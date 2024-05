MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - Les membres des communautés noires de Montréal auront accès à un nouveau lieu moderne et dynamique pour faire valoir leur expression artistique et culturelle grâce à un investissement de près de 16 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Annoncé par le ministre Steven Guilbeault, le secrétaire parlementaire Sameer Zuberi, au nom de la ministre Kamal Khera, le député Emmanuel Dubourg, le maire d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal Luc Rabouin et le directeur général du Centre culturel afro-canadien de Montréal (CCAM) Allen Alexandre, ce projet profitera aux Montréalais et Montréalaises en venant aider à enrichir la diversité culturelle de la métropole en accueillant en ses murs le CCAM dès 2026.

Cet investissement permettra au CCAM de poursuivre sa mission de devenir un point de convergence et de rassemblement pour les communautés noires de la métropole, ainsi qu'un espace d'échange interculturel pour le grand public de Montréal, du Québec et du Canada. En effet, le modèle de partenariat développé par le CCAM représente une initiative novatrice au sein des communautés noires au Canada, favorisant la durabilité des institutions culturelles et artistiques de ces communautés, le renforcement des liens entre divers acteurs économiques et sociaux au sein de ces communautés, ainsi que la croissance à long terme de l'économie sociale et locale.

En plus d'offrir aux résidents un nouveau lieu pour faire rayonner l'art et la culture, le financement accordé aujourd'hui permettra de redonner vie à un édifice historique de Montréal. Le projet prévoit notamment des travaux de rénovation et d'agrandissement, ce qui permettra de convertir l'ancienne École des Beaux-Arts de Montréal en bâtiment culturel, au bénéfice des communautés noires de la ville.

Une économie prospère a besoin d'investissements stratégiques dans les infrastructures vertes pour bâtir un avenir durable pour les Canadiens, avec un accès à de bons emplois, tout en limitant les répercussions sur l'environnement local.

Le Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois.

Au moyen d'améliorations écologiques et autres aux bâtiments communautaires publics existants et de nouvelles constructions dans des collectivités mal desservies, ces investissements aideront à garantir que les installations communautaires sont inclusives, accessibles et ont une longue durée de service, tout en aidant aussi le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

L'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada (IACNC) est une initiative fédérale de subventions et de contributions. L'IACNC fournit du financement pour aider les organisations dirigées par des personnes noires à construire une infrastructure fondamentale au sein des communautés noires.

« En investissant dans le projet du Centre culturel afro-canadien de Montréal, nous préservons notre patrimoine et favorisons l'inclusion et la diversité, tout en respectant les normes environnementales les plus élevées. Cette initiative reflète notre engagement envers l'avenir de nos communautés en offrant un espace respectueux de l'environnement où l'expression artistique et culturelle des communautés noires peut s'épanouir avec fierté. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier--Sainte-Marie, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En peu de temps, le Centre culturel afro-canadien de Montréal est devenu un élément incontournable de la vie de la ville de Montréal, et du réseau croissant d'organisations dirigées par des personnes noires qui dynamisent le tissu culturel de notre pays. De préserver et de faire rayonner le patrimoine culturel et artistique des communautés noires est un élément clé de notre engagement en faveur de la Décennie des Nations unies pour les personnes d'ascendance africaine, et je suis fière de contribuer à soutenir le Centre et son travail essentiel. »

L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« La ville de Montréal est reconnue internationalement comme un centre dynamique et multiculturel. L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur l'investissement transformateur de 860 millions $ que notre gouvernement a consacré à des initiatives axées sur les personnes noires depuis que nous avons approuvé la Décennie des Nations Unies en 2018. C'est aussi grâce au leadership du Centre culturel afro-canadien de Montréal. Nous continuerons d'émanciper les Canadiens noirs à Montréal et dans l'ensemble du pays. »

Sameer Zuberi, secrétaire parlementaire pour la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« L'investissement d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour la diversité culturelle de la ville de Montréal. En offrant aux membres des communautés noires un nouveau lieu dynamique et durable pour se rassembler et partager leurs connaissances artistiques et culturelles, notre gouvernement fait un pas de plus dans notre lutte contre le racisme et la discrimination. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires afin de faire la promotion du multiculturalisme et de sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes à la diversité culturelle partout au pays. »

Emmanuel Dubourg, député de Bourassa

« C'est une grande fierté pour l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal de voir non seulement l'École des Beaux-Arts de Montréal revenir à la vie, mais également de faire partie intégrante du développement d'un organisme avec une mission aussi noble que celle du CCAM. L'annonce d'aujourd'hui s'aligne parfaitement avec notre vision d'une ville toujours plus juste, plus verte et plus inclusive. Le Plateau-Mont-Royal a toujours été reconnu pour son dynamisme social et culturel, et c'est avec un grand enthousiasme que nous accueillons l'arrivée du CCAM, qui viendra enrichir notre ville d'un lieu d'échange et de création unique, mettant de l'avant les communautés noires de Montréal. »

Luc Rabouin, maire d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

« Depuis son inauguration en 1922 et jusqu'en 2009, l'École des Beaux-Arts de Montréal a vu son édifice être fréquenté par de nombreux artistes et institutions notables. Tout au long de son histoire, ce bâtiment a constitué un foyer, ainsi qu'un lieu de rencontre et d'apprentissage pour les artistes, toutes catégories confondues. Aujourd'hui, avec cet investissement, le CCAM prend le relais et poursuit sa mission de devenir un point de convergence et de rassemblement pour les communautés noires ainsi qu'un espace d'échange interculturel pour le grand public. En soutenant le Centre culturel afro-canadien de Montréal, le gouvernement fédéral reconnaît l'importance de promouvoir la diversité canadienne, de lutter contre le racisme et la discrimination. Cet investissement incarne un engagement envers l'équité, la justice et la reconnaissance des contributions des communautés noires à la société canadienne »

Allen Alexandre, directeur général du Centre culturel afro-canadien de Montréal

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 13 848 861 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et jusqu'à 2 100 000 $ dans le cadre de l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada. Le Centre culturel afro-canadien de Montréal s'engage à contribuer 1 500 000 $ dans ce projet sur une période de cinq ans (2022-2027).

En 2018, le Canada a officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui s'étend de 2015 à 2024. Le 7 février 2024, le premier ministre a annoncé que le gouvernement fédéral prolongerait jusqu'en 2028 les efforts qu'il réalise, en fonction des cadres de travail des Nations Unies, pour promouvoir l'égalité, donner des moyens d'agir aux Canadiens noirs et renforcer leur leadership dans le milieu communautaire et les milieux des affaires et de la justice sociale.

Lors de la troisième session de l'Instance permanente pour les personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui a eu lieu du 16 au 19 avril 2024 à Genève, en Suisse, les membres ont recommandé que les Nations Unies adoptent une deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, après la conclusion de la Décennie actuelle à la fin de l'année en cours. Le Canada a signalé son intention d'appuyer l'appel de l'Instance en faveur d'une deuxième Décennie.

Depuis que le Canada a adhéré à la Décennie des Nations Unies en 2018, des investissements totalisant jusqu'à 860 millions de dollars ont été engagés dans des initiatives centrées sur les Noirs, par exemple sur la justice raciale, l'entrepreneuriat et la dignité économique.

Dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada, plus de 2300 projets visant à développer les organismes de bienfaisance et les organisations sans but lucratif dirigés par des Noirs et au service des Noirs ont été soutenus.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

