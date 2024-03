BRIDGETOWN, NS, le 5 mars 2024 /CNW/ - Bridgetown augmentera sa capacité pour gérer les eaux usées après un investissement combiné de 682 000 $ du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial et de la municipalité du comté d'Annapolis.

Annoncé par le député Kody Blois, le ministre John Lohr et le préfet Alex Morrison, ce projet prolongera les services de collecte des eaux usées jusqu'au réaménagement d'une maison pour personnes âgées.

Les infrastructures de collecte des eaux usées seront prolongées d'environ 550 mètres. La prolongation ira de la terminaison des égouts collecteurs sur la rue Church à Bridgetown jusqu'au site de réaménagement de la maison Mountains and Meadows. Les égouts collecteurs se trouveront le long de la rue Church dans les emprises existantes ou nouvelles.

« Les investissements comme celui effectué aujourd'hui à Bridgetown garantissent que les services essentiels comme la gestion des eaux usées sont en place. La prolongation des égouts collecteurs de la rue Church permettra la croissance et le développement de la collectivité tout en s'assurant que les voies navigables et les écosystèmes sont protégés. »

Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce sont de bonnes nouvelles pour les résidents de Bridgetown. Le financement des réseaux d'aqueducs et de traitement des eaux usées est essentiel pour améliorer le bien-être des résidents, protéger les cours d'eau et stimuler la croissance dans nos collectivités. »

L'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse

« Nous (le Conseil) sommes heureux de faire partie d'un projet qui vise à améliorer la qualité de vie de nos résidents. Ce projet démontre clairement les résultats positifs que l'on peut obtenir lorsque tous les ordres de gouvernement établissent un partenariat pour investir dans l'amélioration des infrastructures afin de faire progresser la croissance et le développement de la collectivité. »

Alex Morrison, préfet de la municipalité du comté d'Annapolis

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 272 800 $ provenant du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 227 333 $ et la Municipalité du Comté d'Annapolis contribue 181 867 $.

. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 227 la Municipalité du Comté d'Annapolis contribue 181 867 $. Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 50 projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 310 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 420 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et aider les collectivités à devenir plus fortes.

