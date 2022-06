TRACADIE, NB, le 17 juin 2022 /CNW/ - Qu'il s'agisse de routes, de bâtiments ou de réseaux d'aqueduc et d'égout, des infrastructures fiables sont essentielles au renforcement des collectivités. Les investissements dans des services de traitement des eaux usées plus sûrs et plus efficaces permettent à nos collectivités de rester saines, vertes et durables.

Aujourd'hui, Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques et ministre responsable de la Société de développement régional, Denis Losier, maire de la Municipalité régionale de Tracadie, Louise Blanchard, mairesse adjointe de la Municipalité de Caraquet, au nom de Bernard Thériault, maire de la Municipalité de Caraquet, et Guy Chiasson, conseiller de la Ville de Lamèque, ont annoncé le financement de trois projets importants visant à améliorer le traitement des eaux usées à Tracadie, à Caraquet et à Lamèque.

Le financement permettra de renouveler de vieilles conduites d'égout sanitaire, conduites d'aqueduc et conduites d'égout pluvial sur la rue Principale à Tracadie. Ces travaux permettront d'atténuer les problèmes d'infiltration et d'éviter les ruptures annuelles de conduites principales. De plus, on reconstruira la rue en mettant l'accent sur le transport actif.

À Caraquet, le financement servira à améliorer le bassin d'épuration de la rue Landry. Ces travaux d'amélioration consisteront à réduire la taille du bassin, à en augmenter la profondeur, à réparer les digues, à ajouter une membrane synthétique pour sceller le bassin et à installer des contrôles supplémentaires. De plus, les résidents de Lamèque bénéficieront d'infrastructures de traitement des eaux usées modernisées grâce à la construction d'un nouveau bassin plus profond doté d'une membrane synthétique et de deux compartiments qui permettront de produire des effluents plus propres.

Ces projets profiteront aux résidents puisqu'ils amélioreront l'efficacité du traitement des eaux usées, offriront des solutions plus durables pour le traitement des eaux usées et soutiendront la croissance future des trois régions.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,6 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit plus de 3,8 millions de dollars, tandis que les municipalités de Tracadie, Caraquet, et de Lamèque fournissent un financement combiné de plus de 3 millions de dollars.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à aider les familles de la Péninsule Acadienne à maintenir des infrastructures de qualité. Les investissements que nous faisons aujourd'hui, en partenariat avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick et trois municipalités de la Péninsule acadienne, donneront accès à un service d'aqueduc et d'eaux usées propre et sécuritaire pour les générations à venir. »

Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel d'avoir une infrastructure fiable pour renforcer les collectivités », a déclaré le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Gary Crossman, qui est également ministre responsable de la Société de développement régional. « L'investissement dans ces projets fournira des solutions plus durables pour le traitement des eaux usées à ces collectivités et contribuera à les préparer à une croissance future. »

L'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, et ministre responsable de la Société de développement régional

« Bâtir ensemble constitue un engagement essentiel! Investir dans les infrastructures permet de renforcer l'économie, de créer des emplois et de bâtir notre collectivité. Une gestion efficace des actifs est le fondement qui nous permet de veiller à ce que les investissements soient effectués à temps afin de minimiser les coûts des réparations futures. »

Denis Losier, maire de la Municipalité régionale de Tracadie

« La Ville de Caraquet est très heureuse de la collaboration des gouvernements fédéral et provincial en nous permettant de maintenir nos infrastructures de traitement des eaux usées en bon état. »

Louise Blanchard, mairesse adjointe de la Municipalité de Caraquet, au nom de Bernard Thériault, maire de la Municipalité de Caraquet

« Le projet de rénovation du bassin d'épuration des eaux usées à la Ville de Lamèque fait parties des priorités de la municipalité sous deux aspects. D'abord, après 50 ans, le traitement des eaux usées doit, aujourd'hui, répondre à de nouvelles normes de l'environnement. En 2e lieu, cette priorité cadre parfaitement dans le plan de gestion des actifs de la Ville de Lamèque. Nous voulons offrir toute notre reconnaissance au gouvernement fédéral et provincial pour leur engagement envers le bien-être de nos citoyens. »

Guy Chiasson, conseiller de la Ville de Lamèque

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des 6 dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 66 millions de dollars dans 23 projets d'infrastructures de traitement des eaux usées au Nouveau‑Brunswick dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 46 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des projets d'infrastructures publiques modernes et de calibre mondial. De cette somme, plus de 2,4 milliards de dollars ont été investis dans des projets visant le traitement des eaux usées.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Renseignements sur les projets :

Volet Infrastructures vertes

Lieu Nom du

projet Renseignements sur le

projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal Caraquet Remise en

état du

bassin

d'épuration

de la rue

Landry Les travaux d'amélioration du bassin d'épuration de la rue Landry consisteront à effectuer une évaluation complète du bassin existant, à réduire la taille du bassin, de manière à la faire passer de 3,7 hectares à 2,0 hectares, ainsi qu'à augmenter la profondeur du bassin, pour la faire passer de 2 mètres à 3 mètres. On procédera également à réparation des digues, à l'ajout d'une membrane synthétique et à l'installation de nouvelles structures de contrôle. De plus, on installera un système d'aération à deux ventilateurs et un système de distribution d'air par diffuseur à fines bulles. Ces travaux permettront d'accroître la capacité de traitement et de gestion des eaux usées. 1 173 720 $ 978 002 $ 782 578 $ Lamèque Amélioration

du système

de traitement

des eaux

usées Les travaux d'amélioration du système de traitement des eaux usées consistent à remplacer le système de traitement actuel par de nouvelles composantes qui permettraient au système de produire des effluents propres. Cela comprend la construction d'un nouveau bassin plus profond doté d'une membrane synthétique et de deux compartiments, le remplacement des aérateurs de surface par un système d'aération par fines bulles, le remplacement de l'émissaire d'évacuation et le déversement des effluents à marée descendante afin de leur réduire leur incidence sur l'estuaire. 1 776 000 $ 1 479 852 $ 1 184 148 $ Tracadie Infrastructures

de la rue

Principale -

Phase 2 Le renouvellement et le remplacement de vieilles conduites d'égout sanitaire, conduites d'aqueduc et conduites d'égout pluvial sur la rue Principale permettront d'atténuer les problèmes d'infiltration et d'éviter les ruptures de conduites principales. 1 653 897 $ 1 378 110 $ 1 102 735 $

