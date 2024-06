DISTRICT RÉGIONAL DE THOMPSON-NICOLA, BC, le 20 juin 2024 /CNW/ - La bande indienne de Lower Nicola revitalise des espaces verts naturels et achève la stabilisation de berges grâce à un investissement de 190 000 $ du gouvernement fédéral.

Le financement permettra de planter divers types d'arbres, d'arbustes et de fleurs, ainsi que de semer du gazon à plusieurs endroits dans les réserves qui ont été touchées par l'inondation de Merritt en 2021. Les efforts de revégétalisation visent à accroître la biodiversité sur les réserves et à gérer les espèces envahissantes qui s'installent dans certaines zones, en particulier l'algue bleue. De plus, l'achèvement des travaux de stabilisation des berges permettra de préserver l'écosystème et de soutenir l'habitat de reproduction de la population de saumons dans le ruisseau, en plus d'atténuer les risques d'inondation.

Citations

« Nous sommes extrêmement fiers de faire équipe avec la réserve de la bande indienne de Lower Nicola dans le cadre de ce projet, qui non seulement aidera la communauté à mieux résister aux changements climatiques, mais favorisera également un lien plus profond avec la nature, en plus de protéger l'environnement pour les générations à venir. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La bande indienne de Lower Nicola est heureuse d'accepter le financement et de l'utiliser pour revégétaliser et embellir les réserves en y semant du gazon et en y plantant des arbres, des arbustes et des fleurs. Compte tenu des événements naturels malheureux qui se sont produits, ce financement nous permettra d'accroître notre résilience face aux événements futurs, ainsi que d'embellir les réserves. »

Adam Ova, gestionnaire de projets de développement économique, bande indienne de Lower Nicola

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 190 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN).

La bande indienne de Lower Nicola supervise 10 réserves, dont quatre où l'on réalisera des travaux de revégétalisation. Il s'agit des réserves Nicola Mameet RI n o 1, Joeyaska RI n o 2, Hamilton RI n o 7 et Zoht RI n o 4.

supervise 10 réserves, dont quatre où l'on réalisera des travaux de revégétalisation. Il s'agit des réserves Nicola Mameet RI n 1, Joeyaska RI n 2, Hamilton RI n 7 et Zoht RI n 4. Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets dans le cadre desquels on utilise des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et les habitats fauniques, et améliorer l'accès à la nature des Canadiens.

Parmi les infrastructures naturelles figurent entre autres les forêts urbaines, les arbres des rues, les terres humides, les digues vivantes, les rigoles de biodégradation et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides intègrent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, on trouve les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets dirigés par des Autochtones.

Liens connexes

Fonds pour les infrastructures naturelles

https://www.infrastructure.gc.ca/nif-fin/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-bc-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Adam Ova, Gestionnaire de projets de développement économique, Bande indienne de Lower Nicola, 236-575-2230, [email protected]