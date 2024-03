HAUT-MADAWASKA, NB, le 12 mars 2024 /CNW/ - Le Centre sportif J. Docithe Nadeau fera peau neuve grâce à un investissement de 3 millions de dollars du programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

L'annonce a été faite par le député René Arseneault et le maire Jean-Pierre Ouellet.

Les rénovations permettront d'accroître l'accessibilité et l'inclusivité et de garantir que tout le monde puisse avoir accès à l'installation. Il est également proposé d'améliorer les systèmes de chauffage et d'éclairage existants et de mettre en place divers composants à haut rendement énergétique afin de rendre le centre plus résistant au changement climatique.

Le programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois.

Citations

« Il s'agit d'une excellente illustration des efforts de collaboration entre le gouvernement fédéral et les municipalités, visant à améliorer les services aux communautés et à offrir des possibilités de loisirs primordiales pour la santé et le bien-être de ses résidents.»

L'honorable René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cette subvention permettra à la Ville de Haut-Madawaska d'améliorer le Centre J. Docithe-Nadeau, un lieu important pour notre communauté qui offre des activités sportives, récréatives et culturelles à nos citoyennes et citoyens. Nous tenons à remercier le gouvernement fédéral pour son appui financier et sa confiance dans notre projet.»

Son honneur, Jean-Pierre Ouellet, maire de Haut-Madawaska

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), tandis que la communauté rurale de Haut-Madawaska contribue pour 1 134 896 $.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques. En apportant des améliorations écologiques aux bâtiments communautaires existants et en construisant de nouveaux bâtiments dans les communautés mal desservies, le programme BCVI contribue à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives, accessibles et aient une longue durée de vie, tout en aidant le Canada à atteindre ses objectifs en matière de consommation énergétique nette zéro d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs en matière de consommation énergétique nette zéro d'ici 2050. Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie du centre d'environ 34,5 % et les émissions de gaz à effet de serre de 70,4 tonnes par an.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Le programme BCVI prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des rénovations, des réparations ou des mises à niveau écologiques et accessibles.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

La période de candidature pour le Programme des bâtiments communautaires écologiques et inclusifs est maintenant terminée.

