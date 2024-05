GRAND SUDBURY, ON, le 31 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Viviane Lapointe, députée fédérale de Sudbury, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que Marc G. Serré, député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles, ont annoncé un financement de plus de 6,3 millions de dollars pour aider à créer 38 logements abordables destinés à des personnes et des familles du Grand Sudbury.

L'ensemble résidentiel Sudbury Peace Tower, situé au 87, rue Pearl, sera un immeuble résidentiel à usages multiples de cinq étages. Il offrira des logements abordables aux personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y retrouver, aux Autochtones, aux personnes noires du Canada et aux femmes et à leurs enfants. Cet ensemble servira également à l'administration, aux activités communautaires et à la prestation de services sociaux.

La construction de l'immeuble devrait être achevée d'ici l'hiver 2025.

Cet ensemble résidentiel est réalisé grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Ce montant porte à 4 milliards de dollars les sommes investies dans le programme pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Cet investissement devrait permettre de créer au moins 5 200 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement, partout au pays. De plus, près de 50 % des fonds seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes.

L'ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en logements abordables permanents. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars).

« Le financement annoncé aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements aura une incidence énorme sur les personnes les plus vulnérables, ici, dans le Grand Sudbury. La disponibilité des logements abordables est limitée. C'est pourquoi ces nouveaux logements feront une différence en mettant fin au cycle de l'itinérance et en protégeant les personnes les plus vulnérables. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - Viviane Lapointe, députée fédérale de Sudbury, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'itinérance est une réalité pour trop de personnes. Nous travaillons avec tous nos partenaires pour nous assurer que tout le monde dans notre collectivité ait un chez-soi sûr. Cet investissement, par l'entremise de l'Initiative pour la création rapide de logements, aura une incidence positive sur les personnes dans le besoin. Il fera une différence dans les efforts continus pour mettre fin à l'itinérance et assurer l'abordabilité du logement dans le secteur Nickel Belt - Grand Sudbury et partout au pays. » - Marc G. Serré, député fédéral de Nickel Belt et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles

« L'annonce d'aujourd'hui concernant 38 nouveaux logements abordables d'une chambre témoigne de nos efforts pour veiller à ce que tout le monde dans notre ville ait accès à un logement sûr et abordable et aux services essentiels dont ils ont besoin pour prospérer. Je tiens à remercier le gouvernement fédéral pour son soutien ainsi que la famille Zulich pour le généreux don de terrain. Ensemble, avec la subvention de la Ville pour ces logements, nous démontrons le pouvoir de la collaboration et notre engagement commun à bâtir une ville plus forte et plus inclusive. » - Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Lancée en 2020, l' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.

est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Avec sa troisième phase, lancée en 2022, l' ICRL a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones.

a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements créés grâce au soutien des trois phases de l' ICRL .

. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQIA+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

