BARRINGTON, NS, le 11 mars 2024 /CNW/ - Barrington améliorera ses infrastructures de traitement des eaux usées après un investissement combiné de plus de 1,1 million de dollars des gouvernements fédéral et provincial et de la Municipalité du district de Barrington.

Annoncé par le ministre Sean Fraser, le ministre John Lohr, et le préfet Eddie Nickerson, ce projet soutiendra la gestion et le traitement des eaux usées à Barrington, en améliorant les performances globales de la station d'épuration.

Le projet consiste à installer une centrifugeuse de déshydratation en acier inoxydable, un équipement de surveillance et de contrôle, un système de polymères liquides, des pompes volumétriques à boues, un système de transport des boues, et un nouveau bâtiment de déshydratation pour abriter la centrifugeuse et le système de polymères connexe. Grâce à ces nouvelles composantes d'infrastructure, on améliorera la capacité de l'installation à traiter les boues dans le fossé d'oxydation en déshydratant en 24 heures l'équivalent d'une semaine de production de boues. Cela permettra également de réduire les coûts de transport hors site.

« La demande d'infrastructures de traitement des eaux usées augmente avec la croissance de nos collectivités. L'investissement d'aujourd'hui permettra à Barrington de disposer d'une meilleure capacité de gestion des eaux usées, ce qui soutiendra la croissance continue de la région tout en protégeant nos cours d'eau locaux. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce projet est un grand pas en avant dans l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité des installations locales de traitement des eaux usées de Barrington. Il s'agit d'une avancée concrète concernant le système de traitement des eaux usées de la collectivité, qui rend les choses plus efficaces et plus rentables, et la province est fière d'être un partenaire dans ce travail. »

L'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle‑Écosse

« Investir dans des équipements modernes tels que la centrifugeuse de déshydratation en acier inoxydable et les systèmes qui l'accompagnent est essentiel pour améliorer les capacités de traitement des eaux usées de notre municipalité. Nous sommes reconnaissants envers les gouvernements fédéral et provincial, dont le soutien permet aux petites municipalités rurales comme la nôtre d'entretenir et de moderniser des infrastructures vitales. »

Eddie Nickerson, préfet de la Municipalité de Barrington

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 454 800 $ dans ce projet, dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse y investit 379 000 $, et la contribution de la Municipalité du district de Barrington s'élève à 303 200 $.

. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse y investit 379 la contribution de la Municipalité du district de Barrington s'élève à 303 200 $. Ce volet soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 30 projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, pour une contribution fédérale totale de plus de 60 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 50 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

