YELLOWKNIFE, NT, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit près de 19 millions de dollars dans le cadre de la troisième phase du volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Cet investissement vise à appuyer la construction de plus de 50 logements pour les Autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest.

L'annonce a été faite par Michael V. McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par l'honorable Lucy Kuptana, ministre responsable d'Habitation Territoires du Nord-Ouest, et le grand chef Jackson Lafferty de la Nation Tłı̨chǫ.

Le financement permettra d'offrir de nouveaux logements aux communautés des Territoires du Nord-Ouest, notamment : les communautés Tłı̨chǫ de Wekweètì, de Gamètì, de Whatì et de Behchokò; la Première Nation Acho Dene Koe de Fort Liard; la bande dénée de Nahanni Butte; et la Première Nation de Pehdzeh Ki.

Ces logements peuvent être construits grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement fédéral dans l'ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est ainsi portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes qui ont les plus grands besoins au pays. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL est divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars). Cet investissement supplémentaire permettra de créer rapidement un plus grand nombre de logements abordables permanents partout au pays. Les habitations seront destinées à des personnes ayant de graves besoins en matière de logement ou à des personnes en situation d'itinérance ou à risque imminent de s'y trouver.

La phase actuelle dépasse sa cible initiale et devrait aider à construire plus de 5 200 logements au Canada. Au total, plus de 15 500 logements seront créés avec l'appui de l'ICRL.

Le financement fourni pour ces logements est le suivant :

4,2 millions de dollars en financement par l'entremise de l'ICRL pour 26 logements neufs répartis dans cinq ensembles dans les communautés Tłı̨chǫ de Wekweètì, de Gamètì, de Whatì et de Behchokò, et 2,8 millions de dollars du gouvernement Tłı̨chǫ;

1,8 million de dollars en financement par l'entremise de l'ICRL à la Première Nation Acho Dene Koe pour cinq logements à Fort Liard et un total partagé de 870 000 $ de la Première Nation Acho Dene Koe et de sa société de développement économique ADK Holdings Ltd;

et un total partagé de 870 000 $ de la Première Nation Acho Dene Koe et de sa société de développement économique ADK Holdings Ltd; 3,3 millions de dollars par l'entremise de l'ICRL pour un maximum de 10 logements sur le territoire de la Première Nation dénée de Lutsel K'e et 2,2 millions de dollars de la Première Nation dénée de Lutsel K'e;

5,5 millions de dollars par l'entremise de l'ICRL pour sept logements sur le territoire de la bande dénée de Nahanni Butte , 500 000 $ d'Habitation Territoires du Nord-Ouest et 890 000 $ de la bande dénée de Nahanni Butte ;

, 500 000 $ d'Habitation Territoires du Nord-Ouest et 890 000 $ de la bande dénée de ; 3,9 millions de dollars par l'entremise de l'ICRL pour six logements sur le territoire de la Première Nation de Pehdzeh Ki, 454 999 $ de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et 511 025 $ de la Première Nation de Pehdzeh Ki.

Citations :

« Aucune relation n'est plus importante pour le Canada et notre gouvernement que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. C'est pourquoi notre gouvernement s'associe aux Premières Nations de partout dans les Territoires du Nord-Ouest : pour créer rapidement plus de 50 logements pour les personnes qui risquent de se trouver en situation d'itinérance. Cet investissement contribuera grandement à fournir de nouveaux logements abordables. Il permettra aussi d'éliminer les obstacles uniques auxquels font face les communautés des Premières Nations dans les Territoires du Nord-Ouest. » - Michael V. McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Depuis que je suis ministre des Affaires du Nord, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens sur le terrain. J'ai pu constater de mes propres yeux les défis liés à la construction dans les Territoires du Nord-Ouest. Je reconnais à quel point il est essentiel que notre gouvernement travaille avec des partenaires à combler les lacunes en matière de logement et d'infrastructure. Leur collaboration doit aussi viser à ce qu'aucune collectivité nordique ou communauté autochtone ne soit laissée pour compte. Les investissements annoncés aujourd'hui - combinés à d'autres investissements fédéraux dans le logement dans le Nord et pour les Autochtones - sont conformes aux engagements énoncés dans le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord. Ils permettent de bâtir des communautés nordiques et autochtones plus prospères. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord

« Répondre aux besoins en matière de logement dans les Territoires du Nord-Ouest dépasse les compétences d'un seul gouvernement ou d'une seule organisation. Nous devons travailler en partenariat avec les gouvernements autochtones, le gouvernement du Canada, les gouvernements communautaires et d'autres parties prenantes afin d'augmenter le nombre de logements abordables dans le Nord. J'ai hâte de voir les résultats d'un partenariat continu avec le gouvernement du Canada, alors que nous travaillons ensemble pour résoudre la crise du logement dans les Territoires du Nord-Ouest. » - L'honorable Lucy Kuptana, ministre responsable d'Habitation Territoires du Nord-Ouest

« L'annonce d'aujourd'hui nous permet de poursuivre notre travail visant à créer des logements abordables et de qualité. Ils sont essentiels à l'établissement de familles et de collectivités Tłı̨chǫ fortes et saines. Le gouvernement Tłı̨chǫ a adopté une approche proactive pour trouver et créer des solutions de logement à long terme. Celles-ci permettront d'aider nos membres à préserver leur santé mentale et physique tout en instillant la fierté communautaire et culturelle. » - Jackson Lafferty, grand chef de la Nation Tłı̨chǫ

« Mahsi cho au gouvernement du Canada pour la possibilité d'offrir de nouveaux logements à nos membres. Nous en avions besoin depuis longtemps. Ces habitations permettront de stimuler la croissance et de réduire l'itinérance dans la communauté. » - Lloyd Moses, chef de la Première Nation de Pehdzeh Ki

« Ce projet d'ensemble résidentiel de sept unités contribuera de manière significative à remédier aux problèmes de surpeuplement dans la communauté et à créer des logements pour les femmes, les jeunes et les familles. Nahanni Butte n'a pas de route praticable en tout temps et reste isolée deux mois par an, ce qui entraîne des problèmes logistiques et un coût de la vie élevé pour les habitants. Depuis 2021, nous avons fait tout notre possible pour améliorer l'infrastructure de la communauté, notamment en construisant de nouvelles maisons. Ce projet est le résultat du travail que nous avons accompli. » - Steve Vital, chef de la bande dénée de Nahanni Butte

Faits en bref :

L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de la troisième phase de l'ICRL, lancée en 2022, le gouvernement fédéral augmente son investissement de 1,5 milliard de dollars. L'enveloppe budgétaire totale du programme est ainsi portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes qui ont les plus grands besoins au pays. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL est divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars).

On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements construits grâce au soutien de l'ICRL.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir davantage sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

