TORONTO, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit 413,6 millions de dollars pour aider à construire 758 nouveaux logements et à réparer 68 logements existants à Toronto, ainsi qu'à réparer 400 logements supplémentaires partout au pays.

L'annonce a été faite par l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et député fédéral de Scarborough-Rouge Park, l'honorable Robert Oliphant, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères et député de Don Valley-West, son honneur Olivia Chow, mairesse de Toronto et Rachel Chernos Lin, conseillère municipale pour Don Valley-West.

L'annonce a eu lieu au quartier général de l'Armée du Salut. Elle a reçu 4 millions de dollars par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA) pour la réparation de 400 logements à travers le pays. Ce projet permettra d'effectuer les réparations et les améliorations nécessaires aux logements, ainsi que d'améliorer leur efficacité énergétique et leur accessibilité.

Une liste détaillée de tous les ensembles de logements qui ont reçu du financement se trouve en annexe du présent communiqué.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable, le Programme de prêts pour la construction d'appartements et l'Initiative pour la création rapide de logements sont parmi les moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles résidentiels comme ceux annoncés aujourd'hui à Toronto et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il s'agit de veiller à ce que la population de Toronto ait accès à des logements abordables et fiables. Le financement d'aujourd'hui aidera à offrir plus d'options de logements locatifs, plus de logements accessibles et des réparations essentielles à nos collectivités. En nous associant à des organisations comme l'Armée du Salut, nous offrons les types de logements sur lesquels les gens peuvent compter, maintenant et dans les années à venir. » - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et député fédéral de Scarborough-Rouge Park

« Compte tenu de l'aggravation de la crise du logement qui touche des milliers de personnes qui travaillent fort dans notre ville, nous avons une grande responsabilité de continuer à construire plus de logements abordables. La Ville de Toronto est heureuse de travailler en collaboration avec ses partenaires fédéraux à l'atteinte de cet objectif commun, et je me réjouis de l'important soutien financier que nous et nos partenaires sans but lucratif recevons aujourd'hui pour construire et préserver des logements abordables dans la ville. » - Olivia Chow, mairesse de Toronto

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Des améliorations au FLA ont été annoncées dans le budget de 2024, dont la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes (qui comprennent des logements abordables et au loyer du marché). Pour le volet Réparation et renouvellement, les exigences minimales d'accessibilité et d'efficacité énergétique ont été remplacées par une approche dans laquelle les ensembles qui offrent des résultats dans ces domaines seront plutôt priorisés. Les demandes reposant sur ces améliorations pourront être soumises à compter du 22 novembre.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de plus de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada . Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En septembre 2024, la SCHL avait engagé 20,35 milliards de dollars en prêts pour soutenir la création de plus de 53 000 logements expressément destinés à la location par l'intermédiaire du PPCA. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Des améliorations au PPCA ont été annoncées dans le budget de 2024, dont la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Les améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir du financement ciblant le logement étudiant sur campus et hors campus afin de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire ainsi que du financement ciblant le logement pour personnes âgées autonomes. Les exigences minimales en matière d'accessibilité et d'efficacité énergétique ont été éliminées. Les demandeurs seront plutôt avantagés s'ils prennent d'importants engagements à l'égard des résultats sociaux et des résultats visant l'offre de logements qui sont souhaités. Les demandes reposant sur ces améliorations pourront être soumises à compter du 22 novembre.

est doté d'une enveloppe de plus de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au d'ici 2031-2032. L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés grâce à cette phase, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme est maintenant fermé. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés grâce à cette phase, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme est maintenant fermé.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Annexe : Ensembles résidentiels recevant du financement

Nom de l'ensemble résidentiel Programme Région/ville Financement ($) Logements Type Palisades Housing Co-op Fonds pour le logement abordable (FLA) Toronto 147 604 68 Réparations Conseil d'administration de l'Armée du Salut au Canada - Réparations OSBL Fonds pour le logement abordable (FLA) Plusieurs emplacements à travers le pays 4 000 000 400 Réparations Housing Now - 5207, rue Dundas Ouest Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) Toronto 400 000 000 725 Construction Revitalisation de Lawrence Heights Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) Toronto 6 154 649 21 Construction 425, avenue Coxwell Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) Toronto 3 272 000 12 Construction Total 413 574 253 1226



SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]