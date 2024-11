WINDSOR, ON, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit 3,6 millions de dollars pour aider à construire rapidement 12 logements abordables à Windsor. Ceux-ci viennent s'ajouter aux 4 686 logements réparés et aux 172 logements abordables construits à Windsor annoncés jusqu'à présent dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements et du Fonds pour le logement abordable depuis 2020.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Irek Kusmiercyzk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, député fédéral de Windsor-Tecumseh, Renaldo Agostino, conseiller municipal de Windsor, et Eric Hill, directeur général de Can Am Urban Native Homes.

L'annonce a eu lieu au 1517, avenue Windsor. Ce projet a reçu 3,6 millions de dollars, par l'entremise du Fonds pour la création rapide de logements, afin de construire 12 logements. Il sera exploité par Can-Am Urban Native Non-Profit Homes (Windsor). L'immeuble comprendra 12 logements de deux chambres, dont 10 logements accessibles, tous dédiés à des Autochtones en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver.

« Tout le monde mérite un chez-soi, et l'Initiative pour la création rapide de logements est un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles résidentiels comme ceux annoncés aujourd'hui à Windsor et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La crise du logement exige un leadership et des partenariats ambitieux. Depuis 2019, le gouvernement du Canada a accordé un financement fédéral record de 200 millions de dollars pour aider Windsor-Essex à construire davantage de logements abordables pour les familles, les personnes âgées et les jeunes. Ce projet est un autre excellent exemple de la façon dont nous travaillons en collaboration avec les partenaires municipaux et communautaires pour offrir plus de logements aux résidents de notre communauté.» - Irek Kusmiercyzk, député de Windsor-Tecumseh et secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Nous sommes très heureux d'être en mesure d'offrir des logements à 12 familles autochtones supplémentaires ici, dans la ville de Windsor. Nous tenons à remercier tous nos partenaires de nous avoir aidés à faire de ce projet une réalité. » - Eric Hill, directeur général de Can Am Urban Native Homes.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés grâce à cette phase, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme est maintenant fermé. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés grâce à cette phase, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme est maintenant fermé.

