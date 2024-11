OTTAWA, ON, le 5 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fait équipe avec Ottawa Innercity Ministries et La Maison du vétéran Canada pour venir en aide aux vétérans d'Ottawa qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

La Maison du vétéran Canada recevra plus de 2,6 millions de dollars sur quatre ans et Ottawa Innercity Ministries recevra plus de 1,1 million de dollars sur quatre ans dans le cadre du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans (PLIV). Ce financement a été annoncé par la ministre Ginette Petitpas Taylor, les députés Marie-France Lalonde, Mona Fortier et Yasir Naqvi, ainsi que des représentants d'Ottawa Innercity Ministries et de La Maison du vétéran Canada.

Ottawa Innercity Ministries appuiera les vétérans d'Ottawa qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir en leur offrant une aide au loyer et des services intégrés. Le projet Operation Road Home reçoit plus de 1,1 million de dollars dans le cadre du volet Services et mesures de soutien du PLIV.

La Maison du vétéran Canada reçoit plus de 2,6 millions de dollars dans le cadre du volet Services et mesures de soutien, ce qui lui permettra d'offrir aux vétérans une aide financière sous forme de supplément au loyer/aux coûts et/ou un accès à des services de soutien/counseling. Depuis l'ouverture de l'immeuble Andy Carswell en 2021, qui offre aux vétérans un logement et un accès immédiat à des services de soutien, La Maison du vétéran Canada travaille dans le but de prévenir et de réduire l'itinérance chez les vétérans au Canada.

« Les anciens combattants ont servi le Canada avec courage, honneur et distinction. Ils méritent un endroit sûr et abordable où vivre. Grâce au Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans, ces projets mis en place dans la région d'Ottawa aideront à mettre fin à l'itinérance chronique et à faire en sorte que les anciens combattants et leurs familles disposent du soutien dont ils ont besoin, où et quand ils en ont besoin. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Il est essentiel d'investir dans les organisations qui soutiennent les vétérans afin de s'assurer que ceux et celles qui ont servi notre pays reçoivent les ressources dont ils ont besoin pour bénéficier d'un logement sûr et stable. Ce financement permettra d'apporter un soutien essentiel aux vétérans qui risquent de se retrouver sans abri et de les aider à se remettre sur pied. »

Mona Fortier, députée d'Ottawa--Vanier (Ontario), au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'expérience de l'immeuble Andy Carswell nous a montré que l'hébergement permanent accompagné d'un soutien sur place est la clé d'une transition réussie des vétérans en situation d'itinérance ou vivant dans des logements précaires vers une vie plus saine, plus sécuritaire et enrichie. Nous sommes ravis d'améliorer nos services et notre soutien grâce à ce financement provenant du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans. »

Yasir Naqvi, député d'Ottawa-Centre

« Chaque ancien combattant mérite un foyer sûr et accueillant après son service. Ce financement permettra à des organismes comme La Maison du Vétéran Canada et Ottawa Innercity Ministries d'apporter des changements significatifs dans la vie des vétérans qui sont en situation d'itinérance dans notre capitale nationale ou risquent de le devenir.

Alan Mulawyshyn, directeur général de La Maison du Vétéran Canada et brigadier-général (à la retraite)

Faits en bref

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans aide les Anciens Combattants en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à obtenir et à conserver un logement, ainsi qu'à résoudre des problèmes sous-jacents.

Ottawa Innercity Ministries reçoit 1 163 129 $ dans le cadre du volet Programmes et soutien.

La Maison du vétéran Canada reçoit 2 619 653 $ dans le cadre du volet Programmes et soutien.

reçoit 2 619 653 $ dans le cadre du volet Programmes et soutien. Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans permet de financer des projets dans le cadre de deux volets : Le volet Services et mesures de soutien, qui prévoit 72,9 millions de dollars de financement pour les suppléments au loyer et des mesures de soutien globales, comme des services de counseling et de traitement de la toxicomanie. Le volet Renforcement des capacités, de 6,2 millions de dollars, est axé sur la recherche et la collecte améliorée de données, ainsi que sur l'augmentation de la capacité des organismes à fournir des programmes sur mesure.

Selon le recensement de 2021, on estime à 461 240 le nombre de vétérans canadiens. On estime à environ 2 600 le nombre de vétérans en situation d'itinérance.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan décennal de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur un engagement continu avec les secteurs public et privé du logement. Cela comprend des consultations avec de nombreux Canadiens, notamment avec des gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

, un plan décennal de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Dans le cadre du Budget de 2024, le gouvernement fournit 6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à compter de 2024-2025, à Anciens Combattants Canada pour le Fonds pour le bien‑être des vétérans et de leur famille (FBVF). Une partie du financement sera axée sur des projets destinés aux vétérans femmes ou appartenant aux communautés autochtones et 2ELGBTQI+.

