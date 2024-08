IQALUIT, NU, le 23 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral a transféré 9 millions de dollars au Nunavut dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) pour le premier paiement de l'exercice 2024-2025. Cette somme aidera les collectivités du territoire à investir dans leurs priorités en matière d'infrastructures locales.

Il s'agit du premier des deux versements que recevra le Nunavut pour l'exercice financier en cours. Le prochain paiement devrait être effectué avant la fin de l'exercice.

Ce versement est le premier transfert effectué dans le cadre de l'entente récemment renouvelée par le Canada et le territoire au titre du FDCC. Cette entente couvre la période 2024-2034 et, en vertu de celle-ci, le Nunavut recevra plus de 94,5 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, dont 18 millions de dollars qu'il recevra au cours du présent exercice.

Le FDCC fournit aux collectivités un financement souple et prévisible dans le cadre de 19 catégories de projets, dont les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, le transport en commun et les systèmes énergétiques communautaires. Le FDCC aide les collectivités à mettre en place les infrastructures nécessaires aux futurs projets de logement.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures sont essentiels pour bâtir des collectivités plus abordables, plus inclusives et plus fortes pour tous les Canadiens. Grâce à ce versement effectué dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada, les collectivités du Nunavut pourront investir dans des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins de leurs résidents aujourd'hui, et dans des projets qui permettront d'accroître l'offre de logements à l'avenir. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Nunavut est heureux de recevoir le premier paiement prévu dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada. Nous avons hâte de verser ces fonds à nos collectivités afin de soutenir les efforts qu'elles déploient pour répondre aux besoins en infrastructures municipales. »

L'honorable David Joanasie, ministre des Services communautaires et gouvernementaux

Faits en bref

Le gouvernement fédéral renouvelle le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base.

(FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base. Le gouvernement fédéral a transféré 9 millions de dollars au gouvernement du Nunavut pour le premier paiement de l'exercice 2024-2025.

pour le premier paiement de l'exercice 2024-2025. Le Nunavut recevra plus de 94,5 millions de dollars au titre du FDCC au cours des cinq prochaines années, dont 18 millions de dollars pour l'exercice 2024-2025.

recevra plus de 94,5 millions de dollars au titre du FDCC au cours des cinq prochaines années, dont 18 millions de dollars pour l'exercice 2024-2025. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi 24,2 milliards de dollars partout au Canada dans le cadre du FDCC, dont 181,6 millions de dollars dans les collectivités du Nunavut .

a investi 24,2 milliards de dollars partout au dans le cadre du FDCC, dont 181,6 millions de dollars dans les collectivités du . Le FDCC constitue une source permanente et indexée de financement qui est versé directement deux fois par année aux provinces et aux territoires qui, à leur tour, transfèrent ces fonds aux administrations locales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

Liens connexes

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada au Nunavut

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]