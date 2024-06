OTTAWA, ON, le 7 juin 2024 /CNW/ - Des travaux seront effectués afin de rendre le Diefenbunker - Musée canadien de la Guerre froide plus respectueux de l'environnement et plus accessible grâce à un investissement de plus de 977 000 $ du gouvernement fédéral.

Annoncé par l'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et Christine McGuire, directrice générale du Diefenbunker - Musée canadien de la Guerre froide, ce projet permettra de prolonger la vie d'un lieu d'une grande importance historique qui nous renseigne sur les réalités de la Guerre froide.

La rénovation complète de l' installation culturelle souterraine de 100 000 pieds carrés, afin d'améliorer les conditions environnementales et l'accessibilité du site. Les travaux consistent à améliorer les systèmes de ventilation, une nouvelle entrée pour faciliter l'accès, ainsi qu'à moderniser les systèmes électriques afin d'en accroître l'efficacité et de soutenir les technologies futures.

Citations

« Le Diefenbunker est un site monumental qui attire chaque année des milliers de touristes grâce aux renseignements fascinants qu'on y offre sur l'histoire de la Guerre froide de notre pays. Les investissements supplémentaires annoncés aujourd'hui permettront de préserver et d'améliorer le musée, en plus d'enrichir l'expérience des visiteurs et de favoriser le tourisme dans la région d'Ottawa. »

L'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Diefenbunker remercie le gouvernement du Canada pour sa contribution essentielle à la préservation d'un site historique national unique et de l'artefact de la Guerre froide le plus important du Canada. Ces travaux d'amélioration nous permettront de créer des espaces communautaires plus accessibles et plus dynamiques pour que le public puisse s'intéresser à l'histoire, ce qui nous permettra de continuer à prospérer en tant que musée unique en son genre et destination historique immersive pour les visiteurs de tout le pays et du monde entier. »

Christine McGuire, directrice générale du Diefenbunker - Musée canadien de la Guerre froide

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 977 753 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La contribution du Diefenbunker s'élève à 244 439 $.

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 33,1 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 3.3 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lacé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

