OTTAWA, ON, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a souligné l'octroi de plus de 4,1 milliards de dollars pour la construction de près de 12 000 logements destinés à la location dans le cadre de 73 projets au Canada. Le financement est fourni sous forme de prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL). Les annonces ont eu lieu dans des communautés de tout le pays, la semaine dernière, du 14 au 17 novembre.

Au Canada, la construction de logements locatifs n'a pas suivi le rythme de la croissance des villes et de la population. Par conséquent, le parc locatif existant diminue depuis des décennies et se fait vieillissant. Pour aider à s'attaquer à ce problème, le gouvernement fédéral a lancé l'iFCLL dans le but de contribuer à la construction de logements locatifs partout au pays. Le gouvernement reconnaît qu'il est essentiel d'accroître l'offre globale de logements locatifs pour créer des collectivités plus fortes et plus dynamiques où les gens peuvent être fiers de vivre.

Une liste détaillée de toutes les annonces faites par iFCLL la semaine dernière figure dans le document d'information du présent communiqué de presse.

Citations :

« Nous devons augmenter l'offre de logements et c'est pourquoi nous réalisons des investissements stratégiques par le biais de programmes tels que l'initiative Financement de la construction de logements locatifs, afin de construire des logements locatifs dont nous avons grandement besoin dans l'ensemble du pays. Les projets annoncés la semaine dernière dans l'ensemble du pays constituent un grand pas en avant dans la lutte contre la pénurie de logements à laquelle sont confrontés les Canadiens et permettront de construire près de 12 000 logements dans nos villes. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement fédéral prend des mesures pour accroître l'offre de nouveaux logements locatifs plus proches des emplois, des services, des transports en commun et des commodités. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L' initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements destinés à la location pour les personnes à revenu moyen au Canada . Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables. L' iFCLL fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Elle complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Grâce à l' iFCLL , le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements destinés à la location pour les personnes à revenu moyen au . Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

Document d'information

Annonce Ville Lien La vice-premiÈre ministre annonce 1,2 milliard de dollars pour la construction de plus de 2 600 logements locatifs À Toronto Toronto (Ontario) https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2023/11/la-vice-premiere-ministre-annonce-12-milliard-de-dollars-pour-la-construction-de-plus-de-2-600-logements-locatifs-a-toronto.html Le gouvernement fÉdÉral annonce plus de 23 M$ pour la construction de logements locatifs À Fredericton Fredericton (Nouveau-Brunswick) https://www.cmhc-schl.gc.ca/salle-de-presse/news-releases/2023/gouvernement-federal-annonce-plus-23-millions-dollars-construction-logements-locatifs-fredericton Le gouvernement fÉdÉral annonce plus de 432 millions de dollars pour de nouveaux logements locatifs À Ottawa Ottawa (Ontario) https://www.cmhc-schl.gc.ca/salle-de-presse/news-releases/2023/gouvernement-federal-annonce-nouveaux-logements-locatifs-ottawa Le gouvernement fÉdÉral annonce 320 millions de dollars pour des logements À Surrey Surrey (Colombie-Britannique) https://www.cmhc-schl.gc.ca/salle-de-presse/news-releases/2023/gouvernement-federal-annonce-320-millions-dollars-logements-surrey Plus de 286 millions de dollars pour des logements locatifs en Nouvelle-Écosse Bedford (Nouvelle-Écosse) https://www.cmhc-schl.gc.ca/salle-de-presse/news-releases/2023/canada-annonce-plus-286-millions-dollars-construction-nouvelle-ecosse Le gouvernement fÉdÉral annonce plus de 157 millions de dollars pour de nouveaux logements locatifs À London London (Ontario) https://www.cmhc-schl.gc.ca/salle-de-presse/news-releases/2023/le-gouvernement-federal-annonce-plus-de-157-millions-de-dollars-pour-de-nouveaux-logements-locatifs-a-london Le gouvernement fÉdÉral annonce plus de 18 millions de dollars pour de nouveaux logements locatifs À Kitchener Kitchener (Ontario) https://www.cmhc-schl.gc.ca/salle-de-presse/news-releases/2023/gouvernement-federal-annonce-plus-18-millions-dollars-nouveaux-logements-locatifs-kitchener Le gouvernement fÉdÉral annonce 179 millions de dollars pour des logements À Abbotsford, Langley et Surrey Abbotsford (Colombie-Britannique) https://www.cmhc-schl.gc.ca/salle-de-presse/news-releases/2023/gouvernement-federal-annonce-179-millions-dollars-logements-abbotsford-langley-surrey Le gouvernement fÉdÉral annonce plus de 925 M$ pour la construction de logements locatifs À MontrÉal ainsi que sur la Rive-Nord et la Rive-Sud de MontrÉal Montréal (Québec) https://www.cmhc-schl.gc.ca/salle-de-presse/news-releases/2023/construction-logements-locatifs-montreal-ainsi-rive-nord-rive-sud-montreal Le Canada investit 29 millions de dollars dans l'offre de logements À Calgary Calgary (Alberta) https://www.cmhc-schl.gc.ca/salle-de-presse/news-releases/2023/canada-investit-29-millions-dollars-offre-logements-calgary Le gouvernement fédéral annonce plus de 55 millions de dollars pour de nouveaux logements locatifs à Oakville Oakville (Ontario) https://www.cmhc-schl.gc.ca/salle-de-presse/news-releases/2023/le-gouvernement-federal-annonce-plus-de-55-millions-de-dollars-pour-de-nouveaux-logements-locatifs-a-oakville Le Canada annonce l'investissement de plus de 67 millions de dollars dans les logements de l'intÉrieur de la C.-B. Kelowna (Colombie-Britannique) https://www.cmhc-schl.gc.ca/salle-de-presse/news-releases/2023/canada-annonce-investissement-plus-67-millions-dollars-logements-interieur-cb Le gouvernement fÉDÉral annonce prÈs de 88 millions de dollars pour des logements sur l'Île de Vancouver Victoria (Colombie-Britannique) https://www.cmhc-schl.gc.ca/salle-de-presse/news-releases/2023/gouvernement-federal-annonce-pres-de-88-millions-dollars-logements-ile-vancouver Le Canada annonce plus de 76,2 millions de dollars pour la construction de logements locatifs À QuÉbec et À LÉvis Québec (Québec) https://www.cmhc-schl.gc.ca/salle-de-presse/news-releases/2023/canada-annonce-plus-76-millions-dollars-construction-logements-locatifs-quebec-levis Le gouvernement fÉdÉral annonce plus de 20 millions de dollars pour de nouveaux logements locatifs À Orillia Orillia (Ontario) https://www.cmhc-schl.gc.ca/salle-de-presse/news-releases/2023/le-gouvernement-federal-annonce-plus-de-20-millions-de-dollars-pour-de-nouveaux-logements-locatifs-en-orillia Canada annonce plus de 132 millions de dollars pour la construction de logements locatifs À Winnipeg Winnipeg (Manitoba) https://www.cmhc-schl.gc.ca/salle-de-presse/news-releases/2023/canada-annonce-plus-132-millions-dollars-construction-winnipeg Le gouvernement fédéral annonce un investissement de plus de 19 millions de dollars dans la construction de logements locatifs à l'île-du-Prince-Édouard Charlottetown (Î.-P.-É.) https://www.cmhc-schl.gc.ca/salle-de-presse/news-releases/2023/gouvernement-federal-annonce-investissement-plus-19-millions-dollars-construction-logements-locatifs-le-du-prince-edouard Le gouvernement fÉdÉral annonce plus de 14 M$ pour la construction de logements locatifs À Trois-RiviÈres Trois-Rivières (Québec) https://www.cmhc-schl.gc.ca/salle-de-presse/news-releases/2023/gouvernement-federal-annonce-plus-14-millions-dollars-construction-logements-locatifs-trois-rivieres Le gouvernement fÉdÉral annonce plus de 60 millions de dollars pour de nouveaux logements locatifs en Ontario Kingston (Ontario) https://www.cmhc-schl.gc.ca/salle-de-presse/news-releases/2023/gouvernement-federal-annonce-plus-millions-dollars-nouveaux-logements-locatifs-ontario

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Renseignements sur ce communiqué, Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]