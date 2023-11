Le gouvernement fédéral soutient 10 nouveaux lits de désintoxication d'urgence au centre-ville de Winnipeg

WINNIPEG, MB, le 25 nov. 2023 /CNW/ - La modernisation de deux bâtiments permettra de créer des services de désintoxication à Lighthouse Mission, après un investissement de plus de 2,3 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Annoncé par le député Ben Carr, ce projet contribuera à remédier à la pénurie de lits de désintoxication à Winnipeg.

Ce financement permettra à la Lighthouse Mission d'étendre les services qu'elle offre aux personnes dans le besoin au centre-ville. Après la rénovation et la remise en état de deux bâtiments patrimoniaux de la rue Main, la Mission offrira un espace de désintoxication sûr pouvant accueillir jusqu'à dix personnes à la fois. Ainsi, les personnes qui cherchent à se faire soigner pour une toxicomanie ou une dépendance auront accès à des ressources qui les aideront à se rétablir. Le soutien des services répondant à des besoins très variés est l'une des mesures prises par le gouvernement fédéral dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances, une approche intégrée visant à lutter contre la crise des surdoses et d'autres méfaits liés à la consommation de substances.

Les systèmes essentiels des bâtiments - notamment les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, les systèmes énergétiques et la sécurité incendie - seront mis à jour et les espaces actuellement inutilisés dans les bâtiments seront mis en conformité avec le code du bâtiment. L'annonce d'aujourd'hui signifie également que Lighthouse Mission sera en mesure de réorienter les fonds provenant des factures de services publics vers d'autres programmes essentiels offerts. Une fois achevées, ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'établissement d'environ 70,1 % et les émissions de gaz à effet de serre de 0,52 tonne par année.

Citations

« Le gouvernement fédéral s'efforce de faire en sorte que les personnes souffrant d'une dépendance aient accès aux ressources nécessaires à leur rétablissement. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple de la manière dont nous aidons à financer des services essentiels pour créer des collectivités plus inclusives et plus solidaires. »

Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Chaque personne qui consomme des substances suit son propre chemin et a ses propres besoins. Il n'existe pas d'approche unique au traitement des dépendances, et le rétablissement est différent pour chaque personne. Nous devons travailler avec tous les niveaux de gouvernement, les fournisseurs de soins directs, les premiers intervenants, les familles et les personnes ayant vécu ou vivant une expérience concrète pour aider les personnes qui consomment des drogues, en veillant à ce qu'elles reçoivent les soins dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin. Les organismes comme Lighthouse Mission apportent une lueur d'espoir à leur communauté. Je suis heureuse qu'ils offrent aux résidents de Winnipeg qui consomment des drogues les soins et le soutien dont ils ont besoin. »

L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances

« Notre ville est confrontée à des défis en matière d'itinérance, de toxicomanie et de sécurité dans nos rues. Je tiens à remercier le personnel et les bénévoles dévoués de Lighthouse Mission ainsi que nos partenaires fédéraux et provinciaux pour leur engagement à travailler ensemble afin de relever ces défis communs. La rénovation indispensable de ces bâtiments de la rue Main créera un espace sécuritaire et accueillant pour soutenir les personnes en voie de guérison. »

Scott Gillingham, maire de Winnipeg

« Pour nous, ici à Lighthouse Mission, servir nos invités ne se limite pas à leur offrir un repas chaud. Il est si important, lorsque nous sommes en contact avec nos amis chaque jour, de les rencontrer là où ils en sont. Les luttes auxquelles ces gens sont confrontés chaque jour sont tellement réelles. La toxicomanie est tellement répandue et dévastatrice au sein de notre collectivité, et la pression sur les ressources pour accéder à des programmes qui peuvent changer une vie est énorme. L'ajout d'un service tel que nos lits de désintoxication en cas de crise n'est pas seulement une option, c'est une nécessité. Chaque jour, nous pouvons aider nos invités en leur offrant le réconfort d'un sourire, d'un repas chaud, d'un mot gentil - et maintenant une chance de liberté et de nouvelle vie. Nous sommes très reconnaissants du soutien généreux qui nous aide à réaliser ce rêve. »

Peter McMullen, directeur de Lighthouse Mission

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 2 395 590 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La Ville de Winnipeg fait une contribution de 23 000 $, et Lighthouse Mission fournit 205 898 $.

investit 2 395 590 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La Ville de fait une contribution de 23 Lighthouse Mission fournit 205 898 $. Le gouvernement du Manitoba a déjà annoncé un investissement de 300 000 $ dans le cadre du projet.

a déjà annoncé un investissement de 300 000 $ dans le cadre du projet. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, jouent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant ces endroits plus abordables et en soutenant des milliers d'emplois. En apportant des améliorations écologiques et d'autres améliorations aux bâtiments communautaires publics existants et en construisant de nouveaux bâtiments dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI contribue à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles et qu'elles aient une longue durée de vie, tout en aidant le Canada à atteindre ses objectifs de consommation nette zéro d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de consommation nette zéro d'ici 2050. Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en augmentant l'efficacité énergétique et en aidant les collectivités à renforcer leur résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en augmentant l'efficacité énergétique et en aidant les collectivités à renforcer leur résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

