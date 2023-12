OTTAWA, ON, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement fédéral est déterminé à s'assurer que les Canadiens qui vivent dans des régions rurales et éloignées ont accès à du transport en commun abordables, efficaces et fiable. Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a officiellement lancé la deuxième vague d'acceptation de demandes de projets de planification et de conception dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR).

Dans le cadre de ce volet, le gouvernement fédéral offre un financement aux demandeurs admissibles des régions rurales et éloignées pour concevoir et planifier une solution de transport en commun pour leur collectivité. Les nouveaux candidats peuvent maintenant soumettre leur demande de financement. Les projets et activités admissibles comprennent : l'engagement du public, l'évaluation des besoins, les études de faisabilité ou de viabilité, les sondages et les évaluations des itinéraires ou des modes de déplacement.

Pour en savoir plus, visitez notre page du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural : Projets de planification et de conception . Lancé en janvier 2023, le volet Projets d'immobilisations du FSTCMR continue d'accepter des demandes de projets. Le volet Projets d'immobilisations aide au financement pour des projets de transport, tels que des autobus à itinéraire fixe, des services de covoiturage et à la demande nécessitant l'achat de véhicules, des parcs de véhicules non motorisés et à émissions nulles, et des parcs de véhicules partagés, ainsi que la construction de plates-formes intermodales, l'installation de stations de recharge ou l'achat de logiciels liés aux opérations de transport.

« Les transports en commun devraient être accessibles à tous, quel que soit l'endroit où l'on vit. Grâce au Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, nous contribuons à faire en sorte que les gens ne soient pas isolés des services essentiels et qu'ils puissent se déplacer facilement dans leur communauté. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour soutenir des projets qui améliorent la qualité de vie des Canadiens d'un bout à l'autre du pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Lancé en 2021, le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR) est un fonds fédéral visant à mettre en place des solutions de transport en commun dans les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Le Fonds soutient le développement de solutions locales qui aident les personnes vivant dans des régions rurales et éloignées à se déplacer dans leur communauté.

La procédure continue d'admission des demandes de projets de planification et de conception dans le cadre du FSTCMR prendra fin une fois que tous les fonds prévus auront été engagés.

Qu'il s'agisse de services à la demande, de covoiturage public ou de covoiturage communautaire bénévole, le financement aidera les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones à élaborer et à offrir de nouvelles options de transport en commun à leurs résidents.

Un minimum de 10 % du fond est alloué à des projets menés par et pour les peuples et les collectivités autochtones.

En février 2021, le premier ministre a annoncé un financement de 14,9 milliards de dollars pour de nouveaux projets d'infrastructure de transport en commun au cours des huit prochaines années, avec un financement permanent de 3 milliards de dollars par année à partir de 2026-2027.

Le FSTCMR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral a promis un financement fédéral permanent pour les transports en commun afin de s'assurer que chaque collectivité du pays dispose de solutions de transport abordables et fiables.

