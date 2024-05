ORLÉANS, ON, le 2 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit 36 millions de dollars dans le réaménagement du centre communautaire du Mouvement d'implication francophone d'Orléans (MIFO).

Annoncé par l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale et députée d'Orléans, et Jean-François Born, président du conseil d'administration du MIFO, ce projet permettra de renforcer la capacité du MIFO à fournir un plus large éventail de services et de programmes en français à la collectivité locale.

Dans cette installation novatrice et carboneutre, on trouvera entre autres un gymnase, un auditorium, des salles de classe, une piste de course intérieure, une galerie d'art et des salles de réunion. On y offrira de l'espace pour les activités récréatives, ce qui contribuera à renforcer le sentiment d'appartenance.

Les arts et la culture nous permettent de nous rassembler et reflètent ce que nous sommes. Les infrastructures culturelles jouent un rôle clé dans le développement de collectivités unies, dynamiques et prospères. Le gouvernement fédéral a hâte de constater les répercussions positives de ce projet de revitalisation sur la collectivité locale, projet qui favorisera un sentiment de fierté et aidera à bâtir un avenir plus inclusif et plus durable.

Citations

« La revitalisation du centre communautaire du Mouvement d'implication francophone d'Orléans (MIFO) est bien plus qu'un simple projet. C'est un investissement au cœur même d'une collectivité de langue officielle en situation minoritaire. En finançant cette initiative, nous contribuons à créer des espaces inclusifs et dynamiques, où chacun peut s'épanouir. Le MIFO témoigne de notre volonté d'assurer la vitalité culturelle et sociale de notre collectivité et de garantir un avenir florissant à Orléans.»

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Investir dans les espaces culturels est un engagement que notre gouvernement a à cœur. Ce projet d'agrandissement marque un nouveau chapitre pour le MIFO qui bénéficiera d'un espace polyvalent et inclusif destiné à rassembler les personnes de tous âges voulant s'épanouir en français. Nous sommes impatients de voir ce centre accueillir un public varié, encourager davantage d'échanges interculturels et multigénérationnels, et unir les francophones et les francophiles. »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis ravie que nous puissions honorer notre engagement à l'égard du développement communautaire dans le cadre du projet de revitalisation des installations du MIFO. Cet investissement reflète notre volonté de fournir des espaces accessibles et écoresponsables qui renforcent les collectivités locales en favorisant un avenir non seulement plus vert et plus prospère, mais aussi riche en possibilités artistiques. Cette installation, dont on a grandement besoin, est essentielle pour aider la communauté francophone et francophile d'Orléans et d'Ottawa à fournir des services et des espaces communautaires à toutes les générations. »

Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale et députée d'Orléans, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le MIFO est extrêmement heureux de l'annonce aujourd'hui qui permettra la concrétisation de notre merveilleux projet, symbole de la vision, de l'audace, de la persévérance et de l'essor de notre communauté et de notre francophonie. L'octroi de ce financement est un moment charnière. C'est aussi une reconnaissance, tant des besoins de la communauté francophone d'Orléans, que ceux de la région de la capitale nationale et de l'Est ontarien. C'est aussi la récompense de nombreuses années de travail et d'efforts déployés par le conseil d'administration, l'équipe du MIFO et le cabinet de la campagne de financement en vue de la construction d'un nouvel édifice. »

Jean-François Born, président du conseil d'administration du MIFO

Faits en bref

Infrastructure Canada investit 25 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Patrimoine canadien investit 10 millions de dollars sur trois ans à compter de 2023-2024 dans le cadre du Fonds pour les espaces communautaires et un million de dollars supplémentaire par l'intermédiaire du Fonds du Canada pour les espaces culturels. La contribution du Mouvement d'implication francophone d'Orléans (MIFO) s'élève à 2,5 millions de dollars.

investit 25 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Patrimoine canadien investit 10 millions de dollars sur trois ans à compter de 2023-2024 dans le cadre du Fonds pour les espaces communautaires et un million de dollars supplémentaire par l'intermédiaire du Fonds du pour les espaces culturels. La contribution du Mouvement d'implication francophone d'Orléans (MIFO) s'élève à 2,5 millions de dollars. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

SOURCE Infrastructure Canada

