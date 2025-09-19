COMTÉ DE LEDUC, AB, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Des collectivités rurales de l'Alberta évalueront les besoins locaux en matière de transport en commun et achèteront des véhicules de transport en commun et des infrastructures connexes grâce à un investissement de plus de 8 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Dans le comté de Leduc, le financement soutiendra Leduc Transit, un partenariat de transport en commun intermunicipal entre le comté de Leduc et la Ville de Leduc. Les fonds serviront à acheter sept autobus locaux et un autobus de banlieue afin de remplacer le parc de véhicules existant et d'élargir les services offerts dans le comté de Leduc.

Des autobus diesel accessibles, de petite taille et de taille standard seront également achetés pour assurer un service à itinéraire fixe entre le comté de Red Deer et le hameau de Gasoline Alley. Grâce au financement fédéral, la Municipalité de Whitecourt achètera des autobus supplémentaires et des infrastructures connexes afin d'améliorer ses services de transport en commun.

La Bow Valley Regional Transit Services Commission, le comté de St. Paul, Drumheller, la Première Nation Stoney-Nakoda, la Municipalité d'Olds et le comté de Westlock se serviront des fonds pour réaliser des études de transport et de faisabilité ainsi que des recherches exploratoires afin d'évaluer la demande, et les itinéraires et services existants. Une fois terminées, ces études permettront de déterminer la meilleure façon de répondre aux besoins des collectivités rurales en matière de transport en commun et de faciliter la planification à long terme du transport en commun.

« Il est primordial pour notre gouvernement de collaborer avec ses partenaires et d'investir dans des solutions de transport en commun adaptées pour veiller à ce que les collectivités de l'Alberta et du Canada soient bien reliées. Les projets annoncés aujourd'hui permettront d'acheter davantage de véhicules pour le service et faciliteront la recherche et la planification afin de mieux comprendre les besoins locaux en matière de transport en commun, ce qui améliorera en fin de compte le transport en commun pour les collectivités rurales de l'Alberta. »

L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Offrir à nos citoyens des options de transport en commun souples qui répondent aux besoins de la région est une priorité pour nous. À mesure que notre région croît, nos besoins en matière de transport en commun augmentent également, et nous sommes reconnaissants de ce soutien financier fédéral qui nous aidera à répondre à la demande actuelle et à nous développer pour l'avenir. »

Tanni Doblanko, mairesse du comté de Leduc

« Ce financement représente une étape importante dans le soutien du transport en commun en milieu rural en permettant d'offrir un service à itinéraire fixe dans le comté de Red Deer. Il ouvrira de nouvelles perspectives de croissance pour la collectivité en reliant les résidents, en renforçant les économies locales et en favorisant un avenir plus inclusif pour notre région. »

Jim Wood, maire du comté de Red Deer

« Les services de transport en commun accessibles permettent d'améliorer la mobilité à Whitecourt et contribuent à renforcer la collectivité en offrant aux personnes de tous âges un accès abordable et fiable aux emplois, aux services essentiels, aux écoles et aux activités sociales. Grâce au financement obtenu dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, nous pouvons veiller à ce que nos infrastructures restent modernes et continuent de répondre aux besoins croissants de notre collectivité. »

Tom Pickard, maire de la Municipalité de Whitecourt

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 8 054 584 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR), tandis que les municipalités et les autres partenaires investissent au total 2 246 146 $ dans l'ensemble des projets.

Le FSTCMR, qui fait partie du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC), soutient l'amélioration et le développement de solutions de transport en commun locales visant à aider les résidents des collectivités rurales, éloignées, autochtones et nordiques à mener leurs activités quotidiennes, comme accéder à des services, se rendre au travail, à l'école et à des rendez-vous médicaux, ainsi que rendre visite à des proches.

(FTCC), soutient l'amélioration et le développement de solutions de transport en commun locales visant à aider les résidents des collectivités rurales, éloignées, autochtones et nordiques à mener leurs activités quotidiennes, comme accéder à des services, se rendre au travail, à l'école et à des rendez-vous médicaux, ainsi que rendre visite à des proches. Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le FSTCMR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités. Le nouveau FTCC fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral chargé de la diversification de l'économie dans les Prairies canadiennes, alloue 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et le Canada .

. Logement, Infrastructures et Collectivités Canada soutient le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration sur les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies qui répondent mieux à leurs besoins.

