LOWER NICOLA, BC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit près de 84 millions de dollars pour soutenir la création d'un maximum de 218 logements dans 24 communautés autochtones de la Colombie-Britannique dans le cadre des deux premières phases de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

Cet investissement fournira des logements sûrs et abordables à des personnes qui risquent de se retrouver en situation d'itinérance, ce qui les aidera à rester dans leurs communautés.

Le financement comprend :

83,8 millions de dollars du volet des projets de l'ICRL;

2,3 millions de dollars de BC Housing.

L'annonce a été faite au 2794 Cougar Crescent, à Lower Nicola, où un immeuble de deux étages comprenant 14 appartements est en construction. Ces nouveaux logements sont destinés aux membres des communautés des Premières Nations, en particulier les femmes, les enfants et les aînés. La majorité des logements à l'étage inférieur ont été conçus en mettant l'accessibilité au premier plan : ils ont des portes élargies, des douches de plain-pied et de l'espace pouvant accueillir des fauteuils roulants. L'immeuble sera écoénergétique, conformément au BC Energy Step Code (niveau 3). La construction devrait être terminée en décembre 2023.

L'ICRL, administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, aide à créer des logements abordables permanents. Elle couvre les coûts associés à la construction d'immeubles collectifs locatifs, à la conversion de logements non résidentiels en logements collectifs abordables et à la remise en état d'immeubles délabrés ou abandonnés pour en faire des logements collectifs abordables. Les investissements effectués dans le cadre de l'ICRL devraient soutenir des milliers d'emplois liés au secteur de la construction partout au Canada.

« Grâce au soutien que le gouvernement fédéral apporte à ces communautés de la Colombie-Britannique, les membres des Premières Nations auront accès à des logements sûrs dans leurs propres communautés. En plus d'offrir davantage de logements, ces projets favorisent le bien-être social et économique de tous les résidents. Nous écoutons nos partenaires autochtones et travaillons avec eux pour nous assurer que leurs communautés ont des logements qui répondent à leurs besoins. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - (À confirmer) L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Dans tout le pays, il y a un besoin urgent d'accroître le nombre de logements et d'en améliorer la qualité, surtout pour les peuples autochtones. Ce financement fournit un soutien concret aux Premières Nations de la Colombie-Britannique. Il aidera à garder les gens ensemble. En partenariat avec les Autochtones et les provinces et territoires, nous travaillons pour construire rapidement des logements dans les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits d'un océan à l'autre. Notre plan est ambitieux parce que l'accès à un logement sûr et adéquat est un droit de la personne. C'est essentiel à la dignité, à la sécurité et à l'inclusion, ainsi qu'à l'autodétermination et à la réconciliation. » - Jenica Atwin, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones

« Quand les gens peuvent rester et vieillir chez eux, dans le milieu qu'ils connaissent, les communautés en bénéficient. C'est pourquoi nous prenons des mesures pour offrir des options abordables dans les communautés de la Colombie-Britannique. De cette façon, nous pouvons aider nos aînés et briser le cycle de l'itinérance. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du partenariat avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement et du soutien que nous avons reçu des membres de notre communauté. La construction de ces 14 logements est un pas important dans nos efforts visant à offrir des logements sûrs à notre population. Elle reflète notre engagement à répondre aux besoins urgents en matière de logement dans notre communauté. Nous croyons que ces logements vont non seulement fournir un toit, mais aussi favoriser un sentiment d'appartenance et d'attachement au sein de la bande de Lower Nicola. Nous sommes impatients de voir les retombées positives que ces logements auront sur la vie de nos membres et sur la croissance de notre communauté dans son ensemble. Notre engagement à Lower Nicola ne prendra pas fin lorsque les 14 appartements seront achevés. Par la suite, nous allons concevoir et créer de futurs ensembles de logements pour améliorer la communauté et répondre aux besoins changeants des membres de la bande en matière de logement. » - Stuart Jackson, Chef, bande de Lower Nicola

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada.

Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQIA+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.



En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Obtenez de plus amples renseignements sur les initiatives du gouvernement du Canada en matière de logement : Logement Canada

Annexe - Financement pour chaque projet

Projet Nombre de logements Financement fédéral Autres sources de financement Bande de Toosey - Initiative pour la création rapide de logements 20 7 384 133 $ 388 639 $ de la bande de Toosey Cougar Crescent 14 6 655 000 $ 750 000 $ de la bande de Lower Nicola Skeetchestn - Initiative en matière de logements 12 4 192 379 $

Première Nation Nazko - Initiative pour la création rapide de logements 9 3 494 324 $ 100 000 $ de la Première Nation Nazko Much Needed Housing Project de la Première Nation Xeni Gwet'in 6 2 977 481 $

Maisons modulaires 5 1 446 490 $ 250 000 $ du Columbia Basin Trust Nation Lhoosk'uz Dene - Initiative pour la création de logements locatifs, phase 2 3 904 248 $ 96 027 $ de la Nation Lhoosk'uz Dene Première Nation de Williams Lake - Initiative en matière de logements 2 613 293 $ 68 143 $ de la Première Nation de Williams Lake Nation Nuxalk - Création rapide de logements à Four Mile 6 1 351 021 $ 337 755 $ de la Nation Nuxalk Heiltsuk Housing - triplex 9 5 491 299 $

Logements locatifs abordables à Old Massett 16 7 674 205 $ 852 689 $ du Old Massett Village Council shíshálh Project A 6 2 201 718 $

Gitxaala Housing 8 4 002 052 $ 444 672 $ de Gitxaala Housing Financement de la construction de logements locatifs 2020 de la Première Nation de West Moberly - phase 1 4 1 454 904 $ 258 965 $ de la Première Nation de West Moberly Financement de la construction de logements locatifs 2020 de la Première Nation de West Moberly - phase 2 3 1 742 030 $ 290 868 $ de la Première Nation de West Moberly Financement de la construction de logements locatifs 2020 de la Première Nation de West Moberly - phase 3 2 902 327 $ 197 567 $ de la Première Nation de West Moberly Gitanyow - Aménagement de logements sociaux 6 3 232 700 $ 112 000 $ du conseil de bande de Gitanyow, 600 000 $ du gouvernement de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing Gitwangak - Initiative de lutte contre l'itinérance 6 4 114 295 $

Kispiox - Aménagement de logements sociaux 24 9 202 600 $ 1 500 000 $ du conseil de bande de Kispiox 1 700 000 $ du gouvernement de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing Saik'uz Housing for Our Vulnerable (1) 5 1 630 871 $ 292 173 $ de la Première Nation Saik'uz Saik'uz Housing for Our Vulnerable (2) 6 863 405 $ 146 086 $ de la Première Nation Saik'uz Saik'uz Housing for Our Vulnerable (3) 6 1 458 348 $ 257 391 $ de la Première Nation Saik'uz Nation Takla - Initiative en matière de logement abordable 10 3 759 280 $ 939 820 $ de la Nation Takla Nation Tl'azt'en - Initiative pour la création de logements pour les aînés 6 1 524 742 $

Binche - Logements abordables 10 2 123 640 $

Burns Lake - Initiative pour la création rapide de logements 4 1 088 496 $

Stellat'en - Phase 4 4 1 018 000 $ 264 500 $ de la Première Nation Stellat'en Welcome Home Project de la bande de McLeod Lake 6 1 294 866 $ 323 716 $ de la bande de McLeod Lake Total : 218 $83,798,147 10 171 011 $

