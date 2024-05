SMITHS FALLS, ON, le 2 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral s'est engagé à verser près de 4 millions de dollars par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA), un pilier de sa Stratégie nationale sur le logement, pour soutenir la construction de 34 logements à Smiths Falls.

Situé au 44, rue Chambers, l'immeuble est détenu et exploité par l'organisme Carebridge Community Support. L'ensemble résidentiel de 4 étages comprend 34 logements. Ceux-ci sont destinés aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, aux personnes ayant une incapacité physique, aux personnes âgées et aux femmes et à leurs enfants.

L'ensemble a été conçu de manière à réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. En outre, huit logements ainsi que les aires communes sont accessibles.

L'ensemble, qui a commencé à accueillir ses nouveaux résidents en mars 2024, a reçu le financement suivant :

3,7 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA);

2,9 millions de dollars du comté de Lanark ;

; 500 000 $ de l'église anglicane St. John the Evangelist;

the Evangelist; 10 000 $ de la Ville de Smiths Falls .

Citation :

« Notre gouvernement reste déterminé à assurer l'équité pour chaque génération en investissant dans plus de logements abordables. Grâce à ce nouvel ensemble de 34 logements, nous pourrons donner accès à des logements abordables aux personnes et aux familles de Smiths Falls qui en ont le plus besoin". » - L'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et députée fédérale de Kanata--Carleton, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Une collectivité prospère et florissante repose sur l'accès à des logements sûrs, abordables et répondant aux besoins de la population. Grâce aux efforts combinés de nos partenaires, nous avons créé 34 nouveaux logements pour les familles de Smiths Falls. Le comté de Lanark a investi plus de 2,9 millions de dollars dans la construction de ce bâtiment. Il s'est engagé à en financer le fonctionnement pendant 40 ans, pour faire en sorte que le loyer de 28 de ces nouveaux logements soit proportionné au revenu et pour venir en aide aux personnes qui vivent dans la pauvreté la plus profonde. » - Steve Fournier, président du conseil de comté de Lanark

« Comme toutes les collectivités de notre pays, Smiths Falls a un besoin urgent de logements très abordables. Bien que la ville de Smiths Falls ait bénéficié d'une population croissante et d'un niveau très élevé de construction résidentielle au cours des dernières années, le coût de ces logements est hors de portée de la majorité de nos citoyens. L'immeuble du 44, rue Chambers est un brillant exemple de ce qui est possible lorsqu'un grand nombre de partenaires collaborent dans le but commun de créer de beaux logements pour des dizaines de personnes qui ont connu l'itinérance ou l'insécurité en matière de logement afin qu'elles puissent vivre dans la dignité. Nous reconnaissons tous et toutes qu'un logement abordable est le fondement de la sécurité et du bien-être et je suis à jamais reconnaissant aux parties prenantes, en particulier à Carebridge Community Support, d'avoir fait de ce rêve une réalité pour notre collectivité. » - Shawn Pankow, maire de Smiths Falls

« Aujourd'hui est une journée extraordinaire et nous devons remercier un grand nombre de personnes, notamment nos partenaires gouvernementaux et communautaires, l'équipe de construction et, bien sûr, les paroissiens de l'église St. John the Evangelist. Le 44, rue Chambers témoigne du pouvoir de la collaboration et de l'esprit communautaire. Il faut un effort et un engagement collectifs pour donner vie à un tel projet, et nous sommes immensément reconnaissants à toutes les personnes qui ont participé à sa réalisation. Continuons à favoriser des partenariats solides et à célébrer ensemble les réalisations de la collectivité. » - Rob Eves, directeur général, Lanark Community Alliance

Faits en bref :

L'annonce a été faite par l'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et députée fédérale de Kanata -- Carleton , au nom de l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Steve Fournier , président du conseil de comté de Lanark , et Shawn Pankow , maire de Smiths Falls .

-- , au nom de l'honorable , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par , président du conseil de comté de , et , maire de . Le Fonds pour le logement abordable , auparavant appelé le Fonds national de co-investissement pour le logement, fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

, auparavant appelé le Fonds national de co-investissement pour le logement, fait partie de la du gouvernement du , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Au 31 décembre 2023, le gouvernement fédéral avait engagé plus de 8,17 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 32 000 logements et la réparation de plus de 155 000 logements dans le cadre du Fonds pour le logement abordable.

Au 31 décembre 2023, le gouvernement fédéral avait engagé plus de 42,99 milliards de dollars pour la création de près de 135 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

