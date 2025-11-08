SUDBURY, ON, le 8 nov. 2025 /CNW/ - Les changements qui touchent le système commercial mondial créent de grandes perturbations et de l'incertitude chez les Canadiens et les Canadiennes. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit suivre le rythme. Le Budget 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Ce budget propose un plan pour donner lieu à des investissements de l'ordre de 1 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Cela permettrait d'augmenter le PIB de plus de 3,5 %, soit l'équivalent de plus de 3 500 dollars pour chaque Canadien, ce qui serait bien plus avantageux pour la population canadienne que ce qui lui serait retiré. Dans le cadre de ce plan, le Canada donnera plus à sa population que ce qu'aucun gouvernement étranger ne pourra lui enlever. C'est un plan pour bâtir un Canada fort.

Aujourd'hui, Viviane Lapointe, députée de Sudbury, rencontre le maire Paul Lefebvre à Sudbury afin de souligner les investissements du budget de 2025 qui permettront d'appuyer une vaste gamme de projets d'infrastructure et d'aider nos communautés locales à bâtir un Canada fort.

Annoncé initialement en mars 2025, l'investissement de 27,9 millions de dollars dans le système de traitement des eaux usées de Lively-Walden témoigne du rôle crucial de celui-ci dans le renforcement des infrastructures essentielles et la construction plus rapide d'un plus grand nombre de logements. Le projet, financé dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, permettra d'augmenter la capacité du réseau d'égouts sanitaires dans le bassin versant de Lively/Walden et de soutenir le développement dans ce secteur, qui est actuellement limité en raison de la capacité insuffisante du système. Une fois achevé, le projet devrait permettre la construction de 3 300 nouveaux logements dans la ville de Grand Sudbury.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes prévoit un investissement de 51 milliards de dollars sur 10 ans, suivi de 3 milliards de dollars par an par la suite, pour revitaliser les infrastructures locales, c'est-à-dire les hôpitaux, les universités et les collèges au service de notre population, les routes et les ponts où circulent nos produits et les réseaux d'aqueduc et de transports en commun essentiels à nos villes. Le programme comprendra les volets suivants :

Le volet provincial et territorial, qui prévoit 17,2 milliards de dollars sur 10 ans à l'appui de projets et de priorités en infrastructures dans les domaines du logement, de la santé et de l'éducation. Cela pourrait comprendre les transports en commun, les collèges et universités, les écoles de médecine et les usines de traitement de l'eau et des eaux usées.

De ce volet, 5 milliards de dollars sur trois ans seront réservés plus précisément au nouveau Fonds pour les infrastructures dans le domaine de la santé, ce qui permettra d'améliorer les infrastructures dans ce domaine comme les hôpitaux, les salles d'urgence et les centres de soins intensifs.

Le volet de la prestation directe , qui prévoit 6 milliards de dollars à l'appui de projets qui sont importants à l'échelle régionale, de rénovations majeures à des immeubles, de l'adaptation climatique ou des infrastructures communautaires. Par exemple, ce volet pourrait comprendre des projets de production d'énergie propre et de stockage d'énergie, de protection contre les inondations et de création d'espaces communautaires et récréatifs.

, qui prévoit 6 milliards de dollars à l'appui de projets qui sont importants à l'échelle régionale, de rénovations majeures à des immeubles, de l'adaptation climatique ou des infrastructures communautaires. Par exemple, ce volet pourrait comprendre des projets de production d'énergie propre et de stockage d'énergie, de protection contre les inondations et de création d'espaces communautaires et récréatifs. Le volet communautaire, qui prévoit 27,8 milliards de dollars pour des routes, des ponts, des réseaux d'aqueduc et des centres communautaires à l'échelle locale, ce qui permettra de répondre aux besoins de base des villes et de favoriser leur croissance.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes servira à bâtir de nouvelles infrastructures afin d'accélérer les travaux et de réduire les coûts. Lorsque les collèges et universités ont des immeubles vétustes, que les hôpitaux débordent et que les réseaux d'aqueduc ne suffisent plus à la tâche, c'est la productivité qui ralentit et les entreprises qui doivent payer plus. Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes stimulera l'activité économique, créera de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés et donnera aux investisseurs la confiance dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets autour d'infrastructures publiques fiables.

Ce fonds s'inscrit dans la mission générale du gouvernement consistant à bâtir le pays. Le gouvernement a notamment mis en place le Bureau des grands projets, afin d'accélérer les projets transformateurs dans le domaine de l'énergie, du commerce et du transport au pays, Maisons Canada, pour propulser la construction résidentielle, et l'Agence de l'investissement pour la défense, afin d'accroître notre base industrielle au moyen de ressources et de matériaux canadiens.

Au cours de la dernière année, nous avons observé les limites de l'indépendance économique du Canada. Le budget de 2025 aborde ce défi de front. C'est notre plan pour maîtriser et bâtir l'avenir que nous voulons nous offrir. C'est notre plan pour bâtir un Canada fort.

Citations

« Le budget de 2025 est un budget d'investissements et montre un Canada confiant qui prend son propre avenir en main. Pour accomplir cette mission, il sera primordial d'améliorer les infrastructures locales pour offrir aux Canadiens et aux Canadiennes des déplacements plus rapides, de meilleures carrières et des coûts plus bas. Grâce à ce nouvel investissement de plus de 50 milliards de dollars, nous renforçons nos communautés pour bâtir un Canada plus fort. »

‒ Le très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada

« Pour bâtir l'économie la plus forte du G7, nous devons construire des infrastructures à une vitesse et à une ampleur jamais vues depuis des générations. Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un investissement essentiel pour bâtir le Canada en ciblant les routes, les hôpitaux, les écoles et les aqueducs qui sous-tendent la prospérité de nos collectivités. En construisant ces infrastructures essentielles dans toutes les régions du pays, nous investissons directement dans nos travailleurs et nos entreprises - et nous bâtissons un Canada fort. »

‒ L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de traitement des eaux usées qui soutiendront nos collectivités en croissance, comme le réseau d'égout de Lively-Walden. Ces investissements contribueront à jeter les bases pour bâtir un plus grand nombre de logements abordables, renforcer notre économie et soutenir le développement de nos collectivités. »

‒ Viviane Lapointe, députée de Sudbury , au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le Grand Sudbury est en pleine croissance, et nous devons disposer des infrastructures adéquates pour soutenir ce développement. Les investissements fédéraux, comme celui effectué dans le système de traitement des eaux usées de Lively-Walden, nous aident à mettre en place les infrastructures qui rendent possible la construction de nouveaux logements. Ce type de projets soutient la construction, aide les familles à trouver un logement, crée de bons emplois et renforce notre économie locale. Avec le budget de 2025, nous constatons un soutien pour les investissements qui comptent vraiment pour notre collectivité. Nous sommes prêts à travailler avec nos partenaires pour nous assurer qu'ils produisent des résultats concrets pour les résidents de Grand Sudbury. »

‒ Paul Lefebvre, maire de la Ville du Grand Sudbury

Faits en bref

Vous pouvez trouver des exemples de projets du budget de 2025 qui aideront à bâtir des collectivités fortes grâce à des infrastructures locales améliorées dans le Chapitre 1 : Bâtir une économie canadienne plus forte.

Dans le cadre du volet provincial et territorial du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, les provinces et les territoires devront égaler les investissements fédéraux et veiller à ce que les municipalités bénéficiaires réduisent les droits d'aménagement et n'imposent pas d'autres taxes pouvant freiner l'offre de logements.

Le budget de 2025 donne suite à l'examen exhaustif des dépenses effectué par le gouvernement en vue de moderniser l'administration publique, d'accroître l'efficacité et d'offrir de meilleurs résultats et services aux Canadiens. Il prévoit des économies initiales de 60 milliards de dollars sur cinq ans, ainsi que des investissements générationnels dans le logement, les infrastructures, la défense, la productivité et la compétitivité. Il s'agit d'investissements stratégiques en capital conçus pour catalyser 500 milliards de dollars de nouveaux investissements au Canada au cours des cinq prochaines années.

Le financement alloué au projet est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones.

Produits connexes

