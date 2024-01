SAULT STE. MARIE, ON, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 3,5 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable, un pilier clé de sa Stratégie nationale sur le logement, pour soutenir la réparation de 650 logements destinés à des personnes vulnérables à Sault Ste. Marie.

L'annonce a été faite par Terry Sheehan, député fédéral de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Matthew Shoemaker, maire de Sault Ste. Marie.

Géré par la Sault Ste. Marie Housing Corporation, le projet a aussi bénéficié de plus de 8 millions de dollars provenant de cet organisme. Les travaux devraient être achevés d'ici janvier 2026.

La Sault Ste. Marie Housing Corporation possède plus de 700 logements dont le loyer est proportionné au revenu et plus de 400 logements subventionnés du secteur privé qui sont gérés par l'organisme Community Housing & Development. En plus de fournir des logements sûrs et abordables à des centaines de familles du district de Sault Ste. Marie, Community Housing & Development administre les programmes locaux de lutte contre l'itinérance. L'organisme gère aussi la liste d'attente pour les logements subventionnés et supervise d'autres activités locales liées au logement sans but lucratif et coopératif sur son territoire.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'améliorer et de renouveler 650 unités pour des personnes résidant à Sault Ste. Marie. Ces personnes pourront ainsi vivre confortablement dans leur logement qui restera sûr et accessible pour des décennies à venir. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour nous assurer que les gens vulnérables de Sault Ste. Marie et de partout au Canada ont accès aux logements dont ils ont besoin et qu'ils méritent. » - Terry Sheehan, député fédéral de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les avantages d'avoir un chez-soi abordable sont énormes et peuvent transformer les collectivités. Je suis reconnaissant au gouvernement du Canada pour le soutien qu'il apporte à la Sault Ste. Marie Housing Corporation. Cette aide contribuera de manière importante au maintien de notre parc de logements abordables, sûrs et confortables. » - Matthew Shoemaker, maire de Sault Ste. Marie

« Cette contribution du Fonds de la SCHL aidera à assurer la qualité à long terme du parc actuel de logements abordables de la SSM Housing Corporation. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec le gouvernement fédéral pour offrir des logements sûrs, accessibles et fonctionnels à notre collectivité. » - Stephanie Hopkin, présidente du conseil d'administration, Sault Ste. Marie Housing Corporation

Le Fonds pour le logement abordable, auparavant le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) , fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

auparavant le , fait partie de la , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

