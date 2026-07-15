INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE EN HABITATION À GATINEAU

QUÉBEC, le 15 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Gatineau invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur une annonce en habitation à Gatineau. L'activité se déroulera le 16 juillet en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, du député de Hull-Aylmer, l'honorable Greg Fergus, de l'adjointe parlementaire de la ministre de l'Éducation et députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, de la mairesse de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonnette, et de nombreux partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 16 juillet, 10 h 30.

DATE: 16 juillet 2026



HEURE : 11 h



ENDROIT : Gatineau

L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Arslan Tifouri, Directeur des communications de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]