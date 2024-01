MUNICIPALITÉ RURALE DE WELLINGTON, PE, le 10 janv. 2024 /CNW/ - La municipalité rurale de Wellington a fait une étude de faisabilité et de viabilité pour formuler des recommandations sur le transport en commun. La municipalité compte aussi prolonger le trottoir de la promenade Sunset pour permettre aux piétons un accès plus sécuritaire aux commerces locaux sur cette voie importante. Ces deux projets sont le résultat d'un investissement conjoint de 429 110 $ du gouvernement fédéral et de la municipalité rurale de Wellington.

Annoncé par le député Bobby Morrissey et par la mairesse Irene MacCaull, ces projets procureront un accès sécuritaire au transport qui relie les résidents à leur collectivité.

L'étude de faisabilité et de viabilité a été entreprise dans le but de recommander des moyens de transports en commun accessibles et plus sécuritaires pour les résidents de la municipalité rurale de Wellington et des environs. L'étude comprenait des recommandations visant à améliorer l'accès aux services essentiels et communautaires, à savoir l'école, la patinoire, le centre de conditionnement physique et les événements culturels. L'étude visait aussi à identifier les choix de transport possible pour les employés et les étudiants qui font leur stage à Le Chez Nous, un établissement à but non lucratif local offrant des soins communautaires.

Le prolongement du trottoir de la promenade Sunset consiste à ajouter environ 500 m de trottoirs en béton. Le prolongement permettra aux piétons un accès sécuritaire aux commerces locaux de la promenade Sunset : le dépanneur, le garage, les centres Accès Î.-P.-É, les services postaux et financiers, la garderie, la Légion royale canadienne, ainsi que les services récréatifs et sportifs.

En continuant de collaborer étroitement avec ses partenaires de tout le Canada, le gouvernement fédéral veut s'assurer que les Canadiens ont accès aux infrastructures qui leur permettent d'accéder aux emplois, aux services et aux collectivités dans leur ensemble.

« L'amélioration du trottoir de la promenade Sunset est l'un des nombreux projets qui témoignent de notre engagement en faveur du bien-être de nos collectivités. L'investissement permettra à tous les résidents d'accéder en toute sécurité aux services locaux et de participer à des activités physiques telles que le cyclisme et la marche. Nous apprécions les avantages que cet investissement aura également sur les plans visant à aider la municipalité rurale de Wellington à améliorer les transports ruraux afin de renforcer la collectivité. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement qui nous permet de mener à bien un projet aussi important pour la collectivité et de permettre à nos résidents de marcher en toute sécurité. Ce projet offre un espace d'exercice et un accès à nos entreprises et à nos services publics et contribue à réduire notre empreinte carbone. Le projet de transport nous guidera dans l'identification des prochaines mesures à prendre pour notre collectivité. »

Irene McCaull, mairesse de la municipalité rurale de Wellington

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 259 958 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) (239 958 $) et du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTR) (20 000 $), et la contribution de la municipalité rurale de Wellington s'élève à 169 152 $.





du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTR) (20 la contribution de la municipalité rurale de s'élève à 169 152 $. Le transport actif fait référence aux déplacements des personnes ou des marchandises assurés par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.





Afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.





, le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural est le premier fonds fédéral à cibler le développement de solutions de transport en commun dans les collectivités rurales et éloignées. Il soutient le développement de solutions de transport en commun locales qui aident les habitants des collectivités rurales à se rendre au travail, à l'école et à leurs rendez-vous, ainsi qu'à rendre visite à leurs proches.





Un minimum de 10 pour cent des Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, soit 250 millions de dollars, seront alloués aux projets dans les collectivités autochtones.





Le Fonds pour le transport actif et le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complètent le plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.





: Un environnement sain et une économie saine. Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités. Le gouvernement du Canada a investi des milliards de dollars pour financer des réseaux stables de transport qui seront prêts pour offrir un transport en commun sécuritaire, rapide, abordable et propre au début de 2026-2027.





a investi des milliards de dollars pour financer des réseaux stables de transport qui seront prêts pour offrir un transport en commun sécuritaire, rapide, abordable et propre au début de 2026-2027. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

