Des investissements visant à renforcer la position stratégique du Canada, tout en créant des débouchés économiques, pour soutenir le perfectionnement de la main-d'œuvre et l'exploitation des ressources dirigée par les Autochtones

COLD LAKE, AB, le 26 août 2026 /CNW/ -- Cold Lake joue depuis toujours un rôle important dans la sécurité et la prospérité du Canada. Dans les années 1950, la région a accueilli le premier poste d'envol de l'Aviation royale canadienne, construit au Canada depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Au cours des décennies suivantes, Cold Lake est également devenu un pôle d'innovation dans le secteur énergétique canadien, contribuant à faire progresser les technologies d'extraction in situ utilisées pour récupérer le bitume des gisements enfouis profondément en Alberta.

Le gouvernement fédéral investit dans les secteurs de l’énergie et de l’aviation de Cold Lake afin de contribuer à bâtir un Canada plus fort et plus sécuritaire

Aujourd'hui, Cold Lake revêt une importance particulière pour les secteurs de l'énergie et de la défense nationale du Canada. Au moment où le pays évolue dans un monde de plus en plus incertain, la région jouera, une fois de plus, un rôle essentiel dans la poursuite des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour renforcer la résilience de notre pays. Tirer parti des atouts uniques de Cold Lake permettra à la région d'être à la hauteur de la situation, tout en veillant à ce que les communautés locales profitent des retombées de la croissance et des investissements futurs.

Aujourd'hui, l'honorable Matt Jeneroux, député d'Edmonton Riverbend, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un financement fédéral de 6,6 millions de dollars visant à favoriser le développement énergétique dirigé par les Autochtones et à renforcer la formation en aviation dans la région de Cold Lake.

Un investissement remboursable de 6 millions de dollars appuiera Etthen Energy Corporation, une entreprise appartenant entièrement aux Premières Nations de Cold Lake, au moment où elle procède à l'expansion de l'exploitation des ressources en pétrole lourd situées sous des terres de réserve. Le projet permettra de financer la construction de puits et d'installations, ainsi que les travaux d'ingénierie et d'achèvement nécessaires pour faire progresser la production.

En appuyant le projet d'expansion d'Etthen Energy Corporation, cet investissement créera des débouchés économiques pour la Première Nation de Cold Lake, renforcera l'appropriation et la participation des Autochtones dans le secteur de l'énergie, et permettra de générer des revenus à long terme qui pourront être réinvestis dans la communauté. Ainsi, il contribuera également aux efforts plus vastes du gouvernement fédéral visant à assurer la prospérité du Canada en participant à la création d'une économie plus autonome, plus compétitive et plus résiliente.

Un investissement additionnel de 600 000 $, au profit de la ville de Cold Lake, permettra de financer les travaux de rénovation et de modernisation d'un hangar d'aéronefs, à l'aéroport régional de Cold Lake, pour créer un centre de formation offrant un programme d'ingénierie en entretien de structures d'aéronefs. Le nouvel espace de formation et le nouvel équipement permettront de préparer les travailleurs pour des carrières dans le domaine de la maintenance d'aéronefs et de répondre à la demande croissante de main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense de la région. Cet investissement appuie également les efforts déployés par le gouvernement du Canada visant à reconstruire, à réarmer et à réinvestir dans les Forces armées canadiennes en formant la main-d'œuvre qualifiée et la capacité industrielle nationale nécessaires pour soutenir les hommes et les femmes qui portent l'uniforme pour notre pays.

Ensemble, ces investissements aideront Cold Lake à tirer parti des atouts qui font d'elle une région importante pour le Canada depuis des générations, tout en créant des emplois de qualité, en élargissant les possibilités locales et en contribuant à bâtir un pays plus fort et plus sécuritaire.

Citations

« La région de Cold Lake joue depuis des générations un rôle important dans l'histoire du Canada, autant en alimentant notre économie qu'en contribuant à notre défense nationale. Au moment où notre gouvernement s'adapte aux réalités d'un monde en pleine évolution, nous avons l'occasion de tirer parti des atouts de la région pour bâtir un pays plus fort et plus sécuritaire, tout en créant des emplois de qualité et en procurant des avantages durables aux habitants de notre région. Ces investissements permettront de garantir que Cold Lake et les Premières Nations de Cold Lake pourront tirer parti des possibilités futures. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« La ville de Cold Lake et les Premières Nations de Cold Lake sont en bonne position pour contribuer à répondre à certains des besoins les plus urgents du Canada en matière d'économie et de souveraineté. Notre gouvernement les aide à réaliser ce potentiel grâce à des infrastructures, des possibilités de perfectionnement des compétences et des investissements stratégiques. Le financement fédéral annoncé aujourd'hui permettra d'accroître la participation des Autochtones à l'exploitation des ressources, de créer des établissements qui permettront de renforcer les capacités de formation spécialisée en aviation et de contribuer à la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée qui pourra stimuler la prospérité dans le nord-est de l'Alberta pour les années à venir. »

-Matt Jeneroux, député d'Edmonton-Riverbend

« Cet investissement représente un important pas vers l'avant pour les Premières Nations de Cold Lake et pour la croissance continue d'Etthen Energy. Pendant trop longtemps, notre nation a participé à l'exploitation des ressources en restant largement en retrait; Etthen change la donne en conférant aux Premières Nations de Cold Lake un rôle de premier plan et en donnant à notre nation un plus grand contrôle sur la manière dont ses ressources sont exploitées. L'accès au capital est essentiel pour concrétiser cette vision et générer des retombées économiques à long terme pour notre communauté. Nous remercions PrairiesCan d'appuyer cette importante initiative de développement économique communautaire. »

-Chef Kelsey Jacko, Premières Nations de Cold Lake

« Cet investissement de PrairiesCan témoigne d'une grande confiance envers Cold Lake et du rôle important que notre communauté jouera dans l'avenir de l'industrie aéronautique et aérospatiale canadienne. En tant que fière ville de la 4e Escadre de Cold Lake, l'aviation fait partie intégrante de l'histoire de notre communauté. Ce projet s'appuie sur ces bases et, grâce à des partenariats solides, contribuera à former la main-d'œuvre qualifiée dont notre région et l'industrie aéronautique canadienne ont besoin pour prospérer dans les années à venir. »

-Bob Mattice, maire de la ville de Cold Lake

Faits en bref

Les financements remboursables et non remboursables, d'une valeur de 6,6 millions de dollars, accordés dans le cadre de ces projets, sont offerts par l'intermédiaire du programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC).

Ces investissements devraient permettre de créer 90 nouveaux emplois, de former 30 personnes hautement qualifiées et de soutenir 3 petites et moyennes entreprises.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Facebook, Instagram et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'hon. Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]