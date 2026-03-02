BURNABY, BC, le 2 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, Wade Chang, député fédéral de Burnaby Central, Mike Hurley, maire de Burnaby, et Yufen Wang, Ph. D., fondateur et propriétaire de Baydo Group, pour l'annonce.

Date : Le 3 mars 2026



Heure : 14 h 30 HP



Lieu : RSVP à [email protected] Pour plus d'informations sur le lieu

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]