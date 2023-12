SOOKE, BC, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le district de Sooke investissent plus de 2,1 millions de dollars pour améliorer et développer le passage pour piétons de la rivière Little et le réseau de sentiers existant.

Annoncé par le ministre Sean Fraser et la mairesse Maja Tait, le projet aidera les habitants à rester actifs tout en se déplaçant dans leur collectivité, et permettra de mieux relier les différents quartiers au centre-ville et aux écoles voisines.

Les travaux d'amélioration et d'agrandissement consistent à améliorer la pente de 180 mètres du sentier piétonnier actuel sur le côté est du ruisseau DeMamiel - connu sous le nom de « Little River » par la Nation T'Sou-Ke - et à créer un nouveau sentier sur le côté ouest. Le projet prévoit également la construction d'un nouveau pont piétonnier avec une plate-forme d'observation qui surplombera le ruisseau.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de transport actif du Canada, qui vise à améliorer les sentiers, les pistes cyclables et les passerelles pour piétons dans tout le pays, ainsi qu'à en construire de nouveaux. Il s'agit d'un grand pas vers l'adoption d'un mode de vie plus sain et le développement de collectivités plus unies, ce qui nous permettra de bâtir un Canada mieux relié pour tous.

Citations

« Le Canada est connu pour sa beauté naturelle et sa riche histoire culturelle. Nous sommes fiers de soutenir des projets qui lui rendent hommage tout en améliorant les raccordements entre nos collectivités. Grâce à l'amélioration du réseau de sentiers se trouvant dans le secteur du ruisseau DeMamiel, les résidents et les visiteurs de Sooke pourront se déplacer en toute sécurité et profiter de tout ce que la région a à offrir. Nous continuerons d'investir dans l'amélioration des infrastructures de transport actif partout au pays, afin d'améliorer la qualité de vie des Canadiens. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce projet permettra d'améliorer les raccordements essentiels de notre collectivité. Il permettra de franchir la petite rivière (ruisseau DeMamiel) de manière efficace et en toute sécurité, ce qui améliorera considérablement la capacité des résidents à se rendre à certains endroits, comme les écoles, les entreprises locales et les installations de loisirs. Je remercie le gouvernement fédéral pour cet important investissement qui aura certainement de profondes répercussions sur la façon dont les citoyens se déplacent en ville, ce qui diminuera les déplacements en voiture dans un secteur central de Sooke. »

Maja Tait, mairesse du district de Sooke

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 307 610 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) et le district de Sooke fournit 871 740 $.

fournit 871 740 $. Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend notamment la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Le gouvernement fédéral investit des milliards de dollars afin de fournir un financement fédéral prévisible pour le transport en commun, qui sera disponible pour soutenir des solutions permettant d'offrir des services de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres à partir de 2026- 2027. Cet investissement comprend 400 millions de dollars sur cinq ans, dans le cadre du Fonds pour le transport actif à compter de 2021, en vue de rendre les déplacements en transport actif plus simples, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

investissement comprend 400 millions de dollars sur cinq ans, dans le cadre du Fonds pour le transport actif à compter de 2021, en vue de rendre les déplacements en transport actif plus simples, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus équitables, plus sains, plus actifs et plus durables.

Le Fonds pour le transport actif complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir un financement fédéral permanent pour encourager l'adoption de modes de transport plus propres, tels que les véhicules à émissions faibles ou nulles, le transport en commun et le transport actif, dans chaque collectivité.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir un financement fédéral permanent pour encourager l'adoption de modes de transport plus propres, tels que les véhicules à émissions faibles ou nulles, le transport en commun et le transport actif, dans chaque collectivité. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, renforcer l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, offrir des options de transport abordables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Liens connexes

Fonds pour le transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Christina Moog, Coordonnatrice des communications, District de Sooke, 250-642-1634, poste 678, [email protected]