INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE DE PROJETS QUI AUGMENTERONT L'OFFRE DE LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Montréal invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur d'importants projets de logements sociaux et abordables à Montréal. L'activité se déroulera le 18 juillet à 13 h, en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de la secrétaire parlementaire du premier ministre et députée d'Outremont, Mme Rachel Bendayan, de la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, Mme Caroline Desrochers, de la responsable de l'habitation et de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Caroline Braun, du responsable du développement social et de la cohabitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Benoit Langevin, et de nombreux partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 18 juillet, midi.

DATE : 18 juillet 2026 HEURE : 13 h ENDROIT : Montréal L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Arslan Tifouri, Directeur des communications de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]