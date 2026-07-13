Le gouvernement Fréchette investit 2 millions de dollars pour former davantage de médecins de famille en région

QUÉBEC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Afin de poursuivre ses actions concrètes pour améliorer l'accès aux soins de santé partout au Québec, le gouvernement investit 2 millions de dollars afin d'appuyer la prochaine étape du développement d'un projet de programme de doctorat en médecine axé sur la médecine familiale et les soins de première ligne au sein du réseau de l'Université du Québec (UQ). La première ministre, Christine Fréchette, et la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cet investissement témoigne de la volonté du gouvernement de former davantage de médecins de famille là où les besoins sont les plus importants. L'enveloppe accordée permettra à l'Université du Québec de poursuivre les travaux préparatoires nécessaires à la mise en place de ce projet structurant, qui vise à attirer, à former et à retenir plus de médecins appelés à exercer durablement dans les régions ainsi que dans les secteurs urbains moins bien desservis.

Cette initiative s'inscrit dans les efforts soutenus du gouvernement Fréchette pour renforcer le réseau de la santé, améliorer l'accès à un médecin de famille et offrir à tous les Québécois et Québécoises des soins de première ligne plus accessibles, plus près de chez eux et mieux adaptés à leurs besoins.

Rappelons qu'une augmentation de 40 % des admissions en médecine a été réalisée entre 2019 et 2024, et ces niveaux d'admission sont maintenus depuis afin de rétablir l'équilibre entre les besoins de la population en médecins et les effectifs disponibles.

Citations :

« Un meilleur accès aux soins passe notamment par une première ligne forte, accessible et adaptée aux besoins des régions. En favorisant la formation d'une relève médicale ancrée dans les réalités des communautés et des populations locales, nous poursuivons nos efforts pour bâtir un réseau de la santé plus solide et tourné vers l'avenir. L'investissement annoncé aujourd'hui contribuera à soutenir une pratique durable de la médecine familiale, enracinée dans les milieux où elle est exercée. »

Christine Fréchette, première ministre

« Les futurs médecins choisissent plus souvent de pratiquer là où ils et elles apprennent, vivent et tissent des liens avec leur communauté. En soutenant cette vision ambitieuse portée par le réseau de l'Université du Québec et son président Alexandre Cloutier, nous posons un geste concret pour former davantage de médecins de famille dans les régions et pour les régions. Ce financement de 2 millions de dollars marque la première étape d'un chantier prometteur qui contribuera à renforcer notre première ligne et à améliorer l'accès aux soins partout au Québec. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Le réseau de l'Université du Québec joue un rôle essentiel dans le développement et le rayonnement de l'enseignement supérieur partout sur le territoire. Grâce à cet appui gouvernemental, il pourra poursuivre la mise en œuvre d'un projet ambitieux qui mise sur l'innovation, la collaboration et l'expertise des établissements en région. Former davantage de médecins dans les communautés où les besoins sont importants constitue un levier concret pour assurer une meilleure répartition de la relève médicale partout au Québec. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Les besoins en première ligne sont grands partout au Québec. Cet important appui permet à l'Université du Québec de franchir une étape majeure vers la mise en œuvre de son programme de médecine, en mobilisant la force de ses dix établissements pour former des médecins de famille enracinés dans les milieux où les besoins sont les plus importants. Cette avancée reflète pleinement la mission de l'Université du Québec : répondre aux besoins du Québec grâce à des établissements présents sur l'ensemble du territoire et engagés auprès de leurs collectivités. »

Alexandre Cloutier, président de l'Université du Québec

Faits saillants :

Le projet est porté par l'Université du Québec et ses dix établissements. Il mise sur la complémentarité de leurs expertises pour offrir une formation ancrée dans les milieux de vie, afin de former des médecins de famille appelés à exercer là où les besoins sont les plus importants.

L'Université du Québec a complété sa phase de conception et de mobilisation et amorce maintenant une phase de développement visant notamment la gouvernance du projet, l'élaboration du contenu académique, les partenariats cliniques et l'obtention des agréments nécessaires.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170