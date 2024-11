ST. JOHN'S, NL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral s'associe à End Homelessness St. John's et investit plus de 218 000 $ pour appuyer de nouvelles solutions d'information et de réduction de l'itinérance chez les vétérans à St. John's.

Joanne Thompson, députée de John's-Est, l'honorable Seamus O'Regan, député de St. John's‑Sud-Mount Pearl, et Abigail Sheppard, gestionnaire de la coordination des systèmes de l'organisme End Homelessness St. John's, ont annoncé cet investissement dans le cadre du volet Renforcement des capacités du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans.

Le projet aidera les vétérans dans le besoin à accéder à un logement stable et à un soutien adéquat, en plus d'améliorer leur bien-être général. Le financement permettra également aux fournisseurs de services de logement d'améliorer leur capacité à identifier et à soutenir les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir au sein de la collectivité.

Citations

« Il est essentiel de mieux comprendre les défis uniques auxquels les vétérans sont confrontés pour veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Des projets tels que celui qui vise la mise en place de nouvelles solutions d'information et de réduction de l'itinérance chez les vétérans à St. John's aideront les organismes du Canada à élaborer et à offrir des solutions ciblées et sur mesure dont les vétérans ont besoin. »

Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La lutte contre l'itinérance est un élément essentiel du Plan du Canada pour le logement et ce programme aidera les anciens combattants qui ont servi notre pays avec courage et abnégation. »

L'honorable Seamus O'Regan, député de St. John's-Sud-Mount Pearl

« Des organisations comme End Homelessness St. John's contribuent à mettre fin à l'itinérance chronique des vétérans. Grâce à ce projet, soutenu par le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans de notre gouvernement, nous nous assurons que les vétérans sont bien soutenus lorsqu'ils ont accès à des endroits sûrs et abordables pour vivre. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« End Homelessness John's est déterminé à mettre fin à l'itinérance à St. John's, et ce financement permettra à notre communauté de mieux identifier les vétérans qui risquent de se retrouver en situation d'itinérance ou qui le sont déjà, et d'élargir le soutien offert. Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans permettra à notre organisme et à ses partenaires de renforcer les capacités du système de services aux sans-abri de notre communauté afin de veiller à ce que chaque vétéran dispose d'un endroit où se sentir chez lui à St.John's. »

Doug Pawson, directeur général, End Homelessness St. John's

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 218 160 $ dans ce projet par l'entremise du volet Renforcement des capacités du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans aide les vétérans en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à obtenir et à conserver un logement, ainsi qu'à résoudre des problèmes sous-jacents.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans finance des projets dans le cadre de deux volets :

Le volet Services et mesures de soutien prévoit 72,9 millions de dollars de financement pour les suppléments au loyer et des services complets, comme les services de consultation et les traitements contre la toxicomanie.



Le volet Renforcement des capacités, de 6,2 millions de dollars, pour la recherche et l'amélioration de la collecte de données, ainsi que l'augmentation de la capacité des organismes à fournir des programmes sur mesure.

Selon le recensement de 2021, on estime à 461 240 le nombre de vétérans canadiens. On estime à environ 2 600 le nombre de vétérans en situation d'itinérance.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan décennal de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi.

, un plan décennal de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur un engagement continu avec les secteurs public et privé du logement. Cela comprend des consultations avec de nombreux Canadiens, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement fournit 6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à partir de 2024-2025, à Anciens Combattants Canada pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBVF). Une partie du financement sera axée sur des projets destinés aux vétérans femmes ou appartenant aux communautés autochtones et 2ELGBTQI+.

