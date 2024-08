THUNDER BAY, ON, le 1er août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé plus de 84 millions de dollars sous forme de contributions et de prêts à faible coût afin de soutenir la construction et la réparation de 4 966 logements abordables dans le Nord de l'Ontario et dans de nombreuses communautés autochtones de l'Ontario. Ce financement provient du Fonds pour le logement abordable.

L'annonce a été faite par l'honorable Patty Hadju, ministre des Services aux Autochtones et députée fédérale de Thunder Bay‒Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Marcus Powlowski, député fédéral de Thunder Bay--Rainy River.

L'annonce a été faite à Manion Court, un immeuble d'appartements situé au 130, rue Donald West. Cet immeuble est exploité par le Conseil d'administration des services sociaux du district de Thunder Bay. L'immeuble loge principalement des personnes âgées. Il comprend 102 logements, dont des appartements d'une et de deux chambres. Au total, le Conseil d'administration des services sociaux du district de Thunder Bay a reçu plus de 2,9 millions de dollars de financement pour la réparation de 2 109 logements à l'échelle de Thunder Bay.

Une liste détaillée de tous les ensembles de logements qui ont reçu du financement se trouve en annexe du présent communiqué.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable est un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles de logements abordables comme ceux annoncés aujourd'hui et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il s'agit de bâtir une économie équitable pour tous, en particulier pour les jeunes générations. Ces investissements permettront de construire davantage de logements abordables ici même, à Thunder Bay. Nous prenons des mesures pour que les logements demeurent abordables dans le Nord de l'Ontario afin que les jeunes puissent aussi y avoir accès. Cet investissement aidera également les communautés des Premières Nations à construire et à réparer des logements selon leurs propres priorités. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et députée fédérale de Thunder Bay-Supérieur-Nord

« L'annonce d'aujourd'hui permettra de construire et de réparer près de 2 146 logements abordables à Thunder Bay. En créant et en réparant plus de logements abordables, les résidences locales seront capables d'économiser, et créeront une économie qui fonctionne pour tous. » - Marcus Powlowski, député fédéral de Thunder Bay--Rainy River, Ontario

Faits en bref :

Le financement fédéral annoncé aujourd'hui contribue à la construction de 231 logements et à la réparation de 4 735 logements.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Dans l'Énoncé économique de l'automne 2023, le gouvernement a annoncé un investissement supplémentaire de 1 milliard de dollars dans le Fonds pour le logement abordable (FLA). Ces fonds portent l'enveloppe budgétaire totale à plus de 14 milliards de dollars. Le budget de 2024 prévoyait d'ajouter 1 milliard de dollars de plus au FLA afin de mieux soutenir les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement.

Ce programme de la Stratégie nationale sur le logement accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements.

Afin d'appuyer le gouvernement du Canada dans son objectif d'accroître l'offre de logements et de répondre à la nécessité d'augmenter le nombre de logements abordables et de logements locatifs, la SCHL crée le cadre des grands constructeurs .

dans son objectif d'accroître l'offre de logements et de répondre à la nécessité d'augmenter le nombre de logements abordables et de logements locatifs, la SCHL crée le cadre des . Le cadre des grands constructeurs aidera à accélérer le traitement des demandes au titre du Fonds pour le logement abordable et du Programme de prêts pour la construction d'appartements. Le statut de grand constructeur est accordé aux fournisseurs de logements existants qui ont fait leurs preuves dans la réalisation d'ensembles de logements collectifs. Différents critères s'appliquent aux gouvernements et aux organismes sans but lucratif et à but lucratif afin de déterminer leur admissibilité au statut de grand constructeur .

est accordé aux fournisseurs de logements existants qui ont fait leurs preuves dans la réalisation d'ensembles de logements collectifs. Différents critères s'appliquent aux gouvernements et aux organismes sans but lucratif et à but lucratif afin de déterminer leur admissibilité au statut de . Les grands constructeurs pourraient tirer des avantages de ce statut, par exemple : un traitement prioritaire, un processus simplifié aux étapes de la réception de la demande, de la souscription et de l'approbation, ainsi que des assouplissements relatifs à la souscription et au versement des avances. Ils pourraient aussi profiter de la possibilité d'engagements de financement pour les prochaines années, ce qui leur permettra de prévoir le financement et de mieux planifier les projets à venir.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Annexe : Ensembles résidentiels recevant du financement du Fonds pour le logement abordable

Nom de l'ensemble résidentiel Région/ville Financement ($) Logements Première Nation d'Alderville, réparations Première Nation d'Alderville 75 000 5 Six Nations de la rivière Grand, réparations (phase 2) Six Nations (Part) 40 150 000 10 Nation Anishinabe de Wauzhushk Onigum, réparations Kenora 38B 150 000 10 Michipicoten, réparations Wawa 150 000 10 Nation Wabigoon Lake Ojibway, réparations Dryden 150 000 10 Première Nation Wabauskang, réparations Ear Falls 180 000 12 Wabaseemoong Independent Nations, réparations Wabaseemoong 150 000 10 Première Nation Grassy Narrows, réparations Kenora 38B 150 000 10 Réserve Shoal Lake No.40, réparations Shoal Lake (Part) 39A 150 000 10 Première Nation Nibinamik, réparations Summer Beaver 150 000 10 Lac Seul, réparations Lac Seul 28 150 000 10 Brunswick House, réparations Chapleau 150 000 10 Première Nation Chippewas of Rama, réparations Première Nation Chippewas of Rama 435 000 29 Première Nation Henvey Inlet, réparations Henvey Inlet 2 465 000 31 Albany, réparations Fort Albany (Part) 67 600 000 40 AU560 - coopérative d'habitation

de la Première Nation (2023) London 3 996 759 42 Première Nation Big Grassy, réparations Big Grassy River 35G 300 000 20 Logements pour les Autochtones de Brantford, réparations Brantford 100 000 10 Première Nation Niisaachewan Anishinaabe, réparations Kenora 38B 150 000 10 Première Nation Mississauga, réparations Blind River 150 000 10 Moose Cree, réparations Moose Factory 68 165 000 11 Première Nation Serpent River, réparations (phase 2) Serpent River 7 264 307 18 Première Nation Beausoleil, réparations Île aux Chrétiens 30 300 000 20 Première Nation Bearskin Lake, réparations Bearskin Lake 250 000 17 Première Nation Mohawk de Wahta, réparations Territoire Mohawk de Wahta 150 000 10 Première Nation Sheshegwaning, réparations Sheshegwaning 20 150 000 10 Première Nation Nipissing, réparations Nipissing 450 000 30 Première Nation Wapekeka, réparations Wapekeka 2 150 000 10 Première Nation Whitesand, réparations Whitesand 150 000 10 Oneida Nation of the Thames, réparations Oneida 41 300 000 20 Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, réparations Kitchenuhmaykoosib Aaki 84 (lac Big Trout) 150 000 10 Huron County Housing Corporation, réparations Huron no 223 1 080 000 446 Netmizaaggamig Nishnaabeg, réparations 2 Pic Mobert North 300 000 20 Réserve indienne non cédée de Wikwemikong, réparations Réserve non cédée de Wikwemikong 300 000 20 Rebuilding Family Homes - Rénovations de Children First Home North Spirit Lake 75 000 5 Première Nation Long Lake No.58, réparations Cold Lake 58 105 000 7 Mohawks de la baie de Quinte, réparations Territoire mohawk Tyendinaga 420 000 53 Première Nation Alderville, réparations Première Nation d'Alderville 75 000 5 Mississaugas of the Credit, réparations New Credit (Part) 40A 75 000 5 Première Nation Wahnapitae, réparations Wahnapitei 11 60 000 4 Première Nation Hiawatha, réparations Première Nation Hiawatha 105 000 7 Première Nation Eagle Lake, réparations Eagle Lake 27 75 000 5 Première Nation Mississaugas of Scugog Island, réparations Mississaugas of Scugog Island 105 000 7 Première Nation Aroland, réparations Aroland 83 150 000 10 Six Nations de la rivière Grand, réparations Six Nations (Part) 40 75 000 5 Sagamok Anishnawbek, réparations Sagamok 90 000 6 Première Nation Chippewas of the Thames, réparations Chippewas of the Thames First Nation 42 15 000 1 Première Nation Marten Falls, réparations Marten Falls 65 150 000 10 Première Nation Webequie, réparations Webequie 150 000 10 Nation Taykwa Tagamou, réparations New Post 69A 120 000 8 Première Nation Ginoogaming, réparations Première Nation Ginoogaming 120 000 8 Whitefish River, réparations Whitefish River (Part) 4 150 000 10 Muskrat Dam Lake, réparations Muskrat Dam Lake 120 000 8 Serpent River, réparations Serpent River 7 150 000 10 Constance Lake, réparations Constance Lake 92 150 000 10 Première Nation Shawanaga, réparations Shawanaga 17 150 000 10 Première Nation Wasauksing, réparations Première Nation Parry Island 225 000 15 Netmizaaggamig Nishnaabeg, réparations Pic Mobert North 225 000 15 Première Nation Couchiching, réparations Fort Frances 360 000 24 Aamjiwnaang, réparations Sarnia 45 180 000 12 Algonquins de Pikwakanagan, réparations Pikwakanagan (Golden Lake 39) 150 000 10 Naicatchewenin, réparations La Vallée 150 000 10 Première Nation Mitaanjigamiing, réparations Fort Frances 150 000 10 AU560 - Huronia Family Housing Co-operative Inc. Midland 970 035 25 Société de logement du district de Nipissing, réparations North Bay 1 550 000 155 Conseil d'administration des services sociaux du

district de Cochrane, réparations Timmins 1 000 000 298 Conseil d'administration des services sociaux du

district de Parry Sound, réparations Parry Sound 1 846 045 240 Red Rock, réparations Red Rock 150 000 10 Conseil d'administration des services sociaux du

district de Thunder Bay, réparations Thunder Bay 2 961 266 2 109 Maison d'hébergement Thunder Bay 2 475 000 33 Résidence pour personnes âgées de 56 logements,

située sur la 8e Rue Sud, à Kenora Kenora 16 752 908 56 Conseil des services du district de Kenora, réparations

et renouvellement Dryden 6 010 000 601 Programme de co-investissement pour la revitalisation - AU560 Timmins 1 310 327 36 Maison d'hébergement Kenora 3 646 800 9 Sioux Lookout - Logements pour étudiants et familles,

en partenariat avec le Conseil de la Première Nation Windigo Sioux Lookout 3 348 292 20 Pinewood Place, résidence pour personnes âgées de

40 logements, située à Dryden Dryden 12 024 929 40 Suswin House North Bay 2 900 000 30 Maison d'hébergement Kincardine 10 231 957 35 Maison d'hébergement Huntsville 210 991 4 Maison d'hébergement Thunder Bay 531 648 4 Total 84 156 264 4 966

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]