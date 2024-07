WINNIPEG, MB, le 2 juill. 2024 /CNW/ - On effectuera des travaux d'amélioration aux infrastructures du Centre Neeginan grâce à un investissement de plus de 21,1 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Cet investissement a été annoncé par le ministre Dan Vandal et Kevin Chief, membre du conseil d'administration du Centre Neeginan.

Le Centre Neeginan est une importante plaque tournante du centre-ville de Winnipeg où l'on offre des programmes et des services afin de répondre aux besoins éducatifs, sociaux et économiques des peuples autochtones de la collectivité. Constitué en 1990, cet organisme à but non lucratif exerce ses activités dans la gare historique du Canadien Pacifique, située à l'angle de Higgins et de Main.

Le financement servira à effectuer des travaux d'amélioration dans ce bâtiment patrimonial de 100 ans afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité, d'accessibilité et d'environnement. Ces travaux consisteront à améliorer l'enveloppe du bâtiment, l'éclairage, ainsi que les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, ce qui permettra de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces efforts contribueront à faire en sorte que le centre puisse continuer à servir les communautés autochtones pour les générations à venir.

« Il est essentiel d'offrir des espaces dédiés et permanents où partager la culture pour favoriser une identité autochtone forte. Le Centre Neeginan sert depuis longtemps de lieu de rassemblement où les gens peuvent apprendre, partager des connaissances et célébrer le patrimoine autochtone, et nous ne pourrions être plus fiers de cet investissement dans l'amélioration de l'efficacité énergétique de ce joyau architectural. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour soutenir des investissements en infrastructure significatifs qui favoriseront un avenir carboneutre et la réconciliation. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il y a trente-deux ans, un groupe de dirigeants d'organismes autochtones à but non lucratif et leurs partenaires ont pris le risque extraordinaire de restaurer et de rénover la gare historique du Canadien Pacifique à Winnipeg pour en faire un point d'accès unique où les organismes pourraient fournir des services à leurs clients autochtones d'une manière beaucoup plus efficace et coordonnée, et ce, dans « un endroit bien à eux ». Depuis le début, ce bâtiment a bénéficié des efforts conjoints, de la coopération et de l'amitié entre les peuples autochtones et non autochtones qui continuent à faire du centre un meilleur endroit où servir nos communautés. Le financement obtenu au titre du programme BCVI en est un excellent exemple.

On dit qu'une « maison n'est pas une maison tant qu'on y a pas connu une naissance, un mariage et un décès ». Aucun lien ne peut être plus fort. En travaillant ensemble, nous avons créé des initiatives nouvelles et durables qui ont mené à d'autres développements, tels que les programmes et les espaces de soudure, techniques et aérospatiaux, ainsi que les logements pour étudiants et les garderies. Oui, ces initiatives sont les nombreux « enfants » qui sont nés et qui ont grandi ici. Néanmoins, il est tout aussi important de souligner la « mort » de nombreuses perceptions stéréotypées des peuples autochtones avant l'établissement du Centre autochtone de Winnipeg, dix jours avant Noël 1992. Aujourd'hui, nous nous trouvons au Centre Neeginan - Our Place. C'est maintenant un véritable foyer. Il a été, est et sera toujours un lieu digne de notre soutien et de notre investissement continus. »

William (Bill) Shead, président du conseil d'administration du Centre Neeginan

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 21 163 956 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 29,05 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 225.18 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lacé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

