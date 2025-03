MONTRÉAL, le 13 mars 2025 /CNW/ - Les Canadiens veulent vivre et se déplacer dans des collectivités propres et saines. Pour les soutenir, le gouvernement fédéral investit dans des initiatives locales visant à réduire la pollution atmosphérique dans les collectivités grâce à des déplacements plus écologiques.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que le gouvernement du Canada investira plus de 3 millions de dollars provenant du Fonds pour dommages à l'environnement dans cinq projets de transport actif au Québec. Ces cinq projets amélioreront l'accès aux options de transport actif dans toute la province et aideront les collectivités à faire la transition vers des modes de transport écologiques grâce à des initiatives comme le prêt de vélos, le vélopartage, les vélos-cargos, des séances de formation et des campagnes de sensibilisation.

Les cinq projets, situés dans des centres urbains comme Montréal, Laval et Québec, ainsi que dans des régions de la province, ont la capacité de :

prévenir 2 852 tonnes de pollution par les gaz à effet de serre;

mobiliser 168 partenaires pour soutenir les options de transport actif;

mener des consultations et des études sur les solutions de transport actif;

mobiliser plus de 69 000 membres du public en tant que participants à des projets de transports actifs.

Ces projets s'ajoutent à l'engagement du gouvernement du Canada de prendre des mesures pour accroître le transport actif partout au pays grâce à la première Stratégie nationale de transport actif.

Le Fonds pour dommages à l'environnement du Canada est la source de cet investissement effectué dans la foulée d'une entente de règlement entre l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique et le Groupe Volkswagen du Canada Inc., qui prévoit que les fonds doivent être octroyés à des projets de réduction de la pollution atmosphérique au Québec.

Citations

« Les Canadiens veulent vivre dans des collectivités propres et saines, et notre gouvernement est d'accord avec eux. C'est pourquoi, depuis 2015, le gouvernement fédéral a affecté plus de 30 milliards de dollars à des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements ont permis à près de 2 000 projets de voir le jour partout au pays, réduisant la pollution atmosphérique et rendant le transport actif plus accessible, plus pratique et plus agréable. Moi qui aime faire du vélo à Montréal, je me réjouis de voir plus de personnes au Québec avoir accès à des modes de transport actif et pouvoir les adopter grâce à ces projets. C'est une victoire pour nos collectivités et une victoire pour l'environnement. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

À l'automne 2023, le Fonds pour dommages à l'environnement a accepté des demandes de financement pour des projets au Québec qui contribueront à réduire la pollution atmosphérique liée aux transports. Ces cinq projets résultent de cet appel de propositions.

Le transport actif comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à la mobilité à propulsion humaine ou hybride telles que les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roulettes, les raquettes, les skis de fond, et bien d'autres encore. La mobilité urbaine désigne la capacité d'une personne à se déplacer dans la ville où elle vit et travaille.

Créé en 1995, le Fonds pour dommages à l'environnement est un programme du gouvernement du Canada géré par Environnement et Changement climatique Canada qui a un objectif précis. Le Fonds pour dommages à l'environnement sert de mécanisme efficace et novateur pour investir les fonds provenant d'amendes, d'ordonnances de la cour et de contributions volontaires dans des projets prioritaires qui profiteront à l'environnement naturel du pays.

géré par Environnement et Changement climatique qui a un objectif précis. Le Fonds pour dommages à l'environnement sert de mécanisme efficace et novateur pour investir les fonds provenant d'amendes, d'ordonnances de la cour et de contributions volontaires dans des projets prioritaires qui profiteront à l'environnement naturel du pays. Le gouvernement fédéral a également lancé récemment son nouveau Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web fournit des ressources liées au transport actif, comme des données et des études, des politiques, des histoires de projets réussis partout au Canada , ainsi que des renseignements sur les investissements réalisés par le gouvernement fédéral dans le transport actif.

, ainsi que des renseignements sur les investissements réalisés par le gouvernement fédéral dans le transport actif. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a affecté plus de 30 milliards de dollars à des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements ont permis à près de 2 000 projets de voir le jour partout au pays.

Produits connexes

Liens connexes

Page X d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

Page LinkedIn d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Instagram d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected] ; Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]