OTTAWA, ON, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Le Canada se classe parmi les chefs de file mondiaux en intelligence artificielle (IA) grâce à son vaste écosystème qui est composé de chercheurs, d'universitaires, d'entrepreneurs et de plus de 1 500 entreprises innovantes. Bon nombre de ces entreprises sont des petites et moyennes entreprises (PME) actives dans un vaste éventail de secteurs économiques, dont la santé, les services financiers et l'agriculture.

Aujourd'hui, la vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le lancement de deux programmes qui soutiendront la croissance de l'écosystème canadien de l'IA en favorisant la mise au point d'applications d'IA générative et l'adoption de ces technologies par les PME dans un objectif de gains de productivité. Ces programmes s'inscrivent dans un ensemble d'initiatives liées à l'IA d'une valeur de 2,4 milliards de dollars annoncé dans le budget de 2024 pour accélérer la croissance de l'emploi, accroître la productivité et garantir une utilisation responsable de l'IA.

Tout d'abord, la nouvelle Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle (IRIA) encadrera des investissements de 200 millions de dollars pour aider à commercialiser les technologies liées à l'IA et accélérer l'adoption de l'IA par les PME et dans des secteurs partout au pays. Ce programme sera mis en œuvre par les agences de développement régional du Canada au cours des cinq prochaines années.

Ensuite, le Programme d'aide à l'IA investira 100 millions de dollars en appui à des PME canadiennes innovatrices qui conçoivent ou mettent activement en place des solutions d'IA générative et d'apprentissage profond dans leurs produits et services clés.

Au nom du ministre Champagne, la vice-première ministre Freeland a également remercié les entreprises, les chercheurs et les innovateurs en IA qui ont participé à la consultation publique sur l'infrastructure de calcul pour l'intelligence artificielle qui a pris fin en septembre. Plus de 1 000 citoyens et entreprises canadiennes ont participé à la consultation en ligne ou en personne, en répondant à des questionnaires ou en participant à des tables rondes ou à des réunions. Leurs observations ont grandement contribué au développement et à la mise en œuvre de deux initiatives : le Fonds d'accès à une puissance de calcul pour l'IA et la Stratégie du Canada sur une puissance de calcul souveraine pour l'IA.

Citations

« Les petites et moyennes entreprises sont au cœur de l'écosystème canadien de l'IA. Les investissements annoncés aujourd'hui serviront de catalyseur pour une adoption plus rapide de l'IA dans ce segment essentiel de l'économie, et contribueront grandement à propulser l'innovation canadienne, la productivité et les exportations. Le gouvernement consolidera ces efforts en élaborant la première Stratégie du Canada sur une puissance de calcul souveraine pour l'IA, qui sera le reflet de la voix de la population aux quatre coins du pays. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« L'intelligence artificielle (IA) ne relève pas de la science-fiction, elle aide les entreprises à obtenir de meilleurs résultats, comme lorsqu'un logiciel peut numériser une pièce de bois pour aider une usine à augmenter son rendement. L'IA peut contribuer à renforcer les entreprises de notre région et favoriser la croissance de notre économie. »

- La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings

« L'intelligence artificielle change notre monde, et le Québec est à l'avant-garde dans ce domaine. La province compte plus de 750 entreprises spécialisées en intelligence artificielle, ce qui en fait l'un des 10 principaux carrefours mondiaux pour les investissements et l'innovation dans ce domaine. L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur ces réussites, en aidant les petites entreprises de toutes les régions du Québec à saisir les possibilités offertes par l'intelligence artificielle, tout en créant de bons emplois dans nos collectivités. »

- La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada

« Les petites et moyennes entreprises sont au cœur de l'économie des Prairies et du Nord. La nouvelle Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle, qui sera mise en œuvre par PrairiesCan et CanNor, aidera les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière d'innovation et à créer des emplois bien rémunérés sur lesquels les Canadiens pourront compter. »

- Le ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), l'honorable Dan Vandal

« Soutenir l'innovation dans le Nord de l'Ontario est essentiel à la prospérité et à la croissance à long terme de la région. L'Initiative régionale en matière d'IA, qui sera mise en œuvre par FedNor dans le Nord de l'Ontario, soutiendra le développement de ce secteur important, créera de bons emplois stables pour les années à venir et contribuera à la croissance d'une économie qui fonctionne pour tout le monde. »

- La ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario (FedNor), l'honorable Patty Hajdu

« Le Sud de l'Ontario compte plusieurs futurs chefs de file du secteur de l'intelligence artificielle. Notre gouvernement les soutient, car ils font croître leurs entreprises et mettent au point de nouvelles technologies qui donneront lieu à des avancées dans de nombreuses industries. Ensemble, nous consolidons notre position de chef de file au sein des économies avancées, en agissant concrètement pour perfectionner nos solutions technologiques et créer des emplois qualifiés pour la population canadienne. »

- La ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Filomena Tassi

« Partout au Canada, des entreprises de pointe développent et adoptent des technologies d'intelligence artificielle pour augmenter leur rendement, stimuler l'innovation et attirer des investissements. L'IA a le potentiel de transformer les industries dans toutes les régions et dans tous les secteurs de notre pays. Le gouvernement du Canada s'engage à faire preuve de leadership en matière d'IA afin que les entreprises canadiennes disposent des ressources nécessaires pour intégrer cette technologie révolutionnaire et en tirer profit dès maintenant et pour l'avenir. »

- Le ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Harjit S. Sajjan

Faits en bref

Le budget de 2024 prévoit des investissements de 2,4 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle (IA), dont des fonds pour accroître la puissance de calcul souveraine (centres de données), établir un institut canadien pour la sécurité de l'IA, assurer le perfectionnement des compétences et lancer des programmes pour favoriser l'adoption de l'IA dans l'ensemble de l'économie.

Au cours des cinq prochaines années, les sept agences de développement régional (ADR) du Canada mettront en œuvre l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle (IRIA), dotée de 200 millions de dollars. Ce financement soutiendra la commercialisation des nouvelles technologies de l'IA, ainsi que leur adoption par les petites et moyennes entreprises (PME) et par divers secteurs économiques dans l'ensemble du pays. Les sites Web des ADR fournissent plus de détails à ce sujet et notamment sur les modalités de demande de financement.

Le Programme d'aide à l'IA est mis en place par l'entremise du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches Canada. Son objectif est d'aider les PME canadiennes innovatrices à relever les défis associés à la mise au point et à l'adaptation des solutions d'IA générative et d'apprentissage profond. Les PME recevront le soutien nécessaire pour mieux comprendre ces technologies et en planifier l'intégration et la mise en œuvre de façon sécuritaire et éthique.

Le Programme d'aide à l'IA soutiendra la recherche scientifique ainsi que le développement, la mise à l'essai et la validation de produits, ouvrant ainsi la voie à la prochaine génération de technologies et d'applications liées à l'IA, pour le Canada et au-delà.

Les initiatives en matière de puissance de calcul donneront au Canada les moyens de consolider sa position hautement concurrentielle à l'échelle mondiale, en garantissant à l'industrie et aux chercheurs un accès à une infrastructure abordable et ultramoderne pour soutenir l'écosystème croissant de l'IA.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez le compte Science canadienne sur les médias sociaux.

Facebook : Science canadienne | Instagram : @sciencecdn

Suivez le Ministère sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Audrey Milette, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Relations avec les médias : Conseil national de recherches Canada, Sans frais : 1-855-282-1637, [email protected]