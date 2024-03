SAINT-ALBERT, AB, le 28 mars 2024 /CNW/ - L'amélioration des systèmes de ventilation et la modernisation des arénas sont maintenant terminées dans quatre bâtiments communautaires de la province après un investissement de 3 401 324 $ du gouvernement fédéral.

Annoncé par le ministre Sean Fraser, ces projets sont situés à Saint-Albert, dans la Nation Tsuu T'ina et à Cold Lake.

À Saint- Albert, le gazon du terrain de sport Larry Olexiuk, situé dans le parc récréatif Riel, a récemment été remplacé. Grâce à l'achèvement de ce projet, les résidents pourront continuer d'utiliser le terrain pendant de nombreuses années. Des fonds ont également été octroyés pour remplacer l'équipement de deux espaces récréatifs situés dans les environs : l'aréna Kinex et la place Servus. Cela permettra de réduire les coûts d'entretien courant et de veiller à ce que la communauté puisse continuer d'utiliser ces espaces maintenant et pendant de nombreuses années.

Dans le sud de l'Alberta, la Nation Tsuut'ina a fini de rénover les systèmes de ventilation de vingt bâtiments communautaires appartenant aux Autochtones. Il s'agissait d'installer des systèmes de purification de l'air utilisant la technologie Pyure. Leur intégration dans les systèmes CVCA existants contribuera à assainir l'air et à prévenir la propagation d'agents pathogènes aéroportés et de surface à l'intérieur des bâtiments.

Cold Lake a également modernisé ses systèmes CVCA en apportant des améliorations écoénergétiques à trois bâtiments de traitement et de distribution de l'eau potable de la ville. Les bâtiments 5, 7 et 10 abritent tous des réservoirs et des stations de pompage qui, ensemble, contiennent et traitent des millions de litres d'eau pour la collectivité. Les services de distribution d'eau et de traitement des eaux usées desservent les résidents de Cold Lake et l'eau traitée est également fournie à la Première Nation de Cold Lake, à la Ville de Bonnyville ainsi qu'au ministère de la Défense nationale, pour la 4e escadre de Cold Lake.

Citations

« Nous nous sommes engagés à soutenir les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent. Grâce à l'achèvement de ces projets, nous veillons à ce que les résidents puissent continuer d'utiliser des bâtiments communautaires inestimables, en toute sécurité, pour les décennies à venir. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour investir dans des projets qui répondent aux besoins des Canadiens d'un océan à l'autre. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La ville de Saint-Albert s'est engagée à entretenir ses infrastructures récréatives communautaires en effectuant des travaux essentiels pour en prolonger la durée de vie. Grâce au soutien financier octroyé dans le cadre du Volet résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure, nous avons pu réaliser des projets de remplacement d'infrastructures nécessaires dans trois installations, afin que tous les résidents et les utilisateurs puissent profiter de nos espaces récréatifs pendant de nombreuses années. »

Cathy Heron, mairesse de Saint-Albert

« L'installation de systèmes de purification de l'air à technologie Pyure dans nos bâtiments communautaires, avec le soutien du gouvernement fédéral, représente une avancée significative dans l'amélioration de l'environnement de nos installations intérieures. Cette collaboration reflète notre engagement commun en faveur de la santé et de la durabilité, et elle s'inscrit dans le cadre de nos efforts visant à améliorer la qualité de vie des membres de notre communauté. Nous remercions le gouvernement fédéral pour son soutien, qui nous aide à préserver le bien-être de notre population et l'intégrité de notre environnement. »

Chef Roy Whitney, Nation Tsuut'ina



« Cold Lake est très fière de son système de traitement et de distribution de l'eau. Ces trois réservoirs d'eau desservent un nombre important de personnes, tant au sein de notre collectivité que dans les environs, et faire en sorte que nos bâtiments de traitement et de distribution de l'eau disposent d'un système CVCA modernisé contribuera à maintenir l'efficacité opérationnelle des bâtiments. »

Craig Copeland, maire de Cold Lake

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 401 324 $ dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution de la Ville de Saint-Albert s'élève à 578 205 $ et celle de la Ville de Cold Lake à 5 860 $.

. La contribution de la s'élève à 578 205 $ et celle de la Ville de à 5 860 $. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 pour cent dans les provinces et de 100 pour cent dans les territoires et pour les projets destinés aux communautés autochtones.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 100 projets d'infrastructure ont été annoncés en Alberta dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , pour une contribution fédérale totale de plus de 212 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 35 millions de dollars.

dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le , pour une contribution fédérale totale de plus de 212 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 35 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies. Cela souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral chargé de la diversification de l'économie dans les Prairies canadiennes a octroyé 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets correspondant aux domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de renforcer l'économie et de la rendre plus durable pour les provinces des Prairies et l'ensemble du Canada

Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

