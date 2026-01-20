SHERBROOKE, QC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates pour réduire les coûts, réduire les formalités administratives et construire des logements plus rapidement. Le gouvernement du Canada redouble d'efforts avec une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé pour construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement combiné de plus de 16 millions de dollars en prêts pour soutenir la construction de 103 logements locatifs à Sherbrooke répartis sur trois ensembles résidentiels.

L'annonce a eu lieu à l'hôtel de ville de Sherbrooke et visait à souligner trois projets de logements abordables réalisés dans la ville. La Coopérative de solidarité L'Envolée offrira un milieu de vie abordable, inclusif et favorisant l'autonomie pour des personnes autistes, leur permettant de prendre en charge leur environnement grâce au partage des responsabilités et à un fort esprit communautaire.

De son côté, l'organisme Habitations L'Équerre a également obtenu du financement pour ses projets Le Pontbriand et Maison Dansereau, qui ont pour mission d'offrir des logements de qualité à prix abordables aux ménages de la région.

L'annonce a été faite par Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, l'honorable Élisabeth Brière, whip adjointe du gouvernement et députée de Sherbrooke, et Marie-Claude Bibeau, mairesse de Sherbrooke.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons Bâtir un Canada fort.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à offrir des solutions en matière de logement pour les gens de Sherbrooke et partout au pays. Le soutien à ces projets est un exemple concret de notre engagement. Je suis fière de notre participation à ce projet et de la différence concrète qu'il fera pour les membres de cette communauté. » - Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières

« Ces projets de L'Envolée et des Habitations L'Équerre s'inscrivent parfaitement dans l'engagement du gouvernement du Canada à faciliter et à accélérer la construction de logements abordables de qualité. Bravo et merci à ces acteurs qui proposent des solutions locales aux besoins en logements diversifiés et qui font de Sherbrooke une ville où l'on croit à l'importance que toutes et tous aient un toit. » - L'honorable Élisabeth Brière, whip adjointe du gouvernement et députée de Sherbrooke

« À Sherbrooke, nous croyons qu'un logement abordable et adapté est la base d'une vie digne et autonome. Nous concrétisons des projets qui répondent aux besoins réels de notre communauté, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. Ensemble, nous bâtissons une ville où chacun peut trouver sa place. » - Marie-Claude Bibeau, mairesse de Sherbrooke

« La question d'un logement adapté pour les personnes autistes est une source d'inquiétude pour les familles. Aujourd'hui, avec L'Envolée, nous ne bâtissons pas seulement des murs: nous créons un avenir fondé sur l'autonomie et l'autodétermination. Notre projet est le fruit d'une mobilisation exemplaire et illustre la force de la formule coopérative, réunissant familles, organismes et gouvernements pour offrir un cadre sécurisant et stimulant. » - Kristalna Vincent, présidente de la Coopérative de solidarité L'Envolée

« Nous sommes fiers d'avoir livré rapidement deux projets d'habitation sociale et communautaire, démontrant qu'il est possible d'agir vite face à la crise du logement sans jamais sacrifier la qualité, la durabilité ni l'humain. Aux Habitations L'Équerre, chaque projet est pensé d'abord pour celles et ceux qui y vivront : des milieux de vie accessibles, bien conçus et respectueux, où le logement devient un véritable levier de stabilité, de dignité et d'épanouissement. » - Denise Godbout, directrice générale des Habitations L'Équerre

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En date de septembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 13,72 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 54 100 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « nouvelles constructions » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars provenant des exercices futurs.

Le Programme de développement de coopératives d'habitation (PDCH) est le plus important investissement fédéral dans le développement de coopératives d'habitation en plus de 30 ans, avec plus de 1,5 milliard de dollars en financement. Le PDCH soutient la création de logements coopératifs plus abordables que les logements locatifs du marché privé, ce qui offre des options aux ménages à revenu moyen. Le PDCH a été conçu conjointement avec la Fédération de l'habitation coopérative du Canada et le secteur de l'habitation coopérative pour s'assurer qu'il répond aux besoins uniques du secteur. Il offre notamment du soutien aux demandeurs pour le développement des capacités.

Le financement fourni pour les ensembles de logements est le suivant : 2,37 millions de dollars, par l'entremise du Programme de développement de coopératives d'habitation (PDCH), pour le projet Coopérative de solidarité L'Envolée; 6,22 millions de dollars, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA), pour le projet Le Pontbriand; 7,79 millions de dollars, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA), pour le projet; 5,32 millions de dollars, ainsi qu'un don de terrain (projet L'Envolée), de la Ville de Sherbrooke ( annoncé le 15 décembre 2025 ).



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable.

