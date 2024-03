MACLELLANS BROOK, NS, le 4 mars 2024 /CNW/ - Trois collectivités du comté de Pictou verront leur capacité de gestion des eaux usées accrue et trois collectivités bénéficieront d'une eau potable de meilleure qualité grâce à un investissement combiné de plus de 17,7 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial, de la Municipalité du comté de Pictou et des villes de New Glasgow, Stellarton et Trenton.

Annoncés par le ministre Sean Fraser, le premier ministre Tim Houston, le préfet Robert Parker, la mairesse Nancy Dicks et les maires Danny MacGillivray et Don Hussher, les cinq projets permettront d'améliorer les infrastructures hydrauliques dans le comté de Pictou.

Le premier projet prévoit la construction d'un nouveau réseau de distribution d'eau qui prolongera d'environ 8 kilomètres le réseau existant à MacLellans Brook. L'amélioration permettra à la municipalité de fournir une eau potable plus sûre à environ 195 propriétés qui ont connu une mauvaise qualité de l'eau potable en raison des conditions géologiques sous-jacentes dans les collectivités de Greenwood et de Coalburn.

Deux projets seront réalisés à New Glasgow. Le premier consiste à séparer les égouts en un réseau à deux tuyaux pour les égouts sanitaires et les eaux pluviales, ce qui permettra d'augmenter la capacité du réseau et de soutenir la croissance et le développement futurs. L'autre projet mené à New Glasgow comprend la construction d'une nouvelle conduite d'eau sur la route Abercrombie pour remplacer une conduite en fonte installée en 1904. Les travaux permettront d'améliorer la qualité de l'eau pour les résidents locaux.

L'accès à l'eau potable et la capacité de traitement et de gestion des eaux usées de la ville de Stellarton seront améliorés grâce au remplacement de 620 mètres d'infrastructures de distribution d'eau et de collecte des eaux usées sur l'avenue Claremont. Les infrastructures de distribution d'eau et de collecte des eaux usées seront remplacées.

Finalement, à Trenton, un nouveau réseau d'égouts pluviaux sera installé, ce qui permettra à la ville d'augmenter la capacité de traitement et de gestion des eaux usées et des eaux pluviales.

Le projet d'infrastructure de distribution d'eau de MacLellans Brook, dans le comté de Pictou, est un excellent exemple du travail que nous accomplissons pour aider les résidents et les entreprises des communautés rurales à prospérer et à se développer. L'autre projet à New Glasgow, qui a été achevé récemment, comprend la construction d'une nouvelle conduite d'eau sur Abercrombie Road pour remplacer une conduite en fonte installée en 1904. Ces travaux permettront d'améliorer la qualité de l'eau pour les habitants de la région. Comme nous le savons, les exigences en matière d'infrastructures augmentent à mesure que la population de notre province s'accroît. Ces cinq projets garantissent que les réseaux d'alimentation en eau des collectivités du comté de Pictou auront la capacité de répondre à la demande liée à la croissance et au développement de nos collectivités.

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce n'est pas toujours la première chose à laquelle nous pensons lorsque nous parlons de la croissance et du soutien de nos collectivités, mais il est essentiel pour leur bien-être et leur prospérité de disposer d'infrastructures hydrauliques modernes, sûres et efficaces. Il s'agit d'un investissement important qui permettra à ces collectivités d'avoir accès à une eau propre et sûre et de jeter les bases d'une croissance continue pour les années à venir. »

L'honorable Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« C'est une bonne nouvelle et, en tant que municipalité, nous sommes heureux que les coûts d'installation du nouveau réseau de distribution d'eau soient partagés avec les gouvernements provincial et fédéral. Je sais que les résidents de Coalburn, Greenwood et MacLellans Brook attendent ce projet depuis longtemps et je suis content pour eux que le jour soit enfin arrivé. Il s'agit également d'une bonne nouvelle pour l'ensemble du comté, car la bonne qualité de l'eau encouragera la construction de nouvelles maisons dans cette région nouvellement desservie du comté de Pictou. »

Robert Parker, préfet, Municipalité du comté de Pictou

« Investir dans des infrastructures municipales de qualité est primordial pour notre collectivité en pleine croissance. Ces efforts combinés déployés pour résoudre le problème du vieillissement des infrastructures permettront de réduire les volumes d'eaux usées, de réaliser des économies d'énergie, de réduire au minimum les refoulements et d'améliorer la qualité de l'eau, ce qui favorisera un environnement plus sain et encouragera le développement durable. En améliorant la protection contre les incendies et en réduisant le plus possible les interruptions de service, nous accordons la priorité à la santé et à la sécurité publiques tout en augmentant la fiabilité du réseau. »

Madame Nancy Dicks, mairesse de la ville de New Glasgow

« Le conseil municipal et les résidents de la ville de Stellarton sont heureux de travailler avec les gouvernements provincial et fédéral. Nous ne pourrions pas entreprendre ce type de projets seuls avec notre assiette fiscale municipale limitée. Le projet de l'avenue Claremont est un exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque les trois ordres de gouvernement collaborent pour le bien-être de la collectivité. »

Monsieur Danny MacGillivray, maire de la ville de Stellarton

« Il est essentiel de disposer d'infrastructures de gestion des eaux pluviales et des eaux usées fiables, et le projet permettra d'améliorer le rendement de l'ensemble de notre réseau. Nous sommes heureux des partenariats que nous avons établis avec les gouvernements fédéral et provincial et reconnaissants de leur soutien continu envers la durabilité et la réussite de nos collectivités. »

Monsieur Don Hussher, maire de la ville de Trenton

Le gouvernement fédéral investit 7 811 806 $ dans le cadre des volets Infrastructures vertes et Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 5 229 005 $.

. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 5 229 005 $. La Municipalité du comté de Pictou fournit 2 038 959 $, la Ville de New Glasgow , 1 714 400 $, la Ville de Stellarton , 703 430 $, et la Ville de Trenton , 285 333 $.

, 1 714 400 $, la Ville de , 703 430 $, et la , 285 333 $. Le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 30 projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques avec une contribution fédérale totale de plus de 70 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 60 millions de dollars.

Le volet infrastructures vertes vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 50 projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet [nom du volet], avec une contribution fédérale totale de plus de 310 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 420 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

