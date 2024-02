PORT WILLIAMS, NS, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Port Williams améliorera la qualité de son eau potable et augmentera sa capacité à gérer les eaux usées après un investissement conjoint de plus de 1 million de dollars des gouvernements fédéral et provincial et du village de Port Williams.

Annoncé par le député Kody Blois et le ministre John Lohr, ce projet améliorera l'accès à l'eau potable et donnera à la communauté une plus grande capacité à gérer les eaux usées. Lewis Benedict, président de la commission du village de Port Williams, était aussi présent.

On remplacera au total 313 mètres de conduites d'aqueduc, de conduites d'égout, et de branchements latéraux le long de la rue High. Il est essentiel d'investir dans les réseaux locaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement des eaux usées pour maintenir la qualité de vie des citoyens, protéger les cours d'eau et favoriser la croissance continue des collectivités.

Citations

« À mesure que nos collectivités croissent, la demande à l'égard des infrastructures augmente. Grâce à l'investissement annoncé aujourd'hui, le village de Port Williams bénéficiera d'une meilleure capacité à gérer l'eau et les eaux usées, ce qui contribuera à préserver l'environnement et la santé des résidents. »

Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel de disposer d'infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées modernes, sûres et efficaces pour bâtir des collectivités saines. Grâce à cet investissement, le village de Port Williams aura accès à une eau potable sûre et propre, ainsi qu'à un bon système de gestion des eaux usées qui soutiendra une croissance continue dans les années à venir. »

L'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle‑Écosse

« Le village de Port Williams est heureux de collaborer avec les gouvernements fédéral et provincial à d'importants projets d'infrastructure qui permettent à notre village de soutenir la croissance et de fournir des services d'aqueduc et d'égout de grande qualité à la collectivité. De tels projets ne seraient pas possibles sans leur soutien continu. »

Lewis Benedict, président de la commission du village de Port Williams

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 400 000 $ provenant du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 333 333 $ et le Village de Port Williams contribue 268 256 $.

. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 333 le Village de contribue 268 256 $. Ce volet soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 30 projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, avec une contribution fédérale totale de plus de 60 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 50 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructure collectivités rurales et nordiques

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/rnc-crn-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Carole Rankin, Conseillère en communications,Ministère des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse, 902-399-8173, [email protected]; Brock McDougall, Directeur municipal/greffier, village de Port Williams, 902-670-5722, [email protected]