WINNIPEG, MB, le 14 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral alloue un financement de 3 millions de dollars au Toba Centre for Children & Youth.

Le Toba Centre for Children & Youth est un centre d'appui aux enfants où collaborent des professionnels de la médecine, de l'application de la loi, de la protection de l'enfance, des poursuites judiciaires, de la santé mentale et de l'aide aux victimes. Ensemble, ils enquêtent sur des cas de maltraitance, soutiennent le rétablissement des enfants touchés et veillent à ce que les contrevenants répondent de leurs actes.

Ce financement alloué au titre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été annoncé par le député Kevin Lamoureux et Christy Dzikowicz, directrice générale du Toba Centre for Children & Youth.

Le projet consiste à améliorer les systèmes électriques et mécaniques, à ajouter des toilettes mixtes, ainsi qu'à construire une nouvelle rampe à l'entrée principale.

Citations

« Le Toba Centre for Children & Youth représente une source d'espoir où l'on offre aux enfants un espace accueillant et où les professionnels s'unissent pour lutter contre les abus, soutenir le rétablissement et renforcer la responsabilisation des contrevenants à l'égard des victimes. En investissant dans la rénovation énergétique de cette installation indispensable, nous nous assurons que le centre demeure dédié à l'écoute, à l'aide et à la facilitation du parcours de rétablissement de chaque enfant touché par les abus ou la violence. Nous continuerons à soutenir les projets qui permettent de bâtir un meilleur avenir pour les enfants et les jeunes de Winnipeg. »

Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Winnipeg-Nord, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Communautés

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'engagement du gouvernement du Canada. Il est incroyable de voir ce qu'on peut accomplir lorsque tous les ordres de gouvernement font équipe avec la collectivité. Cet engagement marque l'aboutissement de la campagne We Will et envoie un message fort aux enfants et à leur famille victimes d'abus : ils comptent, et nous, en tant que collectivité, les soutiendrons. »

Christy Dzikowicz, directrice générale du Toba Centre for Children & Youth

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 38,7 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 45.8 tonnes.

Le Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois. Au moyen d'améliorations écologiques et autres aux bâtiments communautaires publics existants et de nouvelles constructions dans des collectivités mal desservies, ces investissements aideront à garantir que les installations communautaires sont inclusives, accessibles et ont une longue durée de service, tout en aidant aussi le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Le programme BCVI a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants.

PrairiesCan, le ministère fédéral chargé de la diversification de l'économie dans les Prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Bâtir une économie verte dans les Prairies, c'est travailler ensemble à des intérêts communs, afin de rendre possible une économie durable et prospère à consommation nette zéro.

Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins. Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Site Web : Infrastructure Canada

