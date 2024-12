SAINT JOHN, NB, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 18,1 millions de dollars pour la construction de 56 logements à Saint John. Cet investissement fait partie de l'engagement général du gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour le logement abordable. Cet engagement comprend des investissements annoncés précédemment pour construire et réparer plus de 905 logements au Nouveau-Brunswick depuis 2021.

L'annonce a été faite par l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, ainsi que par Wayne Long, député fédéral de Saint John--Rothesay, l'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, et Gerry Lowe, conseiller municipal de Saint John. L'évènement a eu lieu sur le site de l'ensemble résidentiel Steepleview.

La moitié des 56 logements de l'ensemble Steepleview, situé au 35, rue Cliff, auront un loyer abordable. Les unités abordables seront destinées aux personnes âgées, aux femmes et aux enfants, ainsi qu'aux Autochtones.

Le financement pour cet ensemble résidentiel est le suivant :

18 144 908 $ par l'entremise du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement;

68 100 $ sous forme de financement initial;

2 264 000 $ en contributions et en suppléments au loyer du gouvernement du Nouveau-Brunswick;

498 000 $ par l'entremise de la Société de développement régional du Nouveau-Brunswick;

630 000 $ sous forme de contributions à des fins d'immobilisations du gouvernement du Nouveau-Brunswick;

260 000 $ en contributions de la Ville de Saint John ;

; 840 000 $ en investissement foncier du diocèse de Saint John ;

; 250 000 $ en contributions des Chevaliers de Colomb - Conseil 937.

Citations :

« Plus de gens que jamais choisissent de s'établir au Canada atlantique. L'investissement annoncé aujourd'hui dans le cadre du Fonds pour le logement abordable aidera à bâtir des collectivités plus fortes, diversifiées et résilientes, où tout le monde a la possibilité de vivre dans un logement qui répond à ses besoins. » ‒ L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante pour veiller à ce que tout le monde au Canada atlantique ait un chez-soi sûr et abordable. Saint John est en croissance, et l'annonce d'aujourd'hui aidera à construire des logements abordables dont notre collectivité a grandement besoin. » - Wayne Long, député fédéral de Saint John--Rothesay

« Nous savons que la population du Nouveau-Brunswick a plus que jamais un besoin urgent de logements sûrs, abordables et durables. Sans un logement stable, tout devient beaucoup plus difficile. Avoir un chez-soi sûr et stable est essentiel pour mener une vie productive. C'est pourquoi je suis très heureux de voir ce projet se concrétiser. Mon équipe et nos partenaires poursuivront cet important travail pour que tout le monde au Nouveau-Brunswick ait un chez-soi sûr. » - L'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick

« La Ville de Saint John demeure déterminée à collaborer avec tous les ordres de gouvernement et ses partenaires communautaires pour s'attaquer au problème urgent du logement abordable. L'intégration d'unités abordables dans l'ensemble résidentiel Steepleview témoigne de ces valeurs et de ces efforts communs. Nous sommes ravis des investissements importants annoncés aujourd'hui. Nous continuerons de nous unir pour explorer des solutions novatrices afin de soutenir notre collectivité et de veiller à ce que Saint John demeure une ville où tout le monde peut prospérer et s'épanouir. » - Donna Noade Reardon, mairesse de Saint John

Faits en bref :

L'ensemble résidentiel Steepleview a reçu 3 640 000 $ en prêt-subvention et 14 504 908 $ en prêt remboursable par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable (FLA) .

. Le FLA offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En septembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA.

avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029.

L'actuel volet Construction est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique. Les demandes au titre de la version améliorée du programme sont acceptées depuis le 22 novembre.



Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du qui sont les plus demandés. La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au ou suivez-nous sur , , , et . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources: Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]