annuellement en recherche-développement. Elle offrira environ 150 stages par année, soit au total quelque 4 350 stages, à des étudiants participant à un programme d'alternance travail-études, contribuant ainsi à former la main-d'œuvre de demain.

Les prévisions relatives aux répercussions de ce projet sur les émissions de GES ont été calculées et validées en fonction de pratiques exemplaires reconnues à l'échelle internationale.

L'investissement annoncé aujourd'hui par le gouvernement du Canada provient du Fonds stratégique pour l'innovation, dans le cadre de l'initiative de l'accélérateur net zéro.

Le gouvernement du Canada a mis sur pied l'accélérateur net zéro en décembre 2020, au titre de son plan renforcé de lutte aux changements climatiques, Un environnement sain et une économie saine . Le budget de 2021 a bonifié le financement de cette initiative. Le gouvernement investira ainsi 8 milliards de dollars sur sept ans pour accélérer les projets de décarbonisation de grands émetteurs de gaz à effet de serre, la transition vers les technologies propres et la transformation industrielle dans tous les secteurs au Canada.

. Le budget de 2021 a bonifié le financement de cette initiative. Le gouvernement investira ainsi 8 milliards de dollars sur sept ans pour accélérer les projets de décarbonisation de grands émetteurs de gaz à effet de serre, la transition vers les technologies propres et la transformation industrielle dans tous les secteurs au Canada. Le Fonds stratégique pour l'innovation attire et soutient des investissements commerciaux de haute qualité dans tous les secteurs de l'économie en encourageant des activités de recherche-développement qui accélèrent le transfert de technologies et la commercialisation de produits, de processus et de services novateurs, et qui favorisent la croissance d'entreprises innovatrices.

En novembre 2020, le gouvernement a déposé le projet de loi C-12, la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, qui établit un processus juridiquement contraignant en vue d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. La législation fixe des cibles de réduction des émissions par tranches de cinq ans et rend obligatoire l'adoption de plans pour les atteindre ainsi que la publication de rapports sur les progrès réalisés. Cette loi a reçu la sanction royale en juin 2021.

