Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé pour construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont faits dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 2,5 millions de dollars pour soutenir le projet Village Transitiôn. Situé au cœur de Gatineau, Village Transitiôn est composé de conteneurs maritimes transformés. Il s'agit d'une solution innovante pour aider à contrer la crise de l'itinérance. Il offre un milieu de vie sécuritaire à une centaine de personnes en situation d'itinérance et les services d'une équipe d'intervenants spécialisés, en tout temps.

L'annonce a été faite par l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique. Il était accompagné de l'honorable Greg Fergus, député de Hull--Aylmer et de Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements et à renforcer l'économie canadienne en même temps.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir les municipalités dans la recherche de solutions locales à l'itinérance. Ce projet permettra de répondre rapidement aux besoins pressants en logement des personnes les plus vulnérables de Gatineau, notamment celles qui sont en situation ou à risque d'itinérance. C'est un pas de plus vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Our government is committed to helping communities strengthen their capacity to develop local solutions to housing and homelessness needs. Here in Hull-Aylmer, in collaboration with the City of Gatineau, the Village Transitiôn provides a safe place for some of our most vulnerable residents. It is another step toward building an economy that works for everyone. » - L'honorable Greg Fergus, député de Hull--Aylmer

« En appuyant le projet Village Transitiôn, la Ville de Gatineau et les différents partenaires font preuve de leadership avec une approche innovante pour répondre à la crise de l'itinérance. Grâce au travail de l'organisme Transitiôn Québec, nous sommes en mesure de bonifier le continuum de services pour permettre à nos citoyennes et citoyens les plus vulnérables une véritable réinsertion sociale. Je tiens à saluer l'apport financier du gouvernement du Canada pour cet important projet, alors que Gatineau est particulièrement touchée par la crise de l'itinérance. Le soutien et l'engagement continu du gouvernement sont essentiels pour assurer des solutions durables face à cette réalité. » - Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

« Le Village Transitiôn démontre qu'il est possible de repenser les façons d'agir face à l'itinérance. Grâce au soutien de la SCHL, nous avons pu créer un milieu de vie sécuritaire et humain qui permet à des personnes de se stabiliser et de reprendre leur place dans la communauté. Ce projet montre qu'en misant sur l'innovation et la collaboration, il est possible de développer des solutions inspirantes pour d'autres communautés au Canada. » - Nancy Martineau, directrice générale, Transitiôn Québec

Faits en bref :

Le Fonds d'innovation pour le logement abordable fournit 615,5 millions de dollars pour des projets qui présentent de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices. Cet investissement est en bonne voie pour soutenir jusqu'à 24 691 logements au total.

fournit 615,5 millions de dollars pour des projets qui présentent de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices. Cet investissement est en bonne voie pour soutenir jusqu'à 24 691 logements au total. Le financement pour cet ensemble de logements est le suivant : 2,5 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds d'innovation pour le logement abordable (FILA); 1,5 million de dollars de la Ville de Gatineau.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont signé un protocole d'entente pour collaborer au déploiement de Maisons Canada au Québec. Les propositions peuvent être soumises par l'intermédiaire du portail de Maisons Canada.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]