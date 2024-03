HALIFAX, NS, le 21 mars 2024 /CNW/ - Les émissions de gaz à effet de serre seront réduites à l'ancien site d'enfouissement de la route 101 grâce à un investissement conjoint de plus de 500 000 $ du gouvernement fédéral, du gouvernement de la Nouvelle-Écosse et de la Municipalité régionale de Halifax.

Cela a été annoncé par le secrétaire parlementaire Darrell Samson, le ministre Brad Johns et le maire Mike Savage.

De 2005 à 2022, on a capté le gaz méthane provenant de l'ancien site d'enfouissement afin de produire de l'électricité. Puisque la production de gaz méthane a considérablement diminué au site d'enfouissement fermé, la production d'électricité n'est plus une option viable.

Grâce à une étude technique, ce projet permettra de déterminer quelles sont les infrastructures nécessaires à la collecte et au traitement des gaz d'enfouissement. Le projet consiste également à construire et à installer les infrastructures nécessaires pour réduire les polluants, les odeurs, et les émissions de gaz à effet de serre provenant du site d'enfouissement.

Citations

« Grâce à ce projet, on pourra continuer à capter les gaz à effet de serre provenant de l'ancien site d'enfouissement de la route 101 et à les utiliser pour produire de l'électricité d'une manière respectueuse de l'environnement. »

Secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et député de Sackville-Preston-Chezzetcook, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce projet marque une étape importante puisqu'il permettra de réduire les polluants et de continuer à limiter les odeurs potentielles provenant de l'ancien site d'enfouissement de la route 101. Il montre également à quel point les investissements stratégiques dans les infrastructures vertes, consentis par les trois ordres de gouvernement, permet de faire en sorte que la Municipalité de Halifax soit durable et prospère. »

L'honorable Brad Johns, ministre de la Justice et député de Sackville-Uniacke, au nom de John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse

« Cette mesure appropriée et responsable nous permet de respecter nos engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre et de remplir nos obligations envers les collectivités qui vivent à proximité de l'ancien site d'enfouissement. »

Mike Savage, maire de la Municipalité régionale de Halifax

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 200 400 $ provenant du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 167 000$ et la municipalité régionale de Halifax contribue 133 600 $.

. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 167 la municipalité régionale de contribue 133 600 $. Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 50 projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Volet infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 320 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 420 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

