MONTRÉAL, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Les résidents de Pointe-Saint-Charles auront bientôt accès à un nouveau pôle communautaire grâce à un investissement de plus de 5,1 millions de dollars du gouvernement fédéral et de la Ville de Montréal.

Annoncé par le ministre Marc Miller et le maire de l'Arrondissement du Sud-Ouest Benoit Dorais ce projet jouera un rôle majeur dans le paysage communautaire de Pointe-Saint-Charles.

Le pôle communautaire La Petite Maison sur Laprairie est un nouveau projet de logement social et d'espaces communautaire 100 % carboneutre qui abritera quatre organisations locales. On y retrouvera notamment un centre pour femmes, un organisme de sécurité alimentaire, un groupe de défense des droits des locataires et un organisme de soutien aux familles.

La Petite Maison sur Laprairie vise à offre des locaux communautaires accessibles et abordables ainsi qu'un milieu de vie inclusif et accueillant pour ses membres et les résidents du quartier.

« Cette nouvelle infrastructure offrira des services communautaires et un espace inclusif pour les résidents les plus vulnérables de la communauté, en plus de contribuer à réduire notre empreinte carbone. Notre gouvernement est fier d'appuyer des projets d'infrastructures verts, comme la construction du pôle communautaire La Petite Maison sur Laprairie, qui améliorent la vie des Canadiens et nous aident à bâtir des collectivités plus écoénergétiques et durables.»

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Sœurs au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes heureux de cet appui financier qui vient mettre une importante pierre à l'édifice! Le développement de ce projet mixte au 1295, rue de Laprairie signifie beaucoup pour Pointe-Saint-Charles : il permettra non seulement de réhabiliter un site patrimonial avec un projet de qualité, communautaire, vert et inclusif offrant 52 logements abordables, mais également d'héberger des organismes communautaires bien établis chez nous qui se cherchent un toit. Mon Administration soutient d'ailleurs l'initiative depuis le début et y a investi 500 000 $ pour la réalisation du volet communautaire. »

Benoit Dorais, maire de l'Arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal

« Je me réjouis de l'annonce faite aujourd'hui. C'est un projet très attendu qui vient répondre aux besoins de toute une communauté, notamment en matière de logement. Il permettra aussi d'offrir des locaux à des organismes communautaires du quartier qui en ont grandement besoin. C'est une excellente nouvelle pour Pointe-Saint-Charles et Saint-Henri-Sainte-Anne. »

Guillaume Cliche-Rivard, Député de Saint-Henri-Sainte-Anne

« Les subventions confirmées par les gouvernements fédéral et municipal représentent un élan essentiel vers la réalisation de notre pôle communautaire. Cette initiative garantira le maintien et la pérennisation des activités de nos quatre organismes porteurs, le Club Populaire des Consommateurs, Madame Prend Congé, le Regroupement Information Logement et Familles en Action, essentiels aux communautés de la Pointe-Saint-Charles. Nous sommes plus que reconnaissant-es envers nos partenaires pour leur soutien indéfectible dans la concrétisation de notre vision pour une communauté verte, solidaire et résiliente. »

Désirée Nore Duchesne, Chargée de développement, au nom de la Petite Maison sur Laprairie

Le gouvernement fédéral investit 4 648 385 $ dans ce projet dans le cadre du Programme des bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la Ville de Montréal contribue 500 000 $.

Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois.

Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

: Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Rappelons que le projet a reçu en 2021 un soutien de 228 000 $ du gouvernement du Québec dans le cadre d'un appel à projets du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), devenu depuis le Fonds signature métropole (FSM), administré par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

