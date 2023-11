WINNIPEG, MB, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Dix-neuf projets au Manitoba aideront les résidents à rester actifs et en bonne santé, et favoriseront le respect de l'environnement, grâce à un investissement de plus de 3 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Annoncé par le ministre Dan Vandal, ce financement soutiendra le prolongement des voies cyclables protégées de Winnipeg, le long des avenues River et Stradbrook. Les travaux consisteront à réaffecter l'espace routier des véhicules à moteur aux vélos en construisant environ 2,5 kilomètres de nouvelles voies séparées.

La municipalité rurale de La Broquerie recevra aussi un financement pour construire 10 kilomètres de sentiers, y compris des corridors de sentiers séparés et des sentiers pavés. Ce projet permettra d'accroître la sécurité, d'offrir de meilleures liaisons entre les collectivités, ainsi que d'améliorer l'accessibilité des sentiers.

Une fois achevés, ces deux projets permettront à la fois d'offrir aux résidents des façons plus pratiques et plus sécuritaires pour se déplacer, et de mieux protéger notre environnement.

Le financement soutiendra également six projets de planification à Winnipeg. Ils consisteront notamment à effectuer des recherches sur un programme de vélos-cargos en libre-service, d'élaborer une stratégie pour le transport actif en hiver et de planifier la construction d'un passage sécuritaire et durable entre les sentiers Harte et Headingley de la ville. Les projets apporteront des avantages économiques à long terme à Winnipeg en élaborant des plans visant à mieux relier les résidents au quartier des affaires de la ville, aux possibilités d'emploi, aux écoles et aux zones récréatives de la ville.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de transport actif du Canada, qui vise à améliorer les sentiers, les pistes cyclables et les passerelles pour piétons dans tout le pays, ainsi qu'à en construire de nouveaux. Il s'agit d'un grand pas vers l'adoption d'un mode de vie plus sain et le développement de collectivités soudées, ce qui nous permettra de bâtir un Canada mieux relié pour tous!

« L'annonce d'aujourd'hui aidera les collectivités à être mieux reliées grâce à des investissements stratégiques dans les infrastructures de transport actif. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires dans tout le pays et ici, au Manitoba, pour faire en sorte que le transport actif soit une option facile et accessible pour leurs collectivités. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En tant que maire, je me suis engagé à combler les lacunes de nos réseaux de trottoirs et de pistes cyclables. Ce financement permettra d'améliorer les options de transport actif pour nos résidents, en particulier grâce à l'élargissement des pistes cyclables protégées le long des avenues River et Stradbrook. Je tiens à remercier le gouvernement fédéral d'avoir reconnu l'importance d'investir dans le transport actif. Cet investissement cadre avec notre vision d'une ville mieux reliée et plus accessible. »

Scott Gillingham, maire de Winnipeg

« Notre collectivité est assurément heureuse de recevoir ce financement dans le cadre du Fonds pour le transport actif, puisque la majorité des résidents peuvent profiter de ces magnifiques sentiers de promenade. Ces sentiers sont utilisés quotidiennement et nos résidents ne nous adressent que des compliments. Nous sommes ravis de pouvoir offrir des raccordements sécuritaires entre les zones rurales et les centres urbains de notre collectivité. »

Ivan Normandeau, préfet de la municipalité rurale de La Broquerie

Le gouvernement fédéral investit 3 021 852 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). La contribution des municipalités et des partenaires s'élève à 1 586 775 $.

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Il comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes à neige, les skis de fond et bien plus.

En soutien à la première Stratégie nationale de transport actif du Canada Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements par modes de transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, tout en créant des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles, comme de permettre la création de bons emplois pour la classe moyenne, le renforcement de l'économie, la promotion de modes de vie plus sains et d'une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, la réduction de la pollution atmosphérique et sonore, et la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements sans précédent totalisant plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités d'un océan à l'autre.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement/contribution.

