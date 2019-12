Le gouvernement fédéral rencontre ses partenaires du logement au sujet de la stratégie nationale sur le logement

VANCOUVER, le 29 nov. 2019 /CNW/ - À Vancouver, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, a rencontré l'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement, ainsi que Mike Hurley, maire de Burnaby, et des intervenants d'organisations sans but lucratif dans le domaine du logement à Vancouver pour discuter de l'abordabilité du logement dans la région et renforcer des partenariats actuels.

Cela fait suite à des rencontres semblables tenues la veille à Calgary, où le ministre Hussen a rencontré le maire Naheed Nenshi et l'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement, après une table ronde sur le logement avec des organismes sans but lucratif locaux.

Le gouvernement du Canada continue de mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

« Chaque Canadien mérite un endroit sûr et abordable où il peut se sentir chez lui. C'est pourquoi notre gouvernement a lancé la toute première Stratégie nationale sur le logement du Canada, soit afin de mener la lutte contre l'itinérance et d'améliorer l'accès au logement abordable partout au pays. Une grande partie de ce travail est en cours, et je suis heureux de rencontrer des partenaires du gouvernement, des organismes sans but lucratif et de la communauté du logement abordable pour écouter leurs expériences et faire entendre leur voix à Ottawa. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL investit 13,75 milliards de dollars afin de faciliter la construction de 42 500 logements locatifs au Canada.

. Des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire des logements locatifs abordables au Canada pour répondre à un besoin démontré de la communauté. Le marché locatif constitue une option importante de logement pour environ 30 % des Canadiens.

pour répondre à un besoin démontré de la communauté. Le marché locatif constitue une option importante de logement pour environ 30 % des Canadiens. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

