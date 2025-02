WINNIPEG, MB, le 27 févr. 2025 /CNW/ - La clinique de santé des femmes (CSF) de Winnipeg sera plus sûre, plus accessible et plus écoénergétique grâce à un investissement de 10 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Cet investissement a été annoncé par l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et Kemlin Nembhard, directrice générale de la clinique de santé des femmes.

La clinique de santé des femmes fournit des services de santé et de mieux-être inclusifs et accessibles en mettant l'accent sur le soutien aux personnes qui s'identifient comme femmes, filles, bispirituelles, LGBTTQIA, racialisées et autochtones, aux nouvelles arrivantes et à celles qui vivent dans la pauvreté. Elle offre notamment des soins de santé reproductive, des services de soutien en santé mentale, ainsi que des soins d'affirmation de genre.

Le financement servira à apporter des améliorations essentielles aux vieux systèmes mécaniques, électriques et d'ascenseurs de la clinique, ainsi qu'à effectuer d'importants travaux de rénovation afin d'accroître la résilience du bâtiment et de réduire ses émissions de carbone. Ces travaux permettront à la clinique de continuer à fournir des services essentiels dans un environnement plus sûr et plus durable, ainsi que de répondre pleinement aux besoins en matière d'accessibilité de toutes les personnes que la CSF pourrait servir à l'avenir.

Citations

« Pour que les femmes et les personnes de diverses identités de genre puissent prendre en main leur bien-être, leur carrière et leur planification familiale, elles doivent disposer de ressources et de services de soutien accessibles. En investissant dans cette clinique, nous ne faisons pas qu'améliorer ses infrastructures, nous investissons dans l'avenir des communautés du Manitoba et renforçons notre engagement envers l'accès universel aux soins de santé sexuelle et reproductive. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Nous savons depuis des années que le bâtiment et les infrastructures de la clinique de santé pour femmes de l'avenue Graham prennent de l'âge. Grâce à cette annonce de financement, nous avons maintenant atteint près de la moitié de l'objectif de notre campagne de financement.

Le moment ne pouvait pas être mieux choisi. Les employés de la CSF ont travaillé pour servir notre communauté malgré les conditions de détérioration du bâtiment. Ils ont travaillé dans une chaleur étouffante lorsque les unités de climatisation ont cessé de fonctionner l'été dernier. La semaine dernière encore, la chaudière est tombée en panne pendant le long week-end, provoquant une perturbation importante du service, puisque le bâtiment n'était plus chauffé. Plus tard, une conduite de vapeur a éclaté pendant la nuit, causant une inondation.

Parfois, pour pouvoir maintenir nos activités, nous avons dû demander l'aide de notre incroyable communauté pour remplacer des équipements essentiels lorsque les installations commençaient à tomber en panne. Pendant ce temps, nous avons travaillé à l'organisation d'une campagne afin de pouvoir rénover le bâtiment en entier et remplacer ses systèmes.

Nous sommes ravis que la CSF puisse rester sur l'avenue Graham grâce à ce financement. Et nous avons hâte d'accueillir les clients dans un espace rénové où ils pourront bénéficier de soins de santé essentiels dans des installations modernes, confortables, accessibles et écoénergétiques. Nous sommes enchantés de pouvoir réaliser ce projet indispensable.

Je remercie sincèrement tous ceux et celles qui nous ont soutenus et qui nous ont permis d'en arriver là. Un grand merci à l'honorable ministre Erskine-Smith et à l'honorable ministre Ien. Enfin, nous tenons à remercier tout particulièrement la députée Leah Gazan. Son soutien indéfectible à l'égard du projet depuis le tout début a été déterminant. »

Kemlin Nembhard, directrice générale de la clinique de santé des femmes

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 10 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Ces améliorations devraient permettre de diminuer la consommation d'énergie de l'installation d'environ 76,4 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 72,9 tonnes par année.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

- programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Alors que le monde s'oriente vers une économie nette zéro, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures concrètes et s'emploient à tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins. Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.88/page-1.html

Développement d'une économie verte dans les prairies

https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-prairies/programmes/economie-verte-prairies.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Tanea Brown, Spécialiste en chef des communications, Clinique de santé des femmes de Winnipeg, 204-761-2139, [email protected]